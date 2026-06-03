Samsung, errore di prezzo per lo smart TV premium: 71% di sconto

Un’offerta shock che sembra quasi un errore di prezzo, ma che in realtà è una promo in carne e ossa. Il protagonista dell’offerta di oggi è lo smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici con risoluzione 8K. Un televisore gigantesco e con caratteristiche veramente uniche e che oggi troviamo su Amazon con uno sconto del 71%. Non è un refuso, lo sconto è realmente così elevato e il prezzo crolla al minimo storico. Per dare l’idea dell’eccezionalità dell’offerta basta citare un dato: il risparmio netto è di ben 3700 euro. Lo smart TV è quanto di meglio si possa trovare sul mercato: oltre allo schermo extra large e alla risoluzione 8K, è dotato di caratteristiche uniche e del sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video e DAZN (necessaria per vedere le partite dei mondiali). Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Smart TV Samsung Neo QLED 8K da 75 pollici

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smart TV Samsung da 75 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Non bisogna girarci intorno: è l’offerta del giorno. Solo per pochissimo tempo trovi lo smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici con risoluzione 8K in promo con uno sconto del 71% che fa crollare il prezzo a 1499 euro. Un prezzo elevato, ma rispetto a quello consigliato il risparmio netto è di ben 3700 euro. Un "errore" di prezzo che non puoi farti sfuggire. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smart TV è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

Smart TV Samsung Neo QLED 8K da 75 pollici

Smart TV Samsung Neo QLED 8K: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV Samsung Neo QLED 8K da 75 pollici è quanto di meglio possa offrire il mercato sotto il punto di vista dell’esperienza visiva. Il merito è del pannello che supporta una risoluzione 8K e assicura una visione perfetta da ogni angolo. Dal punto di vista estetico, il televisore cattura l’attenzione grazie all’Infinity One Design: un profilo ultrasottile ed elegante che elimina ogni distrazione, permettendo allo spettatore di concentrarsi unicamente sulla bellezza delle immagini.

Il pannello è il punto nevralgico del televisore. Oltre a una dimensione extra large di 75 pollici, è dotato di una risoluzione 8K reale,quattro volte superiore al 4K, supportata dal potente processore Neural Quantum 8K. Questo chip sfrutta i dati generati da reti neurali per analizzare e ottimizzare i contenuti in tempo reale, eseguendo l’upscaling di qualsiasi sorgente per portarla il più vicino possibile alla perfezione dell’8K. Altro punto forte è la tecnologia Quantum Matrix Pro che controlla con precisione millimetrica i Mini LED Quantum. Questo sistema di retroilluminazione consente di esprimere una gamma cromatica e di contrasto accurata, riducendo al minimo l’effetto "blooming" e mettendo in risalto sia i dettagli più nascosti nelle scene d’ombra, sia la brillantezza dei bianchi più assoluti.

L’impatto visivo è perfettamente completato da un comparto acustico cinematografico. Il televisore è equipaggiato con altoparlanti integrati che supportano la tecnologia Dolby Atmos® tridimensionale. Grazie alla funzionalità Object Tracking Sound+ (OTS+), il suono non proviene semplicemente dal televisore, ma segue dinamicamente il movimento degli oggetti sullo schermo, posizionando l’utente esattamente al centro dell’azione per un realismo sonoro senza eguali.

A coronare questo capolavoro di ingegneria è la geniale gestione dei cablaggi e dei dispositivi esterni facilitata dalla soluzione Attachable Slim One Connect. Questo modulo compatto raccoglie tutti i cavi di collegamento e l’alimentazione, e può essere fissato direttamente sul retro del piedistallo della TV o riposto all’interno di un mobile. In questo modo, un solo cavo quasi invisibile si collega direttamente al pannello da 75 pollici, eliminando definitivamente il disordine e garantendo un’installazione pulita, ordinata e minimalista, perfetta per esaltare l’arredamento di qualsiasi spazio moderno.

Smart TV Samsung Neo QLED 8K da 75 pollici