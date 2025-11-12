Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La Smart TV Hisense 55E77NQ è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio affare per chi è alla ricerca di una Smart TV di alta qualità a prezzo contenuto

In sintesi

Offerta Amazon: la Smart TV Hisense 55E77NQ QLED da 55 pollici con risoluzione 4K è in sconto a 379 euro, acquistabile anche in 5 rate senza interessi; disponibile anche la versione da 50 pollici a 329 euro.

Qualità e funzionalità premium: pannello QLED 4K con supporto Dolby Vision, HDR10+, HLG e Dolby Atmos, piattaforma VIDAA Smart TV, AI Sports Mode e Game Mode Plus per un’esperienza di visione e di gioco ottimale.

Per chi è alla ricerca di una nuova Smart TV da comprare oggi, puntando su un pannello di qualità, di grandi dimensioni e con un prezzo accessibile, in questo momento, l’offerta giusta è su Amazon. Gli utenti interessati a un prodotto di questo tipo possono puntare sulla Hisense 55E77NQ, una Smart TV QLED con pannello da 55 pollici e risoluzione 4K.

Il modello in questione è disponibile con un prezzo ridotto a 379 euro e con anche la possibilità di effettuare l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La Smart TV di Hisense è venduta e spedita direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il banner qui di sotto. In sconto c’è anche la versione da 50 pollici, che viene proposta a 329 euro.

Hisense TV 55" QLED 4K 55E77NQ, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K

La scheda tecnica della smart TV Hisense 55E77NQ

La Hisense 55E77NQ è un’ottima scelta per chi ha bisogno di una Smart TV di qualità, anche senza spendere troppo. Il pannello QLED con risoluzione 4K da 55 pollici, infatti, garantisce immagini da prodotto di fascia superiore, aggiungendo anche il supporto Dolby Vision, HDR10+ e HLG.

C’è anche il supporto Dolby Atmos. La piattaforma smart VIDAA è ricca di funzionalità e garantisce un’esperienza d’uso completa e senza limitazioni, con tutte le app dei principali servizi di streaming.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la modalità AI Sports Mode che consente di migliorare l’esperienza di visione e di ascolto durante gli eventi sportivi. C’è anche la Game Mode Plus, per ottimizzare il funzionamento della Smart TV durante il gaming.

Hisense 55E77NQ, l’offerta di Amazon

La Hisense 55E77NQ è oggi la scelta giusta per acquistare una nuova Smart TV su Amazon. Il modello, infatti, è ora disponibile con un prezzo ridotto a 379 euro proponendo un comparto tecnico di qualità con condizioni accessibili. Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. Da segnalare anche una buona promozione dedicata al modello da 50 pollici, ora disponibile in sconto con un prezzo ridotto fino a 329 euro. Anche questo è venduto da Amazon.

