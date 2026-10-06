Samsung Crystal da 43 pollici, lo smart TV economico oggi costa pochissimo

Lo smart TV Samsung Crytstal da 40 pollici è in offerta su Amazon con uno sconto del 40% e approfitti di un super prezzo. Devi essere velocissimo.

Samsung

Le offerte bomba sono tipiche degli eventi come la Festa delle Offerte Prime e ce lo dimostra la promo disponibile oggi per lo smart TV Samsung Crystal da 43 pollici che troviamo su Amazon con un ottimo sconto del 40% che fa crollare il prezzo. Per un televisore con un prezzo di listino già accessibile, si tratta di un’occasione veramente unica che lo fa diventare immediatamente un best-seller. Per arricchire ulteriormente l’offerta hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sul TV c’è ben poco da dire: si tratta di un modello medio di gamma che assicura immagini in 4K e con colori realistici e immagini definite. Il tutto impreziosito dal sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Una vera occasione da non perdere per un televisore completo e da oggi a un prezzo speciale.

Smart TV Samsung Crystal da 43 pollici 257,21 € -40% 429,00 € Risparmi 171,79 € Acquista su Amazon

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Smart TV Samsung Crystal da 43 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta incredibile per lo smart TV Samsung Crystal da 43 pollici della serie Crystal U8090. Solo per pochissimo tempo è disponibili in promo a un prezzo di 257,21 euro con uno sconto del 40% su quello di listino. Il risparmio netto è di circa 180 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 51,45 euro al mese.

La disponibilità dello smart TV è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa entro un paio di giorni. Essendo venduto e spedito da Amazon, per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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Smart TV Samsung Crystal da 43 pollici: le caratteristiche tecniche

Il rapporto qualità-prezzo dello smart TV Samsung Crystal da 43 pollici è elevato e lo si capisce dalla scheda tecnica. La qualità delle immagini è elevata grazie a un display con risoluzione 4K che assicura colori realistici con qualsiasi tipologia di contenuto. Il TV è equipaggiato con l’avanzato processore Crystal 4K, in grado di ottimizzare i contenuti a risoluzione inferiore elevandoli a uno standard vicino al 4K per far riscoprire sfumature di colore vivaci, dettagli realistici e un contrasto bilanciato.

L’esperienza d’uso è guidata dall’intuitivo sistema operativo One UI Tizen, che raccoglie in un’unica schermata un vasto catalogo di app, contenuti in streaming e centinaia di canali gratuiti tramite Samsung TV Plus, oltre a garantire l’accesso istantaneo al mondo del gaming su cloud con il Samsung Gaming Hub senza bisogno di console esterne.

La piattaforma integrata SmartThings trasforma il TV in un hub intelligente per monitorare e controllare gli dispositivi connessi direttamente dallo schermo o dal proprio smartwatch, mentre il sistema Samsung Knox Security protegge costantemente i dati personali e le password degli utenti. L’intrattenimento è ulteriormente arricchito dalla tecnologia audio Q-Symphony, che armonizza i diffusori del televisore con quelli di una soundbar compatibile per una resa sonora avvolgente. Un televisore perfetto per chi vuole spendere poco e che trovi a un prezzo eccezionale.

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