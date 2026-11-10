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Samsung, lo smart TV da 43 pollici in offerta con uno sconto esagerato

Lo smart TV Samsung da 43 pollici con MiniLED in offerta con uno sconto del 33% e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

3 min di lettura

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Redazione

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Samsung Smart TV 43 pollici UE43M72HAUXZT Mini LED 4K Amazon

Guardare film e serie su uno schermo che restituisca immagini definite e colori intensi può fare la differenza nella quotidianità. La Samsung Smart TV 43" UE43M72HAUXZT è ora disponibile con uno sconto del 33%.

Questo televisore combina un pannello Mini LED da 43 pollici e la risoluzione 4K con funzioni smart basate su Tizen. Tra le dotazioni indicate ci sono il Gaming Hub per accedere ai giochi in streaming, Vision AI Companion e un audio tridimensionale con OTS Lite e Q-Symphony. Il design Metal Stream è sottile e la confezione include un telecomando numerico e uno a infrarossi.

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Samsung Smart TV 43" UE43M72HAUXZT: risparmi il 33% sul prezzo

Se vuoi rinnovare il televisore con un modello da 43 pollici e una risoluzione 4K, questa proposta è disponibile a 335,00 euro, con uno sconto del 33%. La scheda riporta tecnologie Mini LED, HDR 10+ e Motion Xcelerator a 144 Hz, oltre alle funzioni smart e di gioco. Non sono indicati dati utili per confrontare il prezzo con altri televisori della stessa fascia, né informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso.

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La TV Samsung con Mini LED 4K e Motion Xcelerator a 144 Hz

Se cerchi uno schermo per contenuti in streaming, gioco e visione quotidiana, le caratteristiche dichiarate puntano su immagini dettagliate, funzioni smart accessibili e audio coinvolgente. Ecco cosa offre il modello:

  • Mini LED e risoluzione 4K: il controllo preciso della luce e le immagini ad alta definizione sono pensati per mostrare contrasti e sfumature di colore intensi durante film, serie e altri contenuti.
  • HDR 10+ e Pure Spectrum Color: le due tecnologie sono indicate tra le dotazioni del televisore e contribuiscono a valorizzare la resa visiva con colori e dettagli.
  • Motion Xcelerator a 144 Hz: una caratteristica utile soprattutto quando si desidera una visualizzazione fluida, anche nelle sessioni di gioco.
  • Tizen e Gaming Hub: il sistema operativo permette di navigare tra app e contenuti, mentre il Gaming Hub consente di accedere a giochi in streaming.
  • Vision AI Companion e controllo vocale con AI: l’assistente e i comandi vocali offrono un modo alternativo per interagire con le funzioni smart del televisore.
  • OTS Lite e Q-Symphony: le tecnologie audio sono descritte come capaci di accompagnare l’azione con un suono tridimensionale.
  • Design Metal Stream da 43 pollici: il profilo sottile si inserisce nell’ambiente e il televisore misura 95,78 × 55,88 × 7,63 cm senza base, oppure 95,78 × 60,9 × 15,7 cm con base.

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FAQ

Qual è la dimensione dello schermo della Samsung UE43M72HAUXZT?

Il televisore ha uno schermo da 43 pollici.

Qual è la risoluzione di questa Smart TV Samsung?

La risoluzione indicata è 4K.

Quali funzioni smart sono incluse?

Sono indicati il sistema operativo Tizen, il Gaming Hub, Vision AI Companion e il controllo vocale con AI.

Quali accessori sono compresi nella confezione?

La confezione include un telecomando numerico e un telecomando a infrarossi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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