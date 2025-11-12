Samsung, ecco lo smart TV da comprare oggi: prezzo in picchiata

Lo smart TV Samsung da 55 pollici è in offerta con uno sconto del 35% e risparmi quasi 200 euro. Schermo 4K e supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Samsung

Per acquistare uno smart TV che assicura immagini super definite e con colori realistici non è necessario spendere delle cifre elevatissime, ma molto spesso basta aspettare la giusta offerta. Come quella che troviamo oggi su Amazon per lo smart TV Samsung Crystal da 55 pollici della gamma U7000 uscito sul mercato da quest’anno. Il TV, infatti, è disponibile con un ottimo sconto che ti fa risparmiare ben il 35% su quello di listino e risparmi quasi 200 euro. Approfitti del minimo storico e fai un ottimo affare.

Lo smart TV Samsung ha tutte le caratteristiche che cerchi solitamente in un televisore con queste caratteristiche, a partire da un pannello con risoluzione 4K e un processore Crystal che migliora in tempo reale qualsiasi contenuto. Il sistema operativo Tizen è la classica ciliegina sulla torta: supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ti suggerisce anche cosa vedere in base alle tue preferenze. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti scappare.

Smart TV Samsung Crystal 55 pollici

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smart TV Samsung Crystal 55 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo smart TV Samsung Crystal da 55 pollici. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a soli 349 euro, con un risparmio netto che sfiora i 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smart TV è già disponibile nei magazzini di Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Non perdere altro tempo e approfitta immediatamente di questa promo speciale.

Smart TV Samsung Crystal 55 pollici

Smart TV Samsung Crystal 55 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV Samsung Crystal UHD della serie U7000 è una delle migliori scelte che potete fare oggi. Assicura una qualità elevata delle immagini e un prezzo alla portata di tutti. Design moderno e, nonostante uno schermo da 55 pollici, occupa poco spazio. Lo puoi anche montare a parete.

Passando agli aspetti più tecnici, lo smart TV di Samsung è dotata di uno schermo da 55 pollici con risoluzione 4K, per vedere tutti i propri contenuti preferiti con la miglior qualità possibile.. Al centro della qualità visiva c’è il processore Crystal 4K, che non solo gestisce l’upscaling dei contenuti a risoluzione inferiore per avvicinarli al 4K, ma ottimizza anche ogni sfumatura di colore grazie al Color Booster. Supporta inoltre lo standard HDR e HDR10+ per godere di contrasti profondi e luminosità avanzata.

Lo smart TV di Samsung è anche il modello perfetto per creare un centro di intrattenimento domestico completo. Hai accesso all’ecosistema Tizen, una piattaforma intuitiva e veloce che ti permette di navigare sul web e accedere a tutte le tue app di streaming preferite. Ogni sera ottieni anche suggerimenti su cosa vedere in base ai tuoi gusti e puoi accedere a qualsiasi contenuto: serie TV, film e sport.

Per gli amanti del gaming, invece, il televisore integra diverse funzioni interessanti. La modalità Auto Game Mode (ALLM) riduce automaticamente il lag per un’esperienza di gioco più reattiva, mentre la tecnologiaMotion Xcelerator ottimizza le immagini in rapido movimento per una maggiore fluidità. L’esperienza smart è completata dalla compatibilità con assistenti vocali esterni come Alexa e Google Assistant, oltre al supporto Apple AirPlay per la connettività multi-device. Un televisore completo e perfetto per le tue esigenze e che da oggi trovi a un prezzo speciale.

Smart TV Samsung Crystal 55 pollici