LG, lo smart TV OLED crolla di prezzo: maxi risparmio

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Lo smart TV LG OLED evo AI da 65 pollici è in offerta con uno sconto shock del 44% e risparmi ben 1600 euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

LG

Offerta imperdibile su Amazon per chi vuole un televisore di fascia altissima che ti porta direttamente il cinema in stanza e con cui poter giocare ai tuoi videogame preferiti con una qualità che non trovi altrove. Da oggi su Amazon trovi il televisore LG OLED evo AI da 65 pollici della gamma G6S con uno sconto del 44% che fa crollare il prezzo e ti fa risparmiare ben 1600 euro su quello di listino. Un’occasione shock da non farsi assolutamente sfuggire per un modello unico nel suo genera. Il televisore unisce un pannello OLED 4K a 120Hz (fino a 165Hz con VRR), il processore α11 4K Gen3 con AI, il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos e il sistema webOS 26 con Google Gemini. Un pacchetto completo che lo rende il compagno ideale per le tue serate davanti al TV a vedere i tuoi contenuti preferiti oppure a giocare.

Smart TV LG OLED evo AI da 65 pollici 1.999,00 € -44% 3.599,00 € Risparmi 1.600,00 € Acquista su Amazon

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Smart TV LG OLED evo AI da 65 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se vuoi farti un regalo in vista del Natale, questa è la promo che non devi farti scappare. Da oggi trovi lo smart TV LG OLED evo AI da 65 pollici a un prezzo di 1999 euro grazie allo sconto del 44% presente in pagina. Rispetto al prezzo consigliato il risparmio è di ben 1600 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 166,59 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smart TV è immediata e acquistandolo oggi ti viene consegnato a casa nel giro di un paio di giorni. Il periodo per il reso gratuito, invece, è stato esteso fino al 15 gennaio 2027. Non perdere tempo e approfittane subito.

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Smart TV LG OLED: 65 pollici e webOS26

Un prezzo extra large per uno dei migliori televisori che trovi oggi in offerta su Amazon. Lo smart TV LG OLED evo AI G6S da 65 pollici monta un pannello OLED 4K UHD con tecnologia Hyper Radiant Color. Un pannello con neri assoluti e che assicura una qualità delle immagini da cinema. Il design è "a filo muro" con spessore di soli 24,3 mm e attacco VESA 300 x 300, mentre la Gallery Mode trasforma lo schermo spento in una cornice per opere d’arte.

Il cuore è il processore α11 4K Gen3 con Dual AI Engine, che alimenta funzioni come AI Picture Pro, AI Picture Wizard, AI HDR Remastering e AI Sound Wizard.

Il televisore è un riferimento per il gaming:

refresh rate a 120Hz nativi, fino a 165Hz con VR,

4 ingressi HDMI 4K a 120Hz con eARC, ALLM, QMS e QFT ,

con , compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium ,

e , tempo di risposta inferiore a 0,1 ms

supporto a Dolby Vision for Gaming in 4K a 120Hz.

Con NVIDIA GeForce NOW si può giocare in cloud in 4K a 120Hz.

Il sistema operativo è una garanzia. A bordo trovi webOS 26 con supporto alle funzioni AI avanzate come Multi AI, Google Gemini, AI Search, AI Concierge e riconoscimento vocale degli utenti. Inoltre, il sistema operativo riceverà aggiornamenti per ben 5 anni.

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