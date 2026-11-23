Lo smart TV Samsung MiniLED da 43 pollici è in promo con uno sconto del 42% e lo puoi anche pagare a rate. Immagini in 4K e sistema operativo Tizen.

Samsung

Se sei alla ricerca di un televisore compatto da mettere in salotto o nella camera da letto, ecco l’offerta che fa per te. Grazie alla promo Black Friday lo smart TV Samsung da 43 pollici con pannello MiniLED di ultima generazione è disponibile con uno sconto del 42% e il prezzo crolla al minimo. Il risparmio netto è di poco superiore ai 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un vero affare se non vuoi spendere cifre esagerate. Il televisore Samsung è la scelta ideale se cerchi un TV con risoluzione 4K e che assicura una qualità delle immagini elevata e con colori realistici. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Non perdere questa occasione: può terminare da un momento all’altro.

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Smart TV Samsung MiniLED da 43 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per lo smart TV Samsung MiniLED da 43 pollici. Grazie allo sconto del 42% il prezzo scende a 290 euro con un risparmio netto di poco superiore ai 200 euro. Per rendere ancora più vantaggioso l’acquisto hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 58 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del televisore è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2027.

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Smart TV Samsung MiniLED da 43 pollici: le caratteristiche tecniche

Uscito sul mercato da pochi mesi, lo smart TV Samsung M72H da 43 pollici è uno dei migliori affari che puoi fare al Black Friday. Dotato di un pannello 4K UHD con retroilluminazione Mini LED. La tecnologia Supreme Mini LED Dimming regola l’illuminazione per migliorare il contrasto, mentre il Contrast Enhancer e il supporto Mini LED HDR e HDR10+ valorizzano i contenuti.

A gestire l’immagine ci pensa il processore Mini LED 4K con 4K Upscaling e AI Upscale, che portano i contenuti a risoluzione inferiore verso il 4K. Il refresh rate è di 50 Hz, con ingressi HDMI 4K a 60 Hz, mentre per il gaming ci sono Auto Game Mode (ALLM), VRR, HGiG e il Gaming Hub.

Il sistema operativo è Tizen con One UI Tizen e 7 anni di aggiornamenti. Le app per lo streaming ci sono tutte, da Netflix ad Amazon Prime Music, fino a DAZN per gli appassionati di calcio. Tra le funzioni smart ci sono Samsung Vision AI Companion, Bixby, la compatibilità con Alexa e Assistente Google e l’AI Energy Mode per ridurre i consumi.

L’audio è affidato a due altoparlanti da 20 W, mentre la funzione Q-Symphony permette di abbinare una soundbar Samsung compatibile. Le connessioni comprendono 3 porte HDMI (con eARC), 1 USB-A, LAN, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.3. Un televisore completo e da oggi a un prezzo irresistibile.

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