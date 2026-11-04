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Samsung, lo smart TV da 75 pollici crolla di prezzo: sconto esagerato

Lo smart TV Samsung Crystal da 75 pollici con pannello 4K, processore Crystal 4K, HDR10+ e PurColor è in offerta con uno sconto eccezionale.

3 min di lettura

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Redazione

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Samsung Smart TV 75 pollici Crystal UHD Amazon

Guardare film, sport e programmi su uno schermo ampio può rendere più coinvolgente l’intrattenimento domestico. La Samsung Smart TV 75 è ora disponibile con uno sconto del 28%, con funzioni dedicate anche a gaming e contenuti smart.

Questo televisore abbina la risoluzione Crystal UHD 4K a tecnologie che intervengono su colori, contrasto e nitidezza delle immagini. Il sistema Tizen offre una navigazione intuitiva, mentre Vision AI Companion permette di porre domande sullo schermo. Per l’audio sono presenti Dynamic Sound Pack, OTS Lite e Adaptive Sound; chi segue il calcio può contare su AI Soccer Mode e chi gioca su Gaming Hub.

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Samsung Smart TV 75 in offerta: sconto del 28%

La Samsung Smart TV 75 UE75U8090HUXZT costa 649,00 euro, con uno sconto indicato del 28%. Il prezzo permette di valutare un televisore da 75 pollici con risoluzione Crystal UHD 4K e funzioni smart, gaming e audio integrate. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, opzioni di pagamento a rate, coupon, benefici Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli aggiornati della Samsung Smart TV 75 UE75U8090HUXZT con lo sconto del 28%.

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Il televisore Samsung con Crystal UHD 4K e HDR10+

Per chi cerca uno schermo grande per contenuti diversi, questo modello combina l’esperienza visiva 4K con funzioni pensate per sport, giochi e intrattenimento smart. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:

  • Schermo Crystal UHD da 75 pollici e processore Crystal 4K: l’upscaling 4K ottimizza i contenuti per una maggiore nitidezza, mentre il formato ampio è adatto a seguire film e programmi su uno schermo di grandi dimensioni.
  • PurColor e HDR10+: la tecnologia dedicata ai colori e il supporto HDR10+ lavorano su vivacità, profondità e contrasto delle immagini.
  • Vision AI Companion e sistema operativo Tizen: puoi porre domande a Vision AI Companion sullo schermo e navigare tra le funzioni smart con un’interfaccia descritta come intuitiva.
  • Dynamic Sound Pack, OTS Lite e Adaptive Sound: le funzioni audio sono pensate per offrire un suono 3D virtuale e adattare l’ascolto.
  • AI Soccer Mode e Gaming Hub: la modalità calcio ottimizza immagine e audio per le partite, mentre Gaming Hub dà accesso ai giochi preferiti.
  • SmartThings e design MetalStream: puoi collegare dispositivi compatibili tramite SmartThings e integrare il televisore nell’ambiente con il corpo in metallo.

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FAQ

Qual è la dimensione dello schermo della Samsung Smart TV UE75U8090HUXZT?

La TV ha uno schermo da 75 pollici.

La Samsung Smart TV UE75U8090HUXZT supporta il 4K?

Sì, il modello è Crystal UHD 4K e integra il processore Crystal 4K con upscaling.

Quali funzioni offre per il gaming e il calcio?

Include Gaming Hub e AI Soccer Mode, che ottimizza immagine e audio per le partite.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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