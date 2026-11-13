Samsung, smart TV da 75 pollici a un prezzo mai visto prima: sconto esagerato
Lo smart TV Samsung da 75 pollici è in offerta con uno sconto del 44% e risparmi 400 euro. Immagini in 4K e processore Crystal 4K.
Seguire film, partite e giochi su uno schermo ampio aiuta a godersi meglio i contenuti in salotto. La Samsung UE75U7000HUXZT, smart TV da 75 pollici, è disponibile con uno sconto del 44%.
Il pannello Crystal UHD 4K è affiancato dal processore Crystal 4K, che ottimizza le scene, e dalla tecnologia PurColor, pensata per rendere i colori vivaci e realistici. HDR10+ contribuisce a dare profondità e contrasto alle immagini. La piattaforma Tizen offre una navigazione intuitiva, mentre Vision AI Companion può rispondere alle domande visualizzandole sullo schermo.
Samsung UE75U7000HUXZT in offerta: sconto del 44% sul TV da 75 pollici
Chi cerca un televisore di grande formato può valutare questa promozione: la Samsung UE75U7000HUXZT costa 499,00 euro, con uno sconto indicato del 44%. La scheda del prodotto non riporta informazioni su un eventuale prezzo di confronto, sul pagamento a rate, sui coupon, sulla scadenza della promo, sui vantaggi Prime o sui tempi di reso. Puoi consultare i dettagli dell’offerta e acquistare la Samsung UE75U7000HUXZT a 499,00 euro.
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La smart TV Samsung con Crystal UHD 4K e Vision AI
Per chi vuole un televisore adatto a diversi tipi di contenuti, dalla visione quotidiana allo sport e al gaming, questa smart TV combina elaborazione delle immagini, funzioni connesse e strumenti dedicati. Ecco cosa può offrire nella pratica:
- Schermo Crystal UHD 4K da 75 pollici: il formato ampio permette di seguire film, programmi e partite su una superficie generosa; il processore Crystal 4K ottimizza le scene e l’upscaling 4K punta a migliorare la nitidezza dei contenuti.
- PurColor e HDR10+: la tecnologia PurColor lavora sulla resa dei colori, mentre HDR10+ aggiunge profondità e contrasto alle immagini, per una visione più ricca di sfumature.
- Vision AI Companion e sistema operativo Tizen: l’assistente può rispondere alle domande sullo schermo e Tizen offre una navigazione intuitiva, facilitando l’accesso alle funzioni smart.
- Dynamic Sound Pack con OTS Lite e Adaptive Sound: le tecnologie audio puntano a un suono 3D virtuale e ad adattare l’audio, per accompagnare meglio i contenuti.
- AI Soccer Mode e Gaming Hub: la modalità dedicata al calcio ottimizza immagine e audio durante le partite; Gaming Hub offre accesso ai giochi preferiti. SmartThings consente inoltre di collegare i dispositivi compatibili.
- Design MetalStream con corpo in metallo: la finitura elegante è pensata per integrarsi nell’ambiente. Nella confezione sono inclusi telecomando numerico, cavo di alimentazione e manuale utente.
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FAQ
È una smart TV con schermo da 75 pollici e risoluzione Crystal UHD 4K.
Include il sistema operativo Tizen e Vision AI Companion, che può rispondere alle domande sullo schermo.
Sì. AI Soccer Mode ottimizza immagine e audio per le partite, mentre Gaming Hub dà accesso ai giochi preferiti.
Sono inclusi un telecomando numerico, il cavo di alimentazione e il manuale utente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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