Samsung, lo smart TV top costa la metà: offerta shock

Lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici è disponibile in promo con uno sconto del 47% e risparmi ben 450 euro. Non perdere questa occasione.

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Con una settimana di anticipo sull’inizio ufficiale sono arrivate su Amazon le prime offerte dedicate al Prime Day. E già stanno catturando l’attenzione. In questo articolo ti parliamo di una delle migliori occasioni disponibili oggi per uno smart TV. Parliamo del televisore Samsung Neo QLED da 55 pollici con tecnologia Mini LED uscito sul mercato nel 2025. Un ottimo modello top di gamma che assicura immagini con risoluzione 4K e neri profondissimi grazie al pannello con Mini LED. Come detto, però, a catturare l’attenzione è soprattutto l’offerta disponibile oggi: lo sconto del 47% fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 450 euro su quello di listino. Un prezzo mai visto prima che la fa diventare il best-buy del giorno. Ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte sono limitate e si tratta del televisore più venduto su Amazon in queste ultime ore.

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici

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Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Le offerte del Prime Day sono arrivate in anticipo e già cominciano a stupire. Lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici è disponibile a un prezzo di 499 euro con uno sconto del 47% su quello di listino. Lo paghi praticamente la metà con un risparmio netto di 450 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per uno smart TV top di gamma si tratta di un prezzo veramente eccezionale.

La disponibilità del televisore è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnata.

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici

Per chi vuole spendere un po’ meno, c’è in offerta anche il modello da 50 pollici. La promo resta unica: prezzo di 449 euro con sconto del 48% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 400 euro. Anche in questo caso la consegna è rapida e per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo.

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici: caratteristiche tecniche

Non è solo l’offerta del giorno, ma anche uno dei migliori smart TV disponibili in questa fascia di prezzo. Il televisore Samsung Neo QLED 4K da 55 pollici integra tecnologie innovative basate sull’intelligenza artificiale per un’esperienza d’intrattenimento unica. A bordo è presente il processore NQ4 AI Gen2, chip che ottimizza in tempo reale qualsiasi sorgente in ingresso, migliorando la nitidezza, il contrasto e la saturazione per restituire immagini incredibilmente vicine alla risoluzione nativa 4K. La qualità visiva è ulteriormente supportata dalla tecnologia Quantum Matrix Core, la quale gestisce i Quantum Mini LED con una precisione millimetrica. Questo controllo accurato dell’illuminazione riduce gli effetti di blooming al minimo e garantisce neri profondissimi uniti a bianchi straordinariamente luminosi.

L’esperienza cinematografica è garantita dal supporto al formato Dolby Atmos, affiancato dal sistema di altoparlanti integrati Object Tracking Sound (OTS Lite), che direziona il suono in sincronia con i movimenti degli oggetti sullo schermo per una spazialità tridimensionale. Grazie ad Adaptive Sound Pro, l’acustica viene rimasterizzata e calibrata automaticamente in base ai suoni della stanza. Inoltre, se abbinato a una soundbar Samsung compatibile, il sistema Q-Symphony fa suonare contemporaneamente gli altoparlanti del televisore e la soundbar in perfetta armonia.

A completare le caratteristiche di questo smart TV è la sezione dedicata ai videogiocatori più esigenti, che garantisce la massima reattività e fluidità grazie al supporto Motion Xcelerator 144Hz. Inoltre, la funzione AI Auto Game Mode rileva autonomamente il genere di videogioco avviato (come un RPG o un titolo sportivo) configurando istantaneamente le impostazioni ottimali. Tutto è facilmente personalizzabile tramite la pratica Game Bar, mentre l’avanzato Samsung Gaming Hub assicura l’accesso diretto ai principali servizi di cloud gaming per giocare ai titoli più recenti senza la necessità di possedere una console fisica. Restando in tema di intrattenimento, a bordo è presente il sistema operativo Tizen che assicura l’accesso a centinaia di canali gratuiti, oltre a supportare tutte le principali piattaforme di video streaming.

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici

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