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Lo smart TV Samsung Crystal da 75 pollici con pannello 4K, processore Crystal 4K, HDR10+ e PurColor è in offerta con uno sconto eccezionale.

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Guardare film, sport e programmi su uno schermo ampio può rendere più coinvolgente l’intrattenimento domestico. La Samsung Smart TV 75 è ora disponibile con uno sconto del 28%, con funzioni dedicate anche a gaming e contenuti smart.

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Questo televisore abbina la risoluzione Crystal UHD 4K a tecnologie che intervengono su colori, contrasto e nitidezza delle immagini. Il sistema Tizen offre una navigazione intuitiva, mentre Vision AI Companion permette di porre domande sullo schermo. Per l’audio sono presenti Dynamic Sound Pack, OTS Lite e Adaptive Sound; chi segue il calcio può contare su AI Soccer Mode e chi gioca su Gaming Hub.

Samsung Smart TV 75 in offerta: sconto del 28%

La Samsung Smart TV 75 UE75U8090HUXZT costa 649,00 euro, con uno sconto indicato del 28%. Il prezzo permette di valutare un televisore da 75 pollici con risoluzione Crystal UHD 4K e funzioni smart, gaming e audio integrate. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, opzioni di pagamento a rate, coupon, benefici Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli aggiornati della Samsung Smart TV 75 UE75U8090HUXZT con lo sconto del 28%.

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Il televisore Samsung con Crystal UHD 4K e HDR10+

Per chi cerca uno schermo grande per contenuti diversi, questo modello combina l’esperienza visiva 4K con funzioni pensate per sport, giochi e intrattenimento smart. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:

Schermo Crystal UHD da 75 pollici e processore Crystal 4K : l’upscaling 4K ottimizza i contenuti per una maggiore nitidezza, mentre il formato ampio è adatto a seguire film e programmi su uno schermo di grandi dimensioni.

: l’upscaling 4K ottimizza i contenuti per una maggiore nitidezza, mentre il formato ampio è adatto a seguire film e programmi su uno schermo di grandi dimensioni. PurColor e HDR10+ : la tecnologia dedicata ai colori e il supporto HDR10+ lavorano su vivacità, profondità e contrasto delle immagini.

: la tecnologia dedicata ai colori e il supporto HDR10+ lavorano su vivacità, profondità e contrasto delle immagini. Vision AI Companion e sistema operativo Tizen : puoi porre domande a Vision AI Companion sullo schermo e navigare tra le funzioni smart con un’interfaccia descritta come intuitiva.

: puoi porre domande a Vision AI Companion sullo schermo e navigare tra le funzioni smart con un’interfaccia descritta come intuitiva. Dynamic Sound Pack, OTS Lite e Adaptive Sound : le funzioni audio sono pensate per offrire un suono 3D virtuale e adattare l’ascolto.

: le funzioni audio sono pensate per offrire un suono 3D virtuale e adattare l’ascolto. AI Soccer Mode e Gaming Hub : la modalità calcio ottimizza immagine e audio per le partite, mentre Gaming Hub dà accesso ai giochi preferiti.

: la modalità calcio ottimizza immagine e audio per le partite, mentre Gaming Hub dà accesso ai giochi preferiti. SmartThings e design MetalStream: puoi collegare dispositivi compatibili tramite SmartThings e integrare il televisore nell’ambiente con il corpo in metallo.

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FAQ Qual è la dimensione dello schermo della Samsung Smart TV UE75U8090HUXZT? La TV ha uno schermo da 75 pollici. La Samsung Smart TV UE75U8090HUXZT supporta il 4K? Sì, il modello è Crystal UHD 4K e integra il processore Crystal 4K con upscaling. Quali funzioni offre per il gaming e il calcio? Include Gaming Hub e AI Soccer Mode, che ottimizza immagine e audio per le partite.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.