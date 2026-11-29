Samsung, lo smart TV da 65 pollici con uno sconto shock: va comprato ora
Per il Black Friday trovi in offerta lo smart TV Samsung da 65” con sconto uno del 38% e risparmi più di 300 euro. Pannello MiniLED e risoluzione 4K.
Vuoi goderti film, serie e giochi su uno schermo grande, con immagini definite e un audio che accompagna l’azione? La Samsung Smart TV 65" è disponibile a 499,00 euro con uno sconto del 38%.
Il pannello Mini LED 4K punta su un controllo preciso della luce, contrasti intensi e sfumature di colore pensate per rendere le immagini più realistiche. Il sistema Tizen consente di navigare tra app e contenuti, mentre Vision AI Companion offre un assistente integrato e il Gaming Hub dà accesso ai giochi in streaming. Per l’audio sono presenti OTS Lite e Q-Symphony, con un suono tridimensionale che segue l’azione sullo schermo.
Samsung Smart TV 65" in offerta: sconto del 38% e circa 306 euro di risparmio
Con il prezzo attuale di 499,00 euro e lo sconto indicato del 38%, questa smart TV offre uno schermo da 65 pollici con tecnologia Mini LED e risoluzione 4K; il risparmio corrisponde a circa 306 euro, calcolati a partire dal prezzo implicito nello sconto. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, opzioni di pagamento a rate, coupon, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli aggiornati della Samsung Smart TV 65" a 499,00 euro sulla pagina dell’offerta.
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Il televisore Samsung con Mini LED 4K e Motion Xcelerator 144Hz
Se cerchi uno schermo ampio per alternare contenuti in streaming, programmi e gaming, queste caratteristiche aiutano a valutare l’esperienza proposta dal televisore:
- Mini LED e risoluzione 4K: il controllo preciso della luce e la definizione Ultra HD puntano a restituire immagini dettagliate, con contrasti e sfumature di colore intensi.
- HDR 10+ e Pure Spectrum Color: sono indicate per valorizzare la resa visiva con contrasti e colori, offrendo più ricchezza nelle scene.
- Motion Xcelerator 144Hz: la frequenza dichiarata è pensata per rendere più fluido il movimento, una caratteristica utile soprattutto quando sullo schermo l’azione è rapida.
- Tizen, Vision AI Companion e Gaming Hub: il sistema operativo permette di navigare tra app e contenuti; l’assistente è integrato e il Gaming Hub consente di accedere a giochi in streaming.
- OTS Lite e Q-Symphony: le tecnologie audio puntano a creare un suono tridimensionale che segue l’azione, per accompagnare la visione senza limitarsi alle immagini.
- Configurazione semplice e connettività: il televisore è pensato per collegare dispositivi e raggiungere le app di streaming preferite. La confezione comprende un telecomando numerico e uno a infrarossi.
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FAQ
La TV è indicata come Mini LED 4K.
Include Gaming Hub per accedere ai giochi in streaming e Motion Xcelerator 144Hz.
La confezione include un telecomando numerico e un telecomando a infrarossi.
Le dimensioni dichiarate con la base sono 144,41 × 88,22 × 22,2 cm.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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