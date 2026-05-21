Samsung, il prezzo dello smart TV top sprofonda: sconto esagerato

Lo smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici è in promo con uno sconto superiore ai 300 euro e approfitti del minimo storico. Scopri prezzo e caratteristiche.

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Lo smart TV sta diventando sempre di più il fulcro dell’intrattenimento dommestico. Definirli semplicemente dei televisori è riduttivo: oramai è possibile farci qualsiasi cosa, dal vedere i semplici canali del digitale terrestre fino allo gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale. Inoltre, puoi installare tutte le piattaforme di video streaming per guardare quando vuoi le tue serie TV preferite, oppure le partite della tua squadra del cuore. Se stai cercando un nuovo modello da inserire nella tua abitazione, abbiamo la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Samsung Neo QLED da 50 pollici in promo con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo per questo modello e approfitti di un’occasione veramente speciale. Ti consigliamo di non perdere tempo: la promo può terminare da un momento all’altro.

Smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici

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Samsung Neo QLED da 50 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon è disponibile in promo lo smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici a un prezzo di 549 euro con uno sconto del 36% su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Il risparmio netto è di poco superiore ai 300 euro e approfitti del minimo storico.

Lo smart TV è disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Una volta arrivato a casa, essendo spedito e venduto da Amazon, hai i classici quattordici giorni per effettuare il reso gratuito.

Smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici

Samsung Neo QLED da 50 pollici: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Neo QLED 4 da 50 pollici è lo smart TV perfetto per il tuo salotto che assicura immagini in formato 4K e offre funzioni avanzate anche agli appassionati dei videogiochi. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix, questo TV utilizza i Quantum Mini LED, capaci di controllare la luce con una precisione infinitesimale. Il risultato sono contrasti straordinari, con neri profondi e una luminosità impeccabile che rivelano ogni minimo dettaglio sia nelle scene più buie che in quelle più brillanti.

Il motore di questa esperienza è il potente processore Neural Quantum 4K, che sfrutta l’intelligenza artificiale e l’upscaling per ottimizzare automaticamente ogni contenuto, portando la definizione vicino al 4K indipendentemente dalla sorgente originale. Gli amanti del cinema e del gaming apprezzeranno la tecnologia Neo Quantum HDR per colori brillanti e realistici, e la tecnologia Motion Xcelerator Turbo+, che garantisce un’azione di gioco fluida e senza ritardi con un refresh rate elevato. Il comparto audio non è da meno, grazie al sistema Dolby Atmos, che regala un suono tridimensionale e immersivo che ti catapulta direttamente al centro dell’azione.

L’interfaccia Smart Hub unisce tutto il tuo intrattenimento in un unico posto, riducendo i tempi di ricerca per lasciarti più spazio per i tuoi film, serie e giochi preferiti. Il sistema operativo Tizen è una garanzia sotto questo punto di vista: supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Un TV completo e da oggi a un prezzo mai visto prima.

Smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici