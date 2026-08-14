Smart TV OLED Samsung, offerta esclusiva Amazon e prezzo in picchiata

Lo smart TV Samsung con pannello OLED è in promo con uno sconto del 39% e il risparmio netto supera i 600 euro. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero.

Amazon

Se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare uno smart TV, questa è l’offerta che fa per voi. Da oggi su Amazon trovi il nuovo smart TV OLED di Samsung da 55 pollici uscito sul mercato da pochissimi mesi in promo con un ottimo sconto del 39% e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’ottima promo per acquistare uno dei migliori modelli sul mercato, dotato di un pannello OLED che assicura neri assoluti e una qualità delle immagini elevatissima. Per gli amanti dei videogame c’è anche il Motion Xcelerator per il refresh rate fino a 120 Hz, mentre il sistema operativo Tizen supportato dalla tecnologia Vision AI supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Smart TV Samsung OLED da 55 pollici 982,00 € -39% 1.599,00 € Risparmi 617,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smart TV Samsung OLED da 55 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per lo smart TV Samsung OLED da 55 pollici di ultima generazione e uscito sul mercato da pochissimi mesi. Da oggi lo trovi con uno sconto del 39% e il prezzo scende a 982 euro, con un risparmio netto di poco superiore ai 600 euro. Amazon ti viene incontro anche con la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 81,84 euro. Una spesa decisamente alla portata di molti.

Acquistando il TV oggi lo ricevi nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo, ma difficilmente te ne pentirai.

Smart TV Samsung OLED da 55 pollici 982,00 € -39% 1.599,00 € Risparmi 617,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Samsung OLED da 55 pollici: le caratteristiche tecniche

Uno dei migliori smart TV disponibili sul mercato. Il nuovo televisore OLED di Samsung da 55 pollici non solo assicura una qualità delle immagini da top del settore, ma ha anche un design ultrasottile che lo rende perfetto per il tuo salotto.

Il TV si basa un pannello OLED 4K da 55 pollici con pixel auto-illuminanti e supporto OLED HDR, in grado di regalare neri profondi, bianchi luminosi e una gamma cromatica molto ampia. L’ottimizzazione dell’immagine e del suono è affidata al potente processore NQ4 AI Gen2, che sfrutta l’azione di 20 reti neurali per elaborare l’upscaling in 4K. L’efficienza visiva è completata dal supporto per il gaming ad alte prestazioni grazie al Motion Xcelerator 120Hz, alla compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, per sessioni di gioco fluide.

Per un’esperienza d’uso personalizzata e interattiva, l’apparecchio è spinto dall’ecosistema Tizen OS integrato con l’assistente Samsung Vision AI Companion, ideato per rispondere a domande e fornire suggerimenti multimediali. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Sul fronte acustico, gli utenti beneficiano della decodifica Dolby Atmos, affiancata dai sistemi intelligenti Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) per un suono 3D avvolgente, Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro per dialoghi sempre nitidi e la sincronizzazione Q-Symphony con le soundbar Samsung. A completare l’ecosistema intelligente interviene il pieno supporto al controllo domotico via SmartThings, trasformando la TV nel centro di comando di tutta la casa. È anche facile da installare grazie alla flessibilità di installazione sia su supporto da tavolo sia a parete tramite attacco VESA.

Smart TV Samsung OLED da 55 pollici 982,00 € -39% 1.599,00 € Risparmi 617,00 € Acquista su Amazon