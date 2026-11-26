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Lo smart TV Samsung Neo QLED 4K da 50 pollici è in offerta con il 39% di sconto al prezzo più basso di sempre. Immagini in 4K e Vision AI.

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Guardare film e giocare su uno schermo con contrasti poco definiti può ridurre il coinvolgimento, soprattutto in salotto. La Samsung QE50QN82HAUXZT è scontata del 39%: una Smart TV Neo QLED 4K con funzioni AI e audio immersivo.

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Il sistema Quantum Mini LED punta su contrasti precisi, mentre la tecnologia Real QLED dichiara un volume cromatico del 100% e la funzione NQ HDR+ contribuisce alla resa delle immagini. Il processore NQ4 AI Gen2 gestisce l’upscaling 4K AI; per i contenuti e le funzioni smart ci sono il sistema operativo Tizen e Vision AI Companion, che può rispondere alle domande sullo schermo. Completano la dotazione audio Dolby Atmos e OTS Lite, insieme a strumenti dedicati al gaming.

Samsung QE50QN82HAUXZT in offerta: sconto del 39% e circa 313 euro di risparmio

La Smart TV Samsung è proposta a 489 euro, con uno sconto dichiarato del 39%. Sulla base del prezzo attuale e della percentuale indicata, il risparmio corrisponde a circa 313 euro. Se cerchi un televisore 4K con tecnologie di elaborazione AI, funzioni smart e un comparto audio pensato per un ascolto avvolgente, puoi valutare la Samsung QE50QN82HAUXZT con il 39% di sconto.

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La TV Samsung con Quantum Mini LED e audio Dolby Atmos

Se vuoi rendere più coinvolgenti film e sessioni di gioco, questa TV combina tecnologie per immagini, audio e intrattenimento smart. Ecco cosa offre nella pratica:

Quantum Mini LED e contrasti precisi : la gestione delle immagini è pensata per distinguere meglio le diverse zone della scena e rendere la visione più coinvolgente.

: la gestione delle immagini è pensata per distinguere meglio le diverse zone della scena e rendere la visione più coinvolgente. Real QLED con 100% di volume cromatico e NQ HDR+ : queste tecnologie puntano a colori ricchi e a una resa visiva valorizzata nei contenuti compatibili.

: queste tecnologie puntano a colori ricchi e a una resa visiva valorizzata nei contenuti compatibili. Processore NQ4 AI Gen2 e upscaling 4K AI : l’elaborazione intelligente migliora la qualità dei contenuti portandoli verso la risoluzione 4K.

: l’elaborazione intelligente migliora la qualità dei contenuti portandoli verso la risoluzione 4K. Vision AI Companion e sistema operativo Tizen : puoi interagire con l’assistente direttamente sullo schermo e navigare tra le funzioni smart attraverso un sistema pensato per un uso intuitivo.

: puoi interagire con l’assistente direttamente sullo schermo e navigare tra le funzioni smart attraverso un sistema pensato per un uso intuitivo. OTS Lite, Dolby Atmos e AI Adaptive Sound Pro : le tecnologie audio sono progettate per offrire un suono avvolgente e adattarne la resa.

: le tecnologie audio sono progettate per offrire un suono avvolgente e adattarne la resa. Gaming Hub e Motion Xcelerator: il primo raccoglie i giochi in un unico luogo, mentre il secondo è pensato per immagini nitide e un’esperienza di gioco fluida.

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FAQ La Samsung QE50QN82HAUXZT è una TV 4K? Sì, è una Smart TV Neo QLED 4K. Quali funzioni smart integra questa TV Samsung? Include il sistema operativo Tizen e Vision AI Companion, che risponde alle domande sullo schermo. La Samsung QE50QN82HAUXZT supporta Dolby Atmos? Sì, tra le funzioni audio sono indicati Dolby Atmos e OTS Lite. Quali funzioni offre per il gaming? Integra Gaming Hub e Motion Xcelerator.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.