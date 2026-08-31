Samsung, smart TV top a un prezzo speciale: offerta mai vista prima

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Lo smart TV Samsung MiniLED da 55 pollici è in offerta con uno sconto lampo di 200 euro e approfitti del minimo storico.

Samsung

Gli smart TV sono diventati sempre più il perno delle abitazioni. Non semplici televisori dove vedere programmi TV, eventi sportivi e film, ma un vero e proprio hub con cui controllare tutti i dispositivi intelligenti presenti in casa. Per questo motivo scegliere il giusto televisore è molto importante. Per fare degli ottimi affari basta aspettare le promo imperdibili che di tanto in tanto appaiono su Amazon, come accade oggi con il televisore Samsung M80 da 55 pollici con pannello MiniLED. Grazie alla promo esclusiva presente sulla piattaforma di streaming approfitti dello sconto del 29% e risparmi poco 200 euro su quello di listino. Un’occasione veramente unica che ti permette di approfittare di una delle migliori promo del giorno e del miglior prezzo web. Non perdere tempo e approfittane immediatamente.

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Smart TV Samsung MiniLED da 55 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e minimo storico per lo smart TV Samsung MiniLED da 55 pollici. Grazie all’occasione disponibile da oggi su Amazon lo trovi con uno sconto del 29% e il prezzo scende a 499 euro, con un risparmio netto di 200 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando oggi lo smart TV lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato, in modo da testare tutte le funzionalità.

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Smart TV Samsung MiniLED da 55 pollici: le caratteristiche tecniche

La caratteristica principale dello smart TV Samsung è il pannello Mini LED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, che sfrutta sorgenti luminose più piccole rispetto ai LED tradizionali per un controllo della luce più preciso, con neri più profondi e dettagli più definiti. La tecnologia Pure Spectrum Color garantisce inoltre una precisione cromatica a livello di pixel, mentre il supporto HDR10+ e la funzione Auto HDR Remastering convertono anche i contenuti SDR in immagini di qualità HDR.

A gestire il tutto è il processore NQ4 AI Gen2, che sfrutta la potenza dell’AI per l’upscaling dei contenuti fino al 4K e per ottimizzare in automatico le impostazioni video in base al tipo di contenuto visualizzato, grazie alla funzione AI Customization Mode. Per il calcio è disponibile anche la modalità AI Football, che regola automaticamente audio e video per un’esperienza di visione più coinvolgente.

Per gli amanti dei videogiochi, la tecnologia Motion Xcelerator garantisce un refresh rate variabile fino a 4K a 144Hz. La Game Bar integrata permette di regolare in tempo reale impostazioni come FPS e input lag, mentre l’AI Gaming Optimizer riconosce automaticamente il genere di gioco in esecuzione e applica le impostazioni ideali.

A bordo è presente il sistema operativo Tizen, una garanzia quando si tratta di smart TV Samsung. Supporta tutte le principali applicazione di streaming e permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti. Samsung ha assicurato che questo televisore verrà aggiornato per ben sette anni e non sarai costretto a cambiarlo.

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