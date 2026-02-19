Samsung, questo smart TV è da comprare subito: sconto mai visto prima

Lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici è in promo con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro. Immagini in 4K e ottime caratteristiche.

Samsung

Samsung è protagonista della giornata con un’ottima promo disponibile su Amazon per lo smart TV Crystal da 50 pollici di ultima generazione. Da oggi, infatti, lo troviamo sul sito di e-commerce al minimo storico grazie allo sconto del 32% che fa risparmiare più di 150 euro su quello di listino. Un’ottima occasione per acquistare un televisore con caratteristiche interessanti senza spendere cifre folli. Su Amazon è disponibile a solo poco più di 300 euro, una cifra alla portata di molti. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofids.

La qualità assicurata dallo smart TV Samsung è elevata grazie a un pannello con risoluzione 4K e al processore Crystal 4K che migliora in tempo reale qualsiasi contenuto tu stia vedendo. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video e Netflix. Le dimensioni non sono esagerate e occupa anche poco spazio grazie a uno spessore molto sottile. Non perdere questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

Grazie alla promo disponibile oggi lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici diventa il modello da acquistare. Il merito è dello sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 328 euro con un risparmio netto di 150 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del TV è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Smart TV Samsung Crystal da 50 pollici: le caratteristiche tecniche

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per lo smart TV Samsung Crystal che troviamo oggi in promo su Amazon. Televisore perfetto per il tuo salotto grazie a un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K che assicura immagini in altissima definizione e con colori vividi. Nonostante un display abbastanza generoso, le dimensioni non sono esagerate a cornici praticamente assenti.

La qualità elevata delle immagini è assicurata anche dal processore Crystal 4K, che esegue un upscaling dei contenuti per garantire che ogni immagine sia riprodotta con la massima nitidezza della risoluzione Ultra HD. Grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range) e alla gamma cromatica estesa, questo televisore offre una luminosità impeccabile, permettendo di cogliere ogni sfumatura di colore anche nelle scene più scure o estremamente luminose.

A bordo è presente il sistema operativo Tizen, che offre un accesso rapido a tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube tramite un’interfaccia intuitiva. La versatilità è ulteriormente arricchita dalla compatibilità con i principali assistenti vocali, inclusi Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant, che permettono di controllare il televisore e i dispositivi smart della casa con la massima semplicità, utilizzando esclusivamente la voce.

Per gli appassionati di videogiochi, la modalità Game Enhancer riduce il ritardo nei comandi (input lag) per sessioni di gioco più reattive e fluide. Un televisore completo e che si adatta alle tue esigenze, da oggi a un prezzo mai visto prima.

