Xiaomi, ecco lo smart TV da comprare oggi: prezzo sprofonda e minimo storico

Xiaomi

Trovare uno smart TV che abbini a caratteristiche da top di gamma un prezzo alla portata di tutti non è semplice, soprattutto in questo periodo storico in cui i costi sono in aumento. Per questo motivo quando se ne trova uno con un ottimo prezzo non bisogna farselo scappare. Ed è quello che accade oggi con il televisore Xiaomi TV F Pro da 65 pollici, disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e risparmi 270 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Questo televisore di Xiaomi è molto interessante. Dotato di un pannello QLED con risoluzione 4K che assicura immagini dettagliate e colori realistici. Anche il comparto audio è di ottimo livello e ti sembrerà di essere al cinema. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente anche sui Fire TV Stick di Amazon. Ti si apre un vero mondo legato all’intrattenimento, con la possibilità di installare tutte le tue piattaforme di streaming preferite.

Xiaomi TV F Pro 65 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta imperdibile per lo smart TV top del colosso cinese. Da oggi è disponibile lo Xiaomi TV F Pro da 65 pollici in promo a un prezzo di 499 euro, con uno sconto del 35% su quello di listino. Oltre a essere il minimo storico di quest’ultimo periodo, risparmi ben 270 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smart TV è immediata e lo ricevi a casa in un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono quattordici, quanto basta per provare tutte le funzioni smart di questo televisore.

Xiaomi TV F Pro 65 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi TV F Pro è uno smart TV progettato per offrire un’esperienza cinematografica immersiva unita alla comodità delle funzioni connesse targate Fire TV, lo stesso sistema operativo presente sui Fire TV Stick di Amazon. Questo modello da 65 pollici si distingue per l’impiego dell

Il cuore visivo del TV è il pannello da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD . La risoluzione elevata garantisce dettagli nitidissimi, mentre l’ottimizzazione dell’immagine supporta gli standard HDR10+ e HLG, migliorando il contrasto e la luminosità scena per scena per dettagli più fedeli nelle zone chiare e scure. Inoltre, la tecnologia QLED eleva la qualità dell’immagine. Per i videogiocatori, è disponibile la Modalità Game Boost che fa arrivare la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

A completamento dell’esperienza premium, lo Xiaomi TV F Pro 65 integra un sistema audio all’altezza delle aspettative. È dotato di un doppio altoparlante che garantisce un suono dinamico e chiaro, supportando le decodifiche Dolby Audio e DTS:X, oltre al DTS Virtual:X. Queste tecnologie spazializzano il suono, simulando un effetto surround tridimensionale che avvolge lo spettatore, trasformando il salotto in una vera e propria sala cinematografica.

Dal punto di vista smart, il televisore è equipaggiato con il sistema operativo Amazon Fire TV. Questo offre un accesso diretto e personalizzato a migliaia di app e servizi di streaming, e integra completamente l’assistente vocale Alexa per il controllo vocale a 360° del televisore e dei dispositivi smart compatibili.

La connettività è completa, includendo tre porte HDMI, una porta USB 2.0, connessioni Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0.

