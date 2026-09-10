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LG QNED evo AI MiniLED 43", smart TV 4K con colori ricchi, AI avanzata e gaming evoluto è in offerta con uno sconto del 38%.

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Vuoi migliorare l’esperienza davanti alla TV senza trasformare il salotto in una sala cinema professionale (e senza spendere una fortuna)? Oggi la LG QNED evo AI MiniLED 43" è disponibile con uno sconto del 38%, un’occasione concreta per portarti a casa una smart TV 4K compatta ma avanzata, pensata per chi cerca colori ricchi, design sottile e funzioni intelligenti in un unico prodotto.

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Questa smart TV 4K punta tutto su un pannello miniLED evoluto e su un forte supporto all’intelligenza artificiale per adattare immagini, consigli di contenuto e modalità d’uso alle abitudini dell’utente. La gestione raffinata della retroilluminazione migliora il contrasto dei dettagli, mentre l’ecosistema AI integrato rende più naturale la fruizione quotidiana, dal cambio canale alla ricerca di film e serie fino alla personalizzazione del profilo di visione. Il design super sottile da meno di 3 cm facilita l’integrazione in qualsiasi ambiente, e le funzioni dedicate al gaming permettono di sfruttare la TV anche come schermo ottimizzato per le sessioni di gioco.

LG QNED evo AI MiniLED 43" in offerta su Amazon: sconto del 38%, risparmi oltre 300 euro

In questo momento la LG QNED evo AI MiniLED 43 pollici è proposta su Amazon a 499,00€ grazie a uno sconto del 38%, che si traduce in un risparmio di oltre 300 euro rispetto al prezzo di listino per una smart TV 4K miniLED di fascia evoluta. Parliamo di un modello che, per dotazione tecnologica, si posiziona in modo competitivo nella categoria dei televisori compatti di qualità, ideale per chi vuole un’esperienza premium senza salire alle diagonali più grandi e costose. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

La TV supporta le consuete comodità della piattaforma Amazon, inclusi i vantaggi per chi è iscritto a Prime, come spedizioni rapide e gestione del reso semplificata, così puoi riceverla in poco tempo e provarla nel tuo ambiente domestico con la tranquillità del reso gratuito entro i termini previsti dal servizio.

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Approfitta dello sconto sulla LG QNED evo 43"

La smart TV LG con il pannello miniLED e l’intelligenza artificiale integrata

Se ti sei stancato di colori slavati, funzioni smart lente e scarsa personalizzazione, questa TV è pensata per alzare l’asticella dell’esperienza quotidiana in salotto, mantenendo un formato gestibile da 43 pollici.

Dynamic QNED Color certificato 100% Volume colore : i contenuti risultano più ricchi e vivaci, con tonalità che restano piene anche nelle scene molto luminose, ideale per film, sport e gaming ad alto impatto visivo.

: i contenuti risultano più ricchi e vivaci, con tonalità che restano piene anche nelle scene molto luminose, ideale per film, sport e gaming ad alto impatto visivo. Retroilluminazione MiniLED : i LED più piccoli permettono un controllo più preciso delle zone di luce, migliorando il contrasto nei dettagli e restituendo neri più profondi e bianchi più intensi rispetto ai TV tradizionali.

: i LED più piccoli permettono un controllo più preciso delle zone di luce, migliorando il contrasto nei dettagli e restituendo neri più profondi e bianchi più intensi rispetto ai TV tradizionali. AI Search con Google Gemini : puoi sfruttare un assistente avanzato per cercare film, serie o informazioni generali, rendendo l’interazione con la TV più naturale e veloce senza dover digitare testi lunghi dal telecomando.

: puoi sfruttare un assistente avanzato per cercare film, serie o informazioni generali, rendendo l’interazione con la TV più naturale e veloce senza dover digitare testi lunghi dal telecomando. Design super slim da soli 29,7 mm : lo spessore ridotto aiuta a integrare il televisore in qualsiasi arredamento, sia appeso a muro sia su mobile, con un ingombro visivo minimo.

: lo spessore ridotto aiuta a integrare il televisore in qualsiasi arredamento, sia appeso a muro sia su mobile, con un ingombro visivo minimo. AI Hub intelligente : la TV riconosce la tua voce, impara dai tuoi gusti e ti propone contenuti in linea con le tue preferenze, riducendo il tempo passato a cercare cosa guardare.

: la TV riconosce la tua voce, impara dai tuoi gusti e ti propone contenuti in linea con le tue preferenze, riducendo il tempo passato a cercare cosa guardare. Telecomando puntatore AI Magic Remote : il controllo a puntatore, simile a un mouse, rende più rapida la navigazione tra app, menù e impostazioni, soprattutto per chi utilizza spesso le piattaforme di streaming.

: il controllo a puntatore, simile a un mouse, rende più rapida la navigazione tra app, menù e impostazioni, soprattutto per chi utilizza spesso le piattaforme di streaming. Gaming evoluto con Game Optimizer e VRR fino a 60 fps : le modalità dedicate al gioco migliorano fluidità e reattività, offrendo un’esperienza più stabile per console e PC compatibili.

: le modalità dedicate al gioco migliorano fluidità e reattività, offrendo un’esperienza più stabile per console e PC compatibili. webOS Re:New e LG Shield: gli aggiornamenti garantiti fino a 5 anni e le funzioni di protezione dei dati assicurano una smart TV aggiornata più a lungo e maggiore attenzione alla privacy.

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FAQ La LG QNED evo AI MiniLED 43" è adatta anche per il gaming? Sì, integra Game Optimizer e supporto VRR fino a 60 fps per un’esperienza di gioco più fluida. Che vantaggi offre la retroilluminazione miniLED di questa TV LG? I miniLED permettono un controllo più preciso della luce, migliorando contrasto, dettagli e profondità dei neri. La smart TV LG QNED 43" supporta funzioni avanzate di intelligenza artificiale? Sì, include AI Hub e AI Search con Google Gemini per consigli personalizzati e ricerche evolute. Quanto è spesso il design della LG QNED evo AI MiniLED 43"? Il televisore ha un design super slim con uno spessore di circa 29,7 mm, ideale anche per il montaggio a parete.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.