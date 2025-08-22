Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Samsung

In sintesi

La Smart TV Samsung da 98 pollici UE98DU9070UXZT è in offerta su Amazon a 1.591 €, con il 60% di sconto e pagamento anche in 5 rate senza interessi.

Acquistando entro il 21 settembre si riceve in regalo una TV Samsung Full HD da 24 pollici, del valore di 209 €, inclusa senza costi aggiuntivi.

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV da 98 pollici. Sfruttando l’offerta in corso su Amazon, infatti, è oggi possibile puntare sulla Samsung UE98DU9070UXZT, modello appartenente alla gamma Crystal UHD 4K.

Con l’offerta di oggi, la Smart TV in questione è ora disponibile con il 60% di sconto. Grazie alla promo, il prezzo cala da 3.999 euro a 1.591 euro e l’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Il modello è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di sfruttare la consegna gratuita e anche il reso gratuito entro 14 giorni. Per chi effettua l’acquisto entro il prossimo 21 settembre, inoltre, c’è in regalo una TV Samsung Full HD da 24 pollici (dal valore commerciale di 209 euro).

Per accedere subito alla promozione e acquistare la Smart TV da 98 pollici di Samsung basta premere sul banner riportato qui di sotto, andando poi a completare l’acquisto direttamente su Amazon. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato.

Samsung Smart TV 98" UE98DU9070UXZT, Crystal UHD 4K, Motion Xcelerator 120Hz, Airslim Design, DVBT-2, Q-Symphony & Adaptive Sound, Integrato con Bixby, comp con Alexa e Google Assistant, Black 2024

La scheda tecnica della smart TV Samsung

La Smart TV Samsung disponibile in offerta è dotata di un pannello da 98 pollici con risoluzione 4K e può sfruttare il processore Crystal 4K per massimizzare la qualità delle immagini. Tra le caratteristiche troviamo funzionalità come Contrast Enhancer, Supersize Picture Enhancer e Q-Symphony, tecnologie pensate per offrire un’esperienza di visione al top.

C’è anche Adaptive Sound Pro, funzione che ottimizzala riproduzione del suono in base alle caratteristiche dell’ambiente e dei contenuti audio. Il comparto software è quello tipico dei modelli della gamma Samsung, con una piattaforma smart ricca di funzionalità e con tutte le app dedicate all’intrattenimento.

Smart TV Samsung, l’offerta di Amazon

La nuova offerta di Amazon dedicata alla Samsung UE98DU9070UXZT è l’occasione giusta per acquistare una Smart TV da 98 pollici (un formato ideale per chi ha tanto spazio e intende vivere un’esperienza di visione al top).

Con il 60% di sconto garantito dalla promo, il modello è ora acquistabile con un prezzo ridotto a 1.591 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è valida solo per un breve periodo e rappresenta il nuovo minimo storico per il modello.

Effettuando l’acquisto entro il prossimo 21 settembre, inoltre, si riceverà in regalo anche una TV Samsung Full HD da 24 pollici. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

