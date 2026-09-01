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Samsung 65" QE65S83HAEXZT, Smart TV OLED 4K con AI, gaming fluido a 120Hz, Dolby Atmos e design ultra sottile è in offerta con sconto del 39%.

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Seguire le partite in bassa definizione o guardare film con colori slavati non è certo il massimo, soprattutto su schermi di grandi dimensioni. Con uno sconto del 39%, il Samsung 65" QE65S83HAEXZT porta in salotto un pannello OLED 4K di fascia alta, pensato per esaltare sport, gaming e contenuti cinematografici.

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Questo Smart TV unisce la qualità del pannello OLED HDR alla potenza del processore NQ4 AI Gen2, che effettua l’upscaling AI in 4K dei contenuti a risoluzione inferiore. Ne derivano immagini più dettagliate, colori vividi e neri profondi, ideali tanto per le notti di Champions quanto per le serie TV in streaming. Il tutto con un comparto audio avanzato con Dolby Atmos e tecnologia OTS Lite, che segue l’azione sullo schermo per un effetto più immersivo.

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La promozione sul Samsung 65" QE65S83HAEXZT rende molto più accessibile un OLED 4K di ultima generazione: grazie allo sconto del 39%, il prezzo scende a 1.399,00€, un valore particolarmente competitivo per un 65 pollici con tecnologie AI e funzioni gaming evolute. In questa fascia di prodotto si trovano spesso LCD o QLED meno performanti in termini di neri e contrasto, mentre qui si porta a casa un vero pannello OLED con tutte le sue peculiarità per film e sport. La TV è una classica Smart TV con sistema Tizen, ideale per chi vuole un centro d’intrattenimento completo in salotto, con la comodità dei servizi Amazon, dei tempi di consegna rapidi e dei vantaggi dedicati agli abbonati Prime.

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La smart TV Samsung con il pannello OLED 4K e il gaming fluido a 120Hz

Se cerchi una TV che migliori davvero l’esperienza con sport, film e videogiochi, questo modello punta tutto su qualità d’immagine, fluidità e intelligenza artificiale.

Tecnologia OLED HDR con processore NQ4 AI Gen2 : i neri sono profondi, il contrasto elevatissimo e i contenuti in bassa risoluzione vengono ottimizzati in 4K , così anche le partite trasmesse non in ultra HD appaiono più nitide e dettagliate.

: i neri sono profondi, il contrasto elevatissimo e i contenuti in bassa risoluzione vengono ottimizzati in , così anche le partite trasmesse non in ultra HD appaiono più nitide e dettagliate. Premium Gaming Pack con Motion Xcelerator 120Hz in 4K : il refresh elevato e il supporto a FreeSync Premium e G-Sync offrono un gameplay fluido e reattivo, riducendo scatti e tearing: un vantaggio concreto con console di nuova generazione e PC da gaming.

: il refresh elevato e il supporto a e offrono un gameplay fluido e reattivo, riducendo scatti e tearing: un vantaggio concreto con console di nuova generazione e PC da gaming. AI Gaming Optimiser e AI Soccer Mode : le impostazioni video vengono adattate automaticamente al tipo di contenuto, migliorando la visibilità nei giochi e l’impatto visivo durante le partite senza dover smanettare continuamente nei menu.

: le impostazioni video vengono adattate automaticamente al tipo di contenuto, migliorando la visibilità nei giochi e l’impatto visivo durante le partite senza dover smanettare continuamente nei menu. Vision AI Companion e sistema operativo Tizen : funzioni AI che rispondono a ciò che avviene sullo schermo e una piattaforma Smart TV veloce, con anni di aggiornamenti promessi, garantiscono un’esperienza moderna e aggiornata nel tempo.

: funzioni AI che rispondono a ciò che avviene sullo schermo e una piattaforma Smart TV veloce, con anni di aggiornamenti promessi, garantiscono un’esperienza moderna e aggiornata nel tempo. Audio con Dolby Atmos e OTS Lite : il suono segue l’azione per un effetto 3D più coinvolgente, così film, eventi sportivi e giochi risultano più immersivi anche senza un impianto audio esterno.

: il suono segue l’azione per un effetto 3D più coinvolgente, così film, eventi sportivi e giochi risultano più immersivi anche senza un impianto audio esterno. Design Contour ultra sottile: la struttura elegante e minimalista si integra facilmente in salotto, senza cornici ingombranti, valorizzando l’arredo oltre all’esperienza visiva.

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FAQ Il Samsung 65" QE65S83HAEXZT è adatto al gaming su console next-gen? Sì, grazie al Premium Gaming Pack con Motion Xcelerator 120Hz in 4K e al supporto FreeSync Premium e G-Sync offre un gameplay fluido e reattivo. Che qualità d’immagine offre il Samsung 65" QE65S83HAEXZT? Utilizza un pannello OLED HDR con processore NQ4 AI Gen2 che migliora dettagli, colori e neri profondi anche tramite upscaling AI 4K. Il Samsung 65" QE65S83HAEXZT ha funzioni smart avanzate? Sì, integra Vision AI Companion e sistema operativo Tizen veloce con anni di aggiornamenti promessi per app e servizi sempre aggiornati. Com’è l’audio del Samsung 65" QE65S83HAEXZT senza soundbar? Il TV offre Dolby Atmos e tecnologia OTS Lite, che fa seguire al suono l’azione sullo schermo, per un’esperienza più immersiva anche senza audio esterno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.