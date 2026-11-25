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Lo smart TV Panasonic da 43 pollici con pannello 4K e sistema operativo Fire TV è in offerta con uno sconto del 47%.

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Guardare film e programmi in un ambiente luminoso può rendere meno piacevole la visione, soprattutto quando lo schermo riflette la luce. La Panasonic W80C, Smart TV 4K da 43 pollici, è disponibile con uno sconto del 47%.

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Il pannello Vivid QLED+ punta su una gamma cromatica ampia e un contrasto superiore, mentre il trattamento antiriflesso Glare Free Pro è pensato per mantenere la visione confortevole anche con molta luce nella stanza. Il motore AI 4K Colour Engine ottimizza i fotogrammi, e il supporto a Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos completa la dotazione per film, streaming e programmi televisivi.

Panasonic W80C in offerta: sconto del 47% sulla TV 4K

La Panasonic Smart TV W80C da 43 pollici è proposta a 319,00 euro, con uno sconto del 47%. La scheda dell’offerta non indica la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i vantaggi Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare i dettagli disponibili per la Panasonic W80C con sconto del 47%.

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La TV Panasonic con pannello Vivid QLED+ e Fire TV

Per chi cerca una visione coinvolgente e funzioni smart integrate, questa TV combina tecnologie d’immagine, intrattenimento e collegamenti per dispositivi diversi. Ecco cosa offre nella pratica:

Display 4K Vivid QLED+ : la gamma cromatica più ampia e il contrasto superiore valorizzano colori e dettagli di film, streaming e programmi televisivi.

: la gamma cromatica più ampia e il contrasto superiore valorizzano colori e dettagli di film, streaming e programmi televisivi. Schermo antiriflesso Glare Free Pro : è progettato per offrire neri profondi, bianchi nitidi e contrasto HDR anche in ambienti luminosi; la riduzione della luce blu contribuisce a una visione più confortevole.

: è progettato per offrire neri profondi, bianchi nitidi e contrasto HDR anche in ambienti luminosi; la riduzione della luce blu contribuisce a una visione più confortevole. AI 4K Colour Engine : analizza i fotogrammi e ottimizza l’immagine, così contenuti diversi possono beneficiare di colori più vividi e realistici.

: analizza i fotogrammi e ottimizza l’immagine, così contenuti diversi possono beneficiare di colori più vividi e realistici. Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos : il supporto multi-HDR e l’audio surround puntano a un’esperienza più immersiva con film e contenuti compatibili.

: il supporto multi-HDR e l’audio surround puntano a un’esperienza più immersiva con film e contenuti compatibili. Fire TV integrato e Alexa a mani libere : consente l’accesso ad app e servizi di streaming, con ricerca vocale e consigli personalizzati.

: consente l’accesso ad app e servizi di streaming, con ricerca vocale e consigli personalizzati. Game Mode a 60 Hz : la modalità di gioco riduce l’input lag per un gameplay più reattivo con PS5 e Xbox.

: la modalità di gioco riduce l’input lag per un gameplay più reattivo con PS5 e Xbox. AirPlay e Bluetooth: puoi trasmettere contenuti da iPhone, iPad o Mac e collegare cuffie, altoparlanti o una soundbar wireless.

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FAQ La Panasonic W80C supporta AirPlay? Sì, permette di trasmettere contenuti da iPhone, iPad o Mac tramite Apple AirPlay. È possibile collegare cuffie o una soundbar Bluetooth? Sì, il Bluetooth consente di collegare cuffie, altoparlanti o una soundbar wireless. La Panasonic W80C è adatta per giocare con PS5 e Xbox? La TV dispone di Game Mode, che riduce l’input lag, e di un pannello a 60 Hz. Quali formati HDR supporta la TV? La scheda indica il supporto a Dolby Vision e HDR10+.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.