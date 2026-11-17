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Quando la TV di casa non offre accesso semplice alle app di streaming o vuoi uno schermo compatto per una stanza, trovare una soluzione smart può fare la differenza. La Xiaomi TV 32 pollici 2026 è disponibile con uno sconto del 25%.

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Con Fire TV, la schermata iniziale riunisce l’accesso a servizi come Netflix, Prime Video e Disney+, oltre a suggerimenti personalizzati per trovare contenuti. Il telecomando con Alexa integrata permette di cercare programmi, regolare il volume e cambiare canale usando la voce. Per l’audio, la TV integra Dolby Audio; chi usa dispositivi Apple può inoltre trasmettere contenuti da iPhone, iPad o Mac grazie ad Apple AirPlay.

Xiaomi TV 32 pollici 2026: sconto del 25% e circa 40 euro di risparmio

La TV è proposta a 119 euro, con uno sconto del 25% che corrisponde a un risparmio di circa 40 euro rispetto al prezzo precedente indicato dalla percentuale. Il formato da 32 pollici e le funzioni smart la rendono una soluzione da considerare se cerchi una TV compatta con accesso integrato alle app, comandi vocali e possibilità di trasmettere contenuti dai dispositivi Apple. Le informazioni disponibili non indicano una data di scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, i vantaggi Prime o le condizioni e i tempi di reso.

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La smart TV Xiaomi con Fire TV e Dolby Audio

Se vuoi accedere ai contenuti in streaming senza affidarti solo alla TV tradizionale, le funzioni integrate di questo modello puntano a semplificare la visione quotidiana. Ecco cosa offre:

Fire TV e app di streaming : dalla schermata iniziale puoi accedere a Netflix, Prime Video, Disney+ e altre app, con suggerimenti personalizzati che aiutano a individuare film e serie.

: dalla schermata iniziale puoi accedere a Netflix, Prime Video, Disney+ e altre app, con suggerimenti personalizzati che aiutano a individuare film e serie. Alexa integrata nel telecomando : usando il pulsante dedicato puoi cercare contenuti, regolare il volume o cambiare canale con la voce, senza dover scorrere a lungo i menu.

: usando il pulsante dedicato puoi cercare contenuti, regolare il volume o cambiare canale con la voce, senza dover scorrere a lungo i menu. Dolby Audio : la tecnologia audio è pensata per offrire un suono surround multidimensionale e rendere più chiari i dettagli, dai dialoghi alle scene d’azione.

: la tecnologia audio è pensata per offrire un suono surround multidimensionale e rendere più chiari i dettagli, dai dialoghi alle scene d’azione. Apple AirPlay : puoi trasmettere foto e video da iPhone, iPad o Mac e duplicare lo schermo sulla TV senza aggiungere dispositivi.

: puoi trasmettere foto e video da iPhone, iPad o Mac e duplicare lo schermo sulla TV senza aggiungere dispositivi. Schermo HD da 32 pollici: il formato compatto può adattarsi a chi cerca una TV di dimensioni contenute per la propria casa.

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FAQ La Xiaomi TV 32 pollici 2026 permette di usare app di streaming? Sì. Fire TV consente di accedere ad app come Netflix, Prime Video e Disney+. La TV supporta i comandi vocali? Sì. Alexa è integrata e si usa tramite il pulsante dedicato sul telecomando. Posso trasmettere contenuti da un iPhone o un Mac? Sì. La TV supporta Apple AirPlay per trasmettere contenuti o duplicare lo schermo da iPhone, iPad e Mac.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.