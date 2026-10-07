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Smart TV LG MiniLED da 55 pollici, il prezzo è stracciato: affare lampo

Lo smart TV LG QNED evo AI MiniLED da 55 pollici è in offerta con uno sconto del 40% e risparmi centinaia di euro. Immagini realistiche e sistema operativo webOS.

4 min di lettura

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Redazione

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LG QNED evo AI MiniLED 55 Pollici Amazon

Serate film rovinate da colori spenti, scene scure poco leggibili e movimento scattoso possono trasformare il tuo salotto in tutto tranne che in un “cinema di casa". Con l’LG QNED evo AI MiniLED 55 puoi fare un salto di qualità importante: oggi è disponibile con uno sconto del 40% sul prezzo di listino, così porti a casa una Smart TV 4K evoluta senza sforare il budget.

Questo modello unisce la tecnologia QNED con MiniLED a un processore α8 Gen3 di nuova generazione, pensato per analizzare ciò che guardi e ricostruire i dettagli in 4K. I colori risultano più ricchi e vivaci grazie al Dynamic QNED Color Pro, mentre il sistema di Precision Dimming gestisce in modo mirato le zone di retroilluminazione per migliorare contrasto e nitidezza. Il tutto è racchiuso in un design super slim che si integra con discrezione nell’arredo, senza ingombrare la parete.

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LG QNED evo AI MiniLED 55 in offerta: Smart TV 4K con sconto del 40%

In questo momento puoi portarti a casa l’LG QNED evo AI MiniLED 55 a soli 596,00€, approfittando di uno sconto del 40% che avvicina una TV MiniLED di fascia alta al prezzo di molti modelli mid-range. Un’occasione interessante se cerchi un pannello 4K con tecnologie di ultima generazione per film, serie e gaming ad alta fluidità.

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La Smart TV LG con il processore α8 Gen3 e il Motion Booster 288

Se vuoi migliorare la qualità visiva dei tuoi contenuti, dalle serie in streaming alle partite e al gaming, questa Smart TV punta proprio su colore, contrasto e fluidità per offrire un’esperienza più immersiva e piacevole ogni giorno.

  • Dynamic QNED Color Pro: la gestione avanzata del colore certificata 100% volume colore rende immagini e scene più ricche e vivaci, ideale per film e contenuti HDR che puntano molto sulla resa cromatica.
  • Precision Dimming: il controllo indipendente delle zone di dimming aiuta a migliorare il contrasto, con neri più profondi e dettagli più leggibili nelle aree scure, così non perdi nulla nelle scene notturne.
  • Processore α8 Gen3: una piattaforma 5 volte più intelligente rispetto alle generazioni precedenti, che analizza ciò che stai guardando e ricostruisce i dettagli in 4K per dare nuova vita anche ai contenuti non nativi.
  • AI search con Google Gemini: l’assistente evoluto ti permette di cercare contenuti, informazioni o ispirazioni per viaggi e attività direttamente dalla TV, rendendo la navigazione più naturale.
  • Design super slim da 29,7 mm: lo spessore ridotto aiuta a integrare il televisore alla parete come un elemento d’arredo discreto, ideale per salotti moderni e spazi minimal.
  • Dolby Vision: film e serie compatibili acquistano maggiore profondità e realismo, avvicinando l’esperienza a quella di una sala cinematografica domestica.
  • Motion Booster 288: la possibilità di arrivare fino a 144 fps in 4K o 288 fps in 1080p offre una fluidità vicina a quella dei monitor gaming dedicati, pensata per chi vuole un TV anche per il gioco competitivo.
  • Telecomando puntatore AI Magic Remote: ti muovi nei menu con semplici gesti del polso, come se usassi un mouse, rendendo più immediato l’uso quotidiano delle app e delle impostazioni.

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LG QNED evo AI MiniLED 55, approfitta ora dell’offerta lampo al 40% di sconto fino a esaurimento scorte.

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FAQ

La LG QNED evo AI MiniLED 55 è adatta anche al gaming veloce?

Sì, il Motion Booster 288 permette di giocare in 4K fino a 144fps o in 1080p fino a 288fps, con una fluidità vicina ai monitor gaming.

Che benefici offre il processore α8 Gen3 sulla LG QNED evo AI MiniLED 55?

Il processore α8 Gen3 analizza i contenuti e ricostruisce i dettagli in 4K, migliorando nitidezza e qualità anche delle sorgenti non native.

La LG QNED evo AI MiniLED 55 ha un design adatto al montaggio a parete?

Sì, il design super slim con spessore di circa 29,7 mm la rende ideale per un’installazione discreta a parete in salotto o studio.

Che vantaggi offre il telecomando AI Magic Remote della LG QNED evo AI MiniLED 55?

Il Magic Remote funziona come un puntatore: muovendo il polso controlli il cursore a schermo, rendendo più comoda la navigazione nei menu.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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