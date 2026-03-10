Libero
Xiaomi, lo smart TV top costa pochissimo: minimo storico

Lo smart TV di Xiaomi da 32 pollici è disponibile al minimo storico e con uno sconto mai visto prima. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Smart TV Xiaomi 65 pollici Xiaomi

In questa Festa delle Offerte di Primavera di Amazon non possono di certo mancare le promo lampo per gli smart TV. A catturare l’attenzione è soprattutto l’occasione disponibile per lo Xiaomi TV F Pro 32 pollici, uno dei modelli più venduti negli ultimi mesi sul sito di e-commerce e protagonista di un ulteriore ribasso. Da oggi, infatti, lo trovi con un ottimo sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa assicurarti.

Il televisore di Xiaomi è uno dei migliori modelli che trovi nella fascia di prezzo sotto i 150 euro. Dotato di un pannello QLED che assicura immagini definite e piene di colore. L’intrattenimento è gestito dal sistema operativo Fire TV che integra tutte le principali piattaforme di video streaming, da Amazon Prime Video a Netflix. Non perdere questa occasione, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Xiaomi TV F Pro da 32 pollici

Xiaomi TV F Pro da 32 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo irrinunciabile. Solo per pochissimi giorni trovi su Amazon lo smart TV Xiaomi da 32 pollici in offerta a un prezzo di 149 euro con uno sconto del 35%. Per questo particolare modello si tratta del minimo storico e risparmi 80 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 29,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smart TV è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere tempo e approfittane subito.

Xiaomi TV F Pro da 32 pollici: le caratteristiche tecniche

La miglior soluzione economica per chi è alla ricerca di un televisore compatto, ma che allo stesso tempo assicura immagini ad alta risoluzione. Lo Xiaomi TV F Pro da 32 pollici si caratterizza per un design senza cornici che massimizza l’area di visione e offre un’esperienza immersiva. Il pannello ad alta definizione è supportato da una gamma cromatica estesa e da un contrasto ottimizzato, con immagini nitide e colori brillanti che danno vita a ogni contenuto, dai film d’azione ai documentari naturalistici.

La componente smart è gestita dal sistema operativo Fire TV integrato, che offre un’interfaccia fluida e immediata per accedere a migliaia di app come Netflix, Disney+, Prime Video e YouTube. Grazie alla potenza del processore quad-core e alla gestione intelligente della memoria, il passaggio tra le diverse piattaforme di streaming è rapido e senza interruzioni. Inoltre, l’integrazione nativa con Alexa permette di controllare lo smart TV e i dispositivi smart utilizzando semplicemente la voce, rendendo la ricerca dei contenuti più semplice che mai.

L’esperienza sonora dello Xiaomi TV F Pro da 32 pollici è affidata a un sistema di altoparlanti di alta qualità con supporto alle tecnologie Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual:X, capaci di creare un campo sonoro tridimensionale e avvolgente nonostante il profilo sottile del dispositivo. Sul fronte della connettività, lo smart TV non accetta compromessi, offrendo porte HDMI multiple, USB e il supporto al Wi-Fi a doppia banda, assicurando una connessione stabile per lo streaming in alta risoluzione. Grazie all’offerta di oggi diventa un vero best-buy: non farti scappare questa opportunità e approfittane ora.

