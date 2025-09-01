Samsung, questo è lo smart TV da comprare oggi: sconto esagerato

Lo smart TV Samsung da 85 pollici è in offerta su Amazon con uno sconto speciale di 500 euro e ricevi in regalo anche uno smart TV da 85 pollici. Scopri come fare.

Samsung

Occasione irripetibile su Amazon per lo smart TV Samsung della serie U7000 da 85 pollici. Lanciato sul mercato in questo 2025, da oggi è disponibile in offerta con una promo veramente speciale. Sul sito di e-commerce è disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 500 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’offerta non finisce qui. Comprandolo oggi e registrando l’acquisto sul sito del produttore si riceve in regalo in un TV Samsung da 24 pollici con risoluzione FHD dal valore commerciale di circa 200 euro. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Lo smart TV Samsung disponibile oggi in offerta è quanto di meglio possa offrire il mercato. Immagini con risoluzione 4K e colori realistici grazie alla presenza del processore Crystal 4K. Ottima qualità del suono grazie a tecnologie innovative. Il sistema operativo Tizen assicura la massima compatibilità con qualsiasi piattaforma di video streaming, mentre la piattaforma Smart Hub riunisce film, giochi e programmi in un unico posto.

Smart TV Samsung 85 pollici

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smart TV Samsung 85 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Molto semplicemente l’offerta dell’estate. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV Samsung da 85 pollici di ultima generazione in offerta con un super sconto del 36% e il prezzo crolla a 899 euro. Il risparmio netto è di 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’offerta non finisce qui. Se lo acquisti oggi, puoi ricevere gratis un TV Samsung da 24 pollici dal valore di circa 200 euro. Ti basta accedere sul sito del produttore e seguire la procedura guidata che prevede il caricamento della prova d’acquisto.

Come per ii grandi elettrodomestici, anche per questo smart TV Samsung hai la possibilità di aggiungere dei servizi extra. Solo per oggi hai la possibilità di ricevere gratuitamente il disimballaggio del nuovo TV, la configurazione e l’installazione a muro. Inoltre, c’è anche il ritiro gratuito del vecchio televisore.

L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro e ti consigliamo di approfittarne subito. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidi. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni da quando la ricevi.

Smart TV Samsung 85 pollici

Smart TV Samsung 85 pollici: le caratteristiche tecniche

Uno smart TV dalle dimensioni importanti, ma che non va a inficiare sulla qualità delle immagini. Il televisore Samsung assicura colori e immagini di livello assoluto, grazie a componenti e soluzioni di ultima generazione.

Partiamo dall’elemento centrale: il display. Questo televisore è dotato di un pannello da 85 pollici con risoluzione 4K che supporta funzioni come l’HDR che aumenta i dettagli sia nelle zone più chiare sia in quelle più scure. Non manca l’upscaling 4K: anche in contenuti che nativamente non sono in altissima risoluzione, vengono visualizzati in 4K. Il merito è anche dell’ottimo processore Crystal 4K che ti permette di apprezzare ogni piccola sfumature di colore.

Lo smart TV è dotato del sistema operativo Tizen, uno dei migliori quando si tratta di televisori. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN e YouTube. Hai accesso anche a Samsung TV Plus, la piattaforma che ti mette a disposizione gratuitamente film, serie TV, notizie, sport, programmi di intrattenimento, musica e contenuti per bambini. Con la piattaforma Smart Hub, invece, hai in un unico posto i tuoi film, serie TV e videogiochi preferiti. Ti bastano pochi click per accedere ai tuoi contenuti preferiti.

Smart TV Samsung 85 pollici