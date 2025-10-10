LG, questo è lo smart TV che devi comprare oggi: prezzo in picchiata

Lo smart TV LG da 50 pollici è in offerta con un doppio sconto e risparmi ben il 42%. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

Gli smart TV sono da sempre tra i prodotti tech più venduti su Amazon, soprattutto quando si riesce a trovare un’ottima offerta con uno sconto molto elevato. Come nel caso del televisore smart LG QNED86 da 50 pollici disponibile da oggi con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Infatti, oltre allo sconto fisso del 33% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 79,01 euro e approfitti del minimo storico. Il risparmio totale è di quasi 400 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Questo smart TV di LG è uno degli ultimi lanciati sul mercato dal produttore sud-coreano ed è dotato di tecnologie di ultima generazione che migliorano la qualità delle immagini. Ad esempio, trovi il Dynamic QNED Color che esalta i colori delle immagini rendendoli più realistici, anche grazie al supporto del processore dotato di intelligenza artificiale. Il sistema operativo webOS ti permette di installare tutte le app per lo streaming che vuoi e ti fornisci consigli su cosa vedere in base alle tue preferenze. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

LG QNED evo AI QNED86 da 50 pollici

Smart TV LG QNED da 50 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Anche se la Festa delle Offerte Prime è terminata, non finiscono le offerte speciali su Amazon. Da oggi trovi lo smart TV LG QNED da 50 pollici a un prezzo di 519,99 euro, merito del doppio sconto presente in pagina. Oltre a quello fisso del 33%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare ben 79,01 euro, e porta il risparmio totale quasi a 400 euro. Lo sconto totale è del 42% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del televisore è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo.

LG QNED evo AI QNED86 da 50 pollici

Smart TV LG QNED da 50 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV LG QNED evo AI QNED86 da 50 pollici rappresenta il meglio che la tecnologia possa offrire nella fascia alta del mercato. Un televisore dotato di funzionalità avanzate e che assicura una qualità delle immagini elevatissima.

Questo modello si basa sulla tecnologia Dynamic QNED Color di LG, che sostituisce i Quantum Dot per migliorare il colore di ciò che vedi. Le immagini sono realistiche e il risultato è una riproduzione cromatica straordinariamente ricca e precisa, con colori puri che non sbiadiscono, anche ad angoli di visione ampi. Il tutto è gestito dal potente processore Alpha 7 Gen8 con AI. Processore che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente l’immagine e l’audio in tempo reale. Grazie all’AI, il TV è in grado di riconoscere il tipo di contenuto che stai guardando (sport, film, telegiornale) e la luminosità dell’ambiente circostante, regolando di conseguenza ogni parametro per una visione perfetta. Il processore supporta anche il Super Upscaling 4K aumentando la risoluzione dei contenuti che nativamente non sono in 4K.

L’esperienza visiva è completata da un audio potente e avvolgente. Le tecnologie AI ottimizzano il suono in base all’ambiente, creando un effetto surround virtuale per una maggiore immersività.

L’LG QNED86 è una scelta ideale anche per i gamer più esigenti. Supporta una frequenza di aggiornamento a 120Hz, essenziale per una fluidità impeccabile con le console di ultima generazione. La presenza di porte HDMI 2.1 garantisce il supporto per funzionalità come VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode), riducendo al minimo lag e tearing per sessioni di gioco reattive.

L’interfaccia webOS con AI è il sistema operativo smart del TV. Completamente rinnovata e personalizzabile, offre un accesso rapido a tutte le app di streaming e integra pienamente le funzioni di LG ThinQ AI e gli assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa.

LG QNED evo AI QNED86 da 50 pollici