Xiaomi, crolla il prezzo dello smart TV: oggi costa pochissimo

Lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 32 pollici è in offerta con uno sconto del 31% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche e il prezzo.

Se sei alla ricerca di un televisore piccolo e con ottime caratteristiche, questa è l’offerta che fa per te. Oggi su Amazon trovi lo Xiaomi TV F Pro da 32 pollici in promo al prezzo più basso di sempre e non a caso è il televisore più venduto sul sito di e-commerce. Il merito è dello sconto del 31% che ti fa risparmiare decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni che solo Amazon sa assicurarti.

Le dimensioni compatte non devono trarre in inganno: questo modello assicura immagini in alta definizione e colori realistici. Non è tutto: grazie al sistema operativo Fire TV hai accesso a tutte le piattaforme di video streaming e puoi anche chiedere consigli ad Alexa su cosa vedere la sera. Audio di ottima qualità e tramite il telecomando puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa. Un TV perfetto per la camera o la cucina e che non devi assolutamente farti sfuggire.

XIAOMI TV F Pro 32

XIAOMI TV F Pro 32

159,00 €229,00 € -70,00 € (31%)

Xiaomi TV F Pro da 32 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo super competitivo per lo smart TV Xiaomi F Pro da 32 pollici. Solo per oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a soli 159 euro e approfitti del minimo storico e del miglior prezzo di tutto il web. L’offerta diventa ancora più interessante grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 31,80 euro al mese. La paghi praticamente quanto un caffè al giorno.

La disponibilità del televisore è immediata e lo ricevi a casa anche nel giro di pochissimi giorni. Hai anche quattordici giorni di tempo per fare il reso gratuito e testarne le caratteristiche e funzionalità. Non perdere questa opportunità.

Xiaomi TV F Pro da 32 pollici: le caratteristiche tecniche

Per essere lo smart TV più venduto su Amazon bisogna avere delle caratteristiche uniche e soprattutto un prezzo super competitivo. Requisiti che troviamo entrambi su questo ottimo televisore Xiaomi.

Partiamo dalle caratteristiche tecniche. Il televisore è dotato di un display QLED da 32 pollici ad alta risoluzione che assicura una gamma di colori molto ampia e immagini realistiche. Grazie alla modalità luce blu ridotta assicura anche un comfort visivo e non stanca gli occhi. Nonostante le dimensioni contenute, l’esperienza sonora è di alto livello grazie al supporto per Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual:X, che lavorano insieme per creare un audio avvolgente e cristallino.

Una delle caratteristiche più interessanti è l’integrazione del sistema Fire TV, che offre un’interfaccia fluida e immediata per accedere a migliaia di contenuti su Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. Si tratta dello stesso sistema operativo dei Fire TV Stick, uno dei più completi nel panorama dei televisori smart. E se non sai cosa vedere, puoi sempre chiedere ad Alexa, l’assistente vocale presente in ogni funzione del TV.

La praticità d’uso è garantita dal telecomando vocale con Alexa integrata, che permette di gestire la riproduzione, cercare film o controllare i dispositivi della smart home semplicemente usando la voce. Dimensioni contenute, sistema operativo completo, prezzo super competitivo: non perdere questa opportunità.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

