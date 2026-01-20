Samsung, questo smart TV è da comprare subito: sconto esagerato

Samsung

Acquistare un nuovo televisore a prezzo pieno non è mai una buona idea. Infatti, gli smart TV sono tra i prodotti che si trovano più frequentemente in offerta nei negozi fisici, ma soprattutto online. Per questo motivo, se sei alla ricerca di un nuovo TV bisogna sempre aspettare il momento giusto. Momento che arriva oggi se stai cercando un modello top e non vuoi spendere cifre folli. Su Amazon trovi il Samsung Neo QLED da 55 pollici in promo al minimo storico con un ottimo sconto del 35% e risparmi ben 350 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Si tratta di un televisore che utilizza l’innovativa tecnologia Quantum Matrix che sfrutta i piccolissimi Quantum Dot per assicurare colori più realistici e una qualità superiore delle immagini. Uno smart TV a cui non manca nulla, nemmeno un sistema operativo che supporta le principali piattaforme di video streaming per un intrattenimento premium. Non perdere questa occasione e approfittane ora.

Un’offerta speciale per uno smart TV speciale. Da oggi su Amazon trovi il Samsung Neo QLED da 55 pollici in promo con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a soli 649 euro, con un risparmio netto sul prezzo di listino di 350 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 129,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto irripetibili e che non devi farti sfuggire.

La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Hai anche tutto il tempo che vuoi per testarla: per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando la ricevi a casa.

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici: le caratteristiche tecniche

Un televisore top di gamma a un prezzo mai visto prima. Il Samsung Neo QLED 4K da 55 pollici è quanto di meglio tu possa trovare oggi in questa fascia di prezzo: assicura contenuti con una risoluzione elevatissima e diventa il compagno ideale per il tuto intrattenimento quotidiano.

Il cuore del televisore è il pannello da 55 pollici con la Quantum Matrix Technology che sfrutta i piccolissimi Quantum Mini LED per un controllo della luce ultra-preciso, garantendo neri profondi e una brillantezza straordinaria. Le prestazioni e la qualità elevata delle immagini è garantita anche dal processore Neural Quantum 4K che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni scena e scalare i contenuti da qualsiasi risoluzione alla nitidezza del 4K. Grazie alla tecnologia Neo Quantum HDR, la gamma dinamica viene spinta al massimo, offrendo dettagli vividi e colori brillanti, mentre il 100% di volume colore garantito dai Quantum Dot assicura sfumature realistiche a qualsiasi livello di luminosità. L’esperienza sonora è altrettanto immersiva grazie al supporto Dolby Atmos e alla funzione Object Tracking Sound Lite (OTS Lite), che crea un audio 3D capace di seguire l’azione sullo schermo.

Per i videogiocatori, il televisore offre prestazioni d’eccellenza con il sistema Motion Xcelerator Turbo+, che garantisce un gameplay fluido in 4K a 120Hz, supportato dal Gaming Hub per accedere ai titoli in streaming senza console.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, il sistema operativo Tizen è una garanzia. Grazie a Smart Hub organizza i tuoi contenuti preferiti in un unico posto, facilitando la scoperta di nuovi film e serie TV. Completano il profilo le funzioni smart come SmartThings, per il controllo della domotica, e il telecomando SolarCell, che si ricarica con la luce interna eliminando l’uso delle batterie usa e getta. Un televisore che si posiziona nella fascia altissima del mercato e che solo per oggi trovi a un prezzo veramente speciale.

