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Lo smart TV LG QNED AI MiniLED da 50 pollici è in offerta con uno sconto del 35% e risparmi più di 250 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

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Quando guardi film o serie TV in salotto e l’immagine è piatta, poco luminosa e con neri slavati, l’esperienza si rovina subito. Oggi puoi fare un salto di qualità passando a una smart TV 4K di ultima generazione: la LG QNED AI MiniLED 50 Pollici è disponibile con uno sconto del 35%, così puoi portarti in casa un pannello evoluto senza sforare il budget.

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Questa smart TV unisce la tecnologia QNED con MiniLED alla gestione avanzata tramite intelligenza artificiale per offrirti colori estremamente ricchi e vivaci, un contrasto più preciso e un’interfaccia pensata per adattarsi alle tue abitudini. Il design dal profilo moderno valorizza l’arredo di casa, mentre le funzioni basate su AI ti guidano tra contenuti e impostazioni con maggiore semplicità, trasformando la visione quotidiana in un’esperienza più coinvolgente e personalizzata.

LG QNED AI MiniLED 50 Pollici in offerta su Amazon: sconto del 35% sul prezzo di listino

Su Amazon la LG QNED AI MiniLED 50 Pollici scende a 453,90€ grazie allo sconto del 35%, un taglio di prezzo significativo per una smart TV 4K con tecnologia QNED e retroilluminazione MiniLED, ideale se vuoi salire di categoria rispetto ai classici modelli LED entry-level contenendo la spesa. Rispetto a molte TV della stessa diagonale, ti offre una combinazione di qualità d’immagine avanzata e piattaforma smart aggiornata che la rende particolarmente interessante in questa fascia.

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Approfitta ora dell’offerta sulla LG QNED AI MiniLED 50 Pollici

La smart TV LG con il colore QNED dinamico e la retroilluminazione MiniLED

Se vuoi migliorare nettamente la qualità delle immagini in salotto e avere una piattaforma intelligente che ti segua nelle abitudini quotidiane, questa TV è pensata proprio per rendere film, serie e contenuti streaming molto più piacevoli da guardare.

Dynamic QNED Color con 100% volume colore : i colori diventano più ricchi e vivaci, così le scene risultano più realistiche e coinvolgenti, soprattutto con film e serie in 4K.

: i colori diventano più ricchi e vivaci, così le scene risultano più realistiche e coinvolgenti, soprattutto con film e serie in 4K. Retroilluminazione MiniLED : i LED più piccoli permettono un controllo più fine della luminosità, con un contrasto migliorato e dettagli più leggibili anche nelle aree scure o molto luminose.

: i LED più piccoli permettono un controllo più fine della luminosità, con un contrasto migliorato e dettagli più leggibili anche nelle aree scure o molto luminose. Nuovo design Linear Flow : il look moderno e la struttura solida, insieme alla finitura posteriore con scanalature orizzontali, valorizzano l’ambiente in cui posizioni la TV, sia a parete sia su mobile.

: il look moderno e la struttura solida, insieme alla finitura posteriore con scanalature orizzontali, valorizzano l’ambiente in cui posizioni la TV, sia a parete sia su mobile. AI search con Google Gemini : puoi contare su un assistente evoluto per trovare velocemente contenuti, cercare ispirazioni per il tempo libero o avere informazioni senza dover usare altri dispositivi.

: puoi contare su un assistente evoluto per trovare velocemente contenuti, cercare ispirazioni per il tempo libero o avere informazioni senza dover usare altri dispositivi. AI Hub con riconoscimento vocale : la TV riconosce la tua voce, adatta suggerimenti e contenuti ai tuoi gusti e ti aiuta a navigare tra app e impostazioni in modo più intuitivo.

: la TV riconosce la tua voce, adatta suggerimenti e contenuti ai tuoi gusti e ti aiuta a navigare tra app e impostazioni in modo più intuitivo. Telecomando puntatore AI Magic Remote : il controllo a puntatore rende la navigazione tra le app simile all’uso di un mouse, rendendo più rapido scegliere film, serie o impostazioni.

: il controllo a puntatore rende la navigazione tra le app simile all’uso di un mouse, rendendo più rapido scegliere film, serie o impostazioni. Filmmaker Mode : puoi vedere i film con colori e impostazioni studiate per rispettare l’intenzione del regista, ideale per chi ama il cinema e vuole un’esperienza più fedele.

: puoi vedere i film con colori e impostazioni studiate per rispettare l’intenzione del regista, ideale per chi ama il cinema e vuole un’esperienza più fedele. webOS Re:New e LG Shield: con gli aggiornamenti garantiti per 5 anni e una protezione avanzata di dati e privacy, hai una piattaforma smart più duratura e sicura nel tempo.

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FAQ La LG QNED AI MiniLED 50 Pollici offre un buon contrasto per film e serie TV? Sì, grazie alla retroilluminazione MiniLED il contrasto è più preciso e i dettagli nelle scene scure risultano più leggibili. Cosa cambia con la tecnologia Dynamic QNED Color della LG QNED? Dynamic QNED Color certificata 100% volume colore rende le immagini più ricche e vivaci, migliorando la resa di contenuti 4K e HDR. La smart TV LG QNED supporta funzioni basate su intelligenza artificiale? Sì, integra AI search con Google Gemini e AI Hub che riconosce la voce, personalizza i suggerimenti e facilita l’uso della TV. Che vantaggi offre il telecomando AI Magic Remote della LG QNED? Il Magic Remote funziona come un puntatore: muovendo il polso navighi tra app e menu in modo più rapido e intuitivo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.