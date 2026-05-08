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Se cerchi un maxi televisore capace di trasformare il salotto, il Samsung Neo QLED 4K QE85QN90BATXZT è oggi protagonista di una super promo con uno sconto del 53% che porta il prezzo a 1.399,00€. Design sottile, luminosità elevata e un comparto audio coinvolgente rendono questa proposta una scelta ideale per film, sport e gaming su grande schermo.

Samsung Neo QLED 4K QE85QN90BATXZT

La resa visiva spicca per la forte luminosità del pannello Mini LED e l’ottimo trattamento antiriflesso, qualità che lo rendono perfetto anche in stanze molto luminose. I neri sono profondi e ben controllati per la categoria, con un blooming percepibile solo nelle scene più buie. Per chi gioca, le 4 porte HDMI 2.1 supportano VRR e fino a 120 fps, con ALLM e modalità PC dedicate. Il sistema è completo: Tizen offre app di streaming, browser, Multi View con PiP/PBP e AirPlay; il telecomando si ricarica via USB‑C e anche con la luce. L’integrazione con Alexa e la modalità Ambient ampliano l’uso quotidiano, mentre con le soundbar del brand sfrutti la Q‑Symphony. L’audio integrato è convincente per uso TV e cinema occasionale. Presente anche la predisposizione DVB‑T2.

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L’offerta taglia in modo netto il prezzo del 85 pollici: ora è proposto a 1.399,00€ con sconto del 53%. Un taglio importante che rende ancora più interessante una TV ricca di tecnologia avanzata e pensata per contenuti HDR e sessioni di gioco fluide.

In questa fase promozionale, puoi contare su un prezzo particolarmente favorevole: il Samsung Neo QLED 4K QE85QN90BATXZT è disponibile con uno sconto del 53%. La finestra promozionale può variare in base a disponibilità e tempi, quindi conviene muoversi rapidamente.

Il televisore Samsung con la tecnologia Quantum Matrix e il processore Neo Quantum 4K

Il cuore della TV è la Quantum Matrix con Mini LED, pensata per offrire contrasti più profondi e una luminosità di livello premium. La gestione HDR è affidata a Quantum HDR, mentre l’audio in sala è più avvolgente grazie a Dolby Atmos e OTS+. Per i formati, è supportato HDR10+.

Il comparto gaming è tra i più completi: HDMI 2.1 su tutte le porte, VRR, fino a 120 fps, ALLM e modalità PC. Puoi anche collegare un controller e accedere ai servizi di cloud gaming compatibili. La piattaforma Tizen è ricca: app, browser, Multi View PiP/PBP e AirPlay per proiezione o estensione dello schermo da dispositivi Apple.

Completano l’esperienza il telecomando con ricarica USB‑C e solare, l’assistente Alexa opzionale, la modalità Ambient per personalizzare lo schermo quando non guardi contenuti e l’integrazione Q‑Symphony con le soundbar Samsung. C’è anche la predisposizione DVB‑T2 per il digitale terrestre di nuova generazione.

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