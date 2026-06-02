Smart TV Panasonic, prezzo mai visto prima: solo oggi costa la metà

Panasonic

Un’occasione lampo che non capita spesso su Amazon. Da oggi trovi lo smart TV Panasonic della Serie W61 da 65 pollici in promo con uno sconto del 49% e il prezzo scende al minimo storico. Lo paghi praticamente la metà con un risparmio netto che sfiora i 400 euro. Per rendere più accessibile la spesa puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smart TV ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere nel 2026. Un pannello con risoluzione 4K e supporto all’HDR per immagini con colori realistici e contrasti profondi, sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e funzioni speciali per i videogiocatori. Un televisore completo e da oggi a un prezzo stracciato.

Smart TV Panasonic 65 pollici

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Smart TV Panasonic Serie W61 da 65 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta a tempo che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimi giorni trovi su Amazon lo smart TV Panasonic Serie W61 da 65 pollici in promo con uno sconto del 49% e il prezzo crolla a 399 euro, con un risparmio di quasi 400 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando il televisore oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere altro tempo: l’offerta può terminare da un momento all’altro.

Smart TV Panasonic 65 pollici

Smart TV Panasonic Serie W61 da 65 pollici: le caratteristiche tecniche

Dimensioni extra large a un prezzo mai visto prima. Lo smart TV Panasonic da 65 pollici è la scelta perfetta se vuoi trasformare il tuo salotto in una sala cinematografica privata. Questo modello si distingue per un design raffinato con cornici ultrasottili che massimizzano lo spazio di visione, dando la possibilità di immergerti completamente nell’azione senza alcuna distrazione.

Il pannello da 65 pollici offre una risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), capace di riprodurre immagini quattro volte più dettagliate rispetto a un normale TV Full HD. Grazie al supporto dei principali formati HDR, tra cui Dolby Vision e HDR10, la qualità visiva è da primi della classe: i contrasti sono netti, i neri profondi e la luminosità viene ottimizzata scena per scena per rivelare ogni minimo dettaglio sia nelle zone d’ombra che in quelle più illuminate. Il comparto audio si dimostra all’altezza delle immagini grazie alla tecnologia Dolby Atmos, che diffonde un suono tridimensionale, ricco e avvolgente, capace di catapultarti direttamente al centro della scena.

Il cuore pulsante dell’intrattenimento è il sistema operativo che ti permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming. L’interfaccia, fluida e intuitiva, raccoglie in un unico posto le migliori piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e tanto altro.

Il televisore ha un occhio di riguardo anche per gli appassionati di gaming. Include, infatti, il Game Control Board con supporto alla funzione ALLM (Auto Low Latency Mode) tramite le porte HDMI, che riduce al minimo il ritardo di input quando si accende una console di gioco per garantire un’azione fluida e reattiva. La ricca dotazione di connessioni include ingressi HDMI multipli, porte USB per la riproduzione di file multimediali e connettività Wi-Fi e Bluetooth, ideale per collegare soundbar o cuffie wireless in pochi istanti e senza l’ingombro di cavi.

Smart TV Panasonic 65 pollici

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