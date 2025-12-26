Libero
LG, affonda il prezzo dello smart TV top: minimo storico

Lo smart TV LG QNED80 da 43 pollici è in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 39% e approfitti del minimo storico. Pagamento a rate a tasso zero.

Pubblicato:

LG Smart TV OLED Serie B4 Amazon

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo televisore, è arrivato oggi. Su Amazon, infatti, trovi il televisore LG QNED80 AI da 43 pollici in promo con uno sconto del 39% che fa letteralmente crollare il prezzo e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Per capire la bontà della promo basta citare qualche dato: il risparmio netto è di ben 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Un’offerta completa e che non devi assolutamente farti sfuggire.

Il televisore disponibile oggi in offerta si posiziona nella fascia media del mercato, ma assicura una qualità elevatissima delle immagini e dei colori. Il merito è del processore di ultima generazione che sfrutta anche l’intelligenza artificiale per assicurare immagini realistiche e con colori perfetti. Presente anche il sistema operativo webOS, una garanzia quando si tratta di smart TV, e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

LG QNED80 43 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta da cogliere al volo se sei alla ricerca di un nuovo smart TV. Da oggi trovi su Amazon il LG QNED80 da 43 pollici in promo a un prezzo di 399 euro con uno sconto del 39% su quello di listino. Il risparmio netto è di ben 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese. Condizioni di acquisto che solo Amazon sa assicurarti e che non devi assolutamente farti sfuggire.

La disponibilità del televisore è immediata e per la consegna devi aspettare solamente qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quindici giorni di tempo da quando ti arriva a casa.

Smart TV LG QNED80 43 pollici: le caratteristiche tecniche

Dalla combinazione della tecnologia Quantum Dot e NanoCell, nasce il televisore LG QNED80 per offrire una purezza cromatica superiore e immagini brillanti. Uno smart TV che assicura prestazioni elevatissime e che oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Partiamo dallo schermo. Lo smart TV è dotato di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K. Lo smart TV è alimentato dal processore α8 AI 4K, un chip di ultima generazione che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale la nitidezza, i colori e il contrasto, garantendo al contempo un upscaling preciso dei contenuti che nativamente hanno una risoluzione inferiore. Grazie alla tecnologia Dimming Pro, il televisore è in grado di controllare accuratamente la retroilluminazione, migliorando la profondità dei neri e riducendo l’effetto alone per un contrasto più marcato e realistico. L’intelligenza artificiale interviene anche nella calibrazione dell’immagine tramite l’AI Picture Pro, che riconosce i volti e gli oggetti sullo schermo per restituire una definizione impeccabile e una profondità di scena naturale.

Sul fronte dell’interazione, il sistema operativo webOS offre un’esperienza fluida e personalizzabile, e beneficia del programma webOS Re:New che assicura aggiornamenti del sistema operativo per i successivi quattro anni. Per gli amanti del gaming, questo modello si distingue per il supporto a una frequenza di aggiornamento di 120Hz e per l’integrazione di tecnologie come AMD FreeSync Premium, VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM, accessibili tramite le porte HDMI 2.1 per un’esperienza di gioco priva di ritardi e scatti. L’audio è gestito dalla funzione AI Sound Pro, che converte il suono in un sistema surround virtuale a 9.1.2 canali, adattando l’emissione sonora all’acustica della stanza per un’immersione totale durante la visione di film o eventi sportivi.

