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Samsung, smart TV da 75 pollici a un prezzo mai visto prima: sconto esagerato

Lo smart TV Samsung da 75 pollici è in offerta con uno sconto del 44% e risparmi 400 euro. Immagini in 4K e processore Crystal 4K.

3 min di lettura

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Redazione

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Samsung UE75U7000HUXZT smart TV Crystal UHD 4K da 75 pollici Amazon

Seguire film, partite e giochi su uno schermo ampio aiuta a godersi meglio i contenuti in salotto. La Samsung UE75U7000HUXZT, smart TV da 75 pollici, è disponibile con uno sconto del 44%.

Il pannello Crystal UHD 4K è affiancato dal processore Crystal 4K, che ottimizza le scene, e dalla tecnologia PurColor, pensata per rendere i colori vivaci e realistici. HDR10+ contribuisce a dare profondità e contrasto alle immagini. La piattaforma Tizen offre una navigazione intuitiva, mentre Vision AI Companion può rispondere alle domande visualizzandole sullo schermo.

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Samsung UE75U7000HUXZT in offerta: sconto del 44% sul TV da 75 pollici

Chi cerca un televisore di grande formato può valutare questa promozione: la Samsung UE75U7000HUXZT costa 499,00 euro, con uno sconto indicato del 44%. La scheda del prodotto non riporta informazioni su un eventuale prezzo di confronto, sul pagamento a rate, sui coupon, sulla scadenza della promo, sui vantaggi Prime o sui tempi di reso. Puoi consultare i dettagli dell’offerta e acquistare la Samsung UE75U7000HUXZT a 499,00 euro.

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La smart TV Samsung con Crystal UHD 4K e Vision AI

Per chi vuole un televisore adatto a diversi tipi di contenuti, dalla visione quotidiana allo sport e al gaming, questa smart TV combina elaborazione delle immagini, funzioni connesse e strumenti dedicati. Ecco cosa può offrire nella pratica:

  • Schermo Crystal UHD 4K da 75 pollici: il formato ampio permette di seguire film, programmi e partite su una superficie generosa; il processore Crystal 4K ottimizza le scene e l’upscaling 4K punta a migliorare la nitidezza dei contenuti.
  • PurColor e HDR10+: la tecnologia PurColor lavora sulla resa dei colori, mentre HDR10+ aggiunge profondità e contrasto alle immagini, per una visione più ricca di sfumature.
  • Vision AI Companion e sistema operativo Tizen: l’assistente può rispondere alle domande sullo schermo e Tizen offre una navigazione intuitiva, facilitando l’accesso alle funzioni smart.
  • Dynamic Sound Pack con OTS Lite e Adaptive Sound: le tecnologie audio puntano a un suono 3D virtuale e ad adattare l’audio, per accompagnare meglio i contenuti.
  • AI Soccer Mode e Gaming Hub: la modalità dedicata al calcio ottimizza immagine e audio durante le partite; Gaming Hub offre accesso ai giochi preferiti. SmartThings consente inoltre di collegare i dispositivi compatibili.
  • Design MetalStream con corpo in metallo: la finitura elegante è pensata per integrarsi nell’ambiente. Nella confezione sono inclusi telecomando numerico, cavo di alimentazione e manuale utente.

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Approfitta ora dello sconto del 44% sulla Samsung UE75U7000HUXZT.

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FAQ

Quanto è grande lo schermo della Samsung UE75U7000HUXZT?

È una smart TV con schermo da 75 pollici e risoluzione Crystal UHD 4K.

Quali funzioni smart integra questa TV Samsung?

Include il sistema operativo Tizen e Vision AI Companion, che può rispondere alle domande sullo schermo.

La TV offre funzioni dedicate a sport e videogiochi?

Sì. AI Soccer Mode ottimizza immagine e audio per le partite, mentre Gaming Hub dà accesso ai giochi preferiti.

Che cosa è incluso nella confezione?

Sono inclusi un telecomando numerico, il cavo di alimentazione e il manuale utente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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