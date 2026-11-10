Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Guardare film e serie su uno schermo che restituisca immagini definite e colori intensi può fare la differenza nella quotidianità. La Samsung Smart TV 43" UE43M72HAUXZT è ora disponibile con uno sconto del 33%.

Samsung Smart TV 43 UE43M72HAUXZT 319,00 € -36% 499,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

Questo televisore combina un pannello Mini LED da 43 pollici e la risoluzione 4K con funzioni smart basate su Tizen. Tra le dotazioni indicate ci sono il Gaming Hub per accedere ai giochi in streaming, Vision AI Companion e un audio tridimensionale con OTS Lite e Q-Symphony. Il design Metal Stream è sottile e la confezione include un telecomando numerico e uno a infrarossi.

Samsung Smart TV 43" UE43M72HAUXZT: risparmi il 33% sul prezzo

Se vuoi rinnovare il televisore con un modello da 43 pollici e una risoluzione 4K, questa proposta è disponibile a 335,00 euro, con uno sconto del 33%. La scheda riporta tecnologie Mini LED, HDR 10+ e Motion Xcelerator a 144 Hz, oltre alle funzioni smart e di gioco. Non sono indicati dati utili per confrontare il prezzo con altri televisori della stessa fascia, né informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso.

Amazon

Acquista subito la Samsung Smart TV in offerta

La TV Samsung con Mini LED 4K e Motion Xcelerator a 144 Hz

Se cerchi uno schermo per contenuti in streaming, gioco e visione quotidiana, le caratteristiche dichiarate puntano su immagini dettagliate, funzioni smart accessibili e audio coinvolgente. Ecco cosa offre il modello:

Mini LED e risoluzione 4K : il controllo preciso della luce e le immagini ad alta definizione sono pensati per mostrare contrasti e sfumature di colore intensi durante film, serie e altri contenuti.

: il controllo preciso della luce e le immagini ad alta definizione sono pensati per mostrare contrasti e sfumature di colore intensi durante film, serie e altri contenuti. HDR 10+ e Pure Spectrum Color : le due tecnologie sono indicate tra le dotazioni del televisore e contribuiscono a valorizzare la resa visiva con colori e dettagli.

: le due tecnologie sono indicate tra le dotazioni del televisore e contribuiscono a valorizzare la resa visiva con colori e dettagli. Motion Xcelerator a 144 Hz : una caratteristica utile soprattutto quando si desidera una visualizzazione fluida, anche nelle sessioni di gioco.

: una caratteristica utile soprattutto quando si desidera una visualizzazione fluida, anche nelle sessioni di gioco. Tizen e Gaming Hub : il sistema operativo permette di navigare tra app e contenuti, mentre il Gaming Hub consente di accedere a giochi in streaming.

: il sistema operativo permette di navigare tra app e contenuti, mentre il Gaming Hub consente di accedere a giochi in streaming. Vision AI Companion e controllo vocale con AI : l’assistente e i comandi vocali offrono un modo alternativo per interagire con le funzioni smart del televisore.

: l’assistente e i comandi vocali offrono un modo alternativo per interagire con le funzioni smart del televisore. OTS Lite e Q-Symphony : le tecnologie audio sono descritte come capaci di accompagnare l’azione con un suono tridimensionale.

: le tecnologie audio sono descritte come capaci di accompagnare l’azione con un suono tridimensionale. Design Metal Stream da 43 pollici: il profilo sottile si inserisce nell’ambiente e il televisore misura 95,78 × 55,88 × 7,63 cm senza base, oppure 95,78 × 60,9 × 15,7 cm con base.

Samsung Smart TV 43 UE43M72HAUXZT 319,00 € -36% 499,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 33% sulla Samsung Smart TV 43" UE43M72HAUXZT.

Scopri altri smart TV in promo da oggi su Amazon.

Offerta Amazon Ember serie 4 da 50" con Fire TV (ultimo modello), sm... 359,99 € -40% 599,99 € Risparmi 240,00 € Acquista su Amazon Blackview Proiettore 4K 2026, 1000 ANSI Lumens con Sistema V... 319,99 € -44% 569,99 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon Amazon Ember serie QLED da 50" con Fire TV (ultimo modello),... 399,99 € -43% 699,99 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon Proiettore 4K【Google TV 14.0 / Gemini AI/MEMC】2300 ANSI ... 399,99 € -33% 599,99 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon Sony BRAVIA 6 OLED TV, 48 pollici | Smart TV 4K (Google TV),... 899,00 € -25% 1.199,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

FAQ Qual è la dimensione dello schermo della Samsung UE43M72HAUXZT? Il televisore ha uno schermo da 43 pollici. Qual è la risoluzione di questa Smart TV Samsung? La risoluzione indicata è 4K. Quali funzioni smart sono incluse? Sono indicati il sistema operativo Tizen, il Gaming Hub, Vision AI Companion e il controllo vocale con AI. Quali accessori sono compresi nella confezione? La confezione include un telecomando numerico e un telecomando a infrarossi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.