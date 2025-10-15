Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Su Amazon è disponibile in offerta una Smart TV Sony BRAVIA 3 con un prezzo davvero ottimo: è il modello da comprare oggi a meno di 500 euro

In sintesi

Sony BRAVIA 3 (43") in offerta su Amazon: Smart TV 4K con piattaforma Google TV, ora a 499 euro, nuovo minimo storico. Il modello è venduto e spedito da Amazon.

Dotazioni tecniche di qualità: supporto a Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS:X, sistema X-Balanced Speaker, tecnologia Triluminos Pro, funzioni per il gaming (Game Menu e PlayStation Remote Play) e ampia compatibilità con le principali app di streaming.

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV di qualità anche senza spendere troppo: con la promozione in corso in questo momento su Amazon, infatti, è possibile puntare sulla Sony BRAVIA 3, modello della gamma 2025 del produttore nipponico. La versione da 43 pollici con risoluzione 4K e piattaforma smart Google TV viene proposta ora in sconto a 499 euro, toccando un nuovo minimo storico. La Smart TV in questione è venduta e spedita direttamente da Amazon. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi aggiungere il modello al carrello.

Sony BRAVIA 3 - Direct LED | Altoparlante X-Balanced | Dolby Vision/Atmos | IMAX Enhanced | Google TV (2025) | Google Cast | Apple AirPlay 2| Eco Dashboard 2 | Game Menu 2-43pollici

Sony BRAVIA 3: la scheda tecnica

La Sony BRAVIA 3 ha tutto quello che serve a chi è alla ricerca di una Smart TV compatta e di qualità, in grado di offrire un’esperienza di visione completa e con una piattaforma smart aggiornata e ricca di funzionalità.

Il modello è dotato di un pannello da 43 pollici di diagonale con una risoluzione 4K. Tra le caratteristiche troviamo il supporto Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS:X.

C’è anche il sistema X-Balanced Speaker per migliorare la qualità dei dialoghi oltre alla funzione Triluminos Pro per ottenere immagini di livello superiore, per quanto riguarda la resa cromatica.

Da segnalare la presenza della piattaforma smart Google TV, con la possibilità di accedere a tantissime funzioni per un’esperienza utente ricca e completa.

La piattaforma include tantissime app e permette di accedere a tutti i principali servizi di streaming oltre a funzionalità avanzate per rendere la Smart TV un punto di riferimento dell’intrattenimento domestico. Da non sottovalutare le funzioni legate al gaming con il Game Menu e la possibilità di sfruttare PlayStation Remote Play.

Sony BRAVIA 3: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Sony BRAVIA 3 con un prezzo scontato a 499 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon e rappresenta oggi un’opzione molto interessante per tutti gli utenti alla ricerca di una Smart TV di qualità ma con un prezzo accessibile. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo e rappresenta il nuovo minimo storico per il modello descritto in precedenza.

