Su Amazon è possibile acquistare una Smart TV Samsung da 85 pollici in super offerta: il prezzo è da cogliere al volo

Samsung

In sintesi

Super offerta Amazon: la Samsung Smart TV QLED da 85" (modello QE85Q7F4AUXZT) è disponibile al prezzo minimo storico di 1.390 euro, venduta e spedita da Amazon. Nel prezzo sono inclusi anche voucher di intrattenimento dal valore totale di 423,96 euro.

Caratteristiche principali: pannello QLED 4K da 85", processore Q4 con AI integrata, tecnologia Quantum Dot, funzioni AI Mode e Click to Search, audio surround 3D OTS Lite e piattaforma smart Samsung con tutte le principali app di streaming.

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV di grandi dimensioni in grado di abbinare un pannello di qualità con un prezzo accessibile, per gli standard della categoria. Sfruttando la promo in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare una Samsung QLED da 85 pollici (il codice del modello è QE85Q7F4AUXZT) con un prezzo ridotto a 1.390 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico. La Smart TV in questione è parte della gamma 2025 del costruttore coreano ed è venduta e spedita direttamente da Amazon. Nel prezzo è incluso anche un pacchetto di voucher di intrattenimento, per un valore complessivo di 423,96 euro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La consegna è gratuita.

Samsung Smart TV 85'' QE85Q7F4AUXZT QLED 4K, Q4 Processor, 100% Volume Colore con Quantum Dot, Motion Xcelerator, OTS Lite & Adaptive Sound, SlimLook Design, 2025

Samsung Smart TV QLED 85: la scheda tecnica

La Smart TV Samsung disponibile oggi in offerta può contare su un pannello QLED da 85 pollici con risoluzione 4K. A gestire il funzionamento del modello c’è il processore Q4 con funzionalità AI integrate. Tra le specifiche troviamo anche la tecnologia Quantum Dot per migliorare la resa cromatica delle immagini oltre a varie funzionalità AI come Click to Search e AI Mode.

C’è anche il supporto all’audio surround 3D OTS Lite. La piattaforma smart è quella tipica dei televisori Samsung e, di conseguenza, propone una ricchissima gamma di servizi oltre a tutte le app delle principali piattaforme di intrattenimento.

Si tratta di un modello ideale per chi è alla ricerca di una Smart TV di grandi dimensioni che, però, sia in grado di offrire un pannello di qualità e una piattaforma smart completa, per un funzionamento sempre fluido e per un’esperienza di utilizzo al top. La promo in corso su Amazon può fare la differenza.

Samsung Smart TV QLED 85: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV Samsung QLED (QE85Q7F4AUXZT) descritta in precedenza con un prezzo ridotto a 1.390 euro e con la possibilità di ottenere un pacchetto di voucher di intrattenimento per un valore di 423,96 euro. Per accedere alla promozione basta premere sul banner qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

