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Lo smart TV LG OLED evo AI 65 con colori Hyper Radiant, AI e gaming fino a 165 fps, è in sconto del 50%.

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Guardare film o giocare in una stanza luminosa può rendere meno coinvolgenti immagini e colori. La LG OLED evo AI 65 è proposta con uno sconto del 50%.

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Questa Smart TV 4K della serie G6S punta su una tecnologia OLED di nuova generazione, pensata per offrire colori ricchi e immagini luminose. La riduzione dei riflessi aiuta a mantenere la profondità dei neri anche in ambienti illuminati. Tra le funzioni smart sono indicate la ricerca AI con Google Gemini e un hub che riconosce la voce, personalizza l’esperienza e suggerisce contenuti. Per il gioco, la compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium supporta la visualizzazione in 4K fino a 165 fps.

LG OLED evo AI 65 in offerta: sconto del 50% sulla Smart TV 4K

Con un prezzo indicato di 1.799 euro e uno sconto del 50%, la LG OLED evo AI 65 propone un pannello OLED da 65 pollici e funzioni dedicate a immagini, ricerca dei contenuti e gaming. Il tool non riporta il prezzo degli altri televisori della stessa fascia, né dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi di reso. Puoi consultare la scheda dell’offerta per verificare le condizioni aggiornate: la LG OLED evo AI 65 è disponibile con uno sconto del 50%.

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La TV LG con colori Hyper Radiant e gaming 4K fino a 165 fps

Se cerchi uno schermo capace di accompagnare film, contenuti in streaming e sessioni di gioco, questa TV riunisce alcune funzioni pensate per esigenze diverse. Ecco cosa offre:

Tecnologia OLED Hyper Radiant Color : la nuova tecnologia punta a valorizzare colori e qualità dell’immagine per rendere più coinvolgente la visione dei contenuti.

: la nuova tecnologia punta a valorizzare colori e qualità dell’immagine per rendere più coinvolgente la visione dei contenuti. Luminosità dichiarata fino a 3,9 volte superiore : il Brightness Booster Ultra e il processore α11 Gen3 sono indicati per immagini più luminose, così la visione può risultare più intensa.

: il Brightness Booster Ultra e il processore α11 Gen3 sono indicati per immagini più luminose, così la visione può risultare più intensa. Reflection Free Premium e nero perfetto : la riduzione dei riflessi è pensata per preservare neri profondi e colori anche quando la stanza è molto illuminata.

: la riduzione dei riflessi è pensata per preservare neri profondi e colori anche quando la stanza è molto illuminata. AI Search con Google Gemini e AI Hub : puoi usare la voce per cercare un film o chiedere informazioni; il sistema può inoltre personalizzare l’esperienza e consigliare contenuti.

: puoi usare la voce per cercare un film o chiedere informazioni; il sistema può inoltre personalizzare l’esperienza e consigliare contenuti. Gaming 4K fino a 165 fps : VRR, G-Sync e FreeSync Premium supportano una visualizzazione fluida, utile per chi vuole giocare riducendo tearing e scatti.

: VRR, G-Sync e FreeSync Premium supportano una visualizzazione fluida, utile per chi vuole giocare riducendo tearing e scatti. Telecomando AI Magic Remote e garanzia sul pannello OLED di 5 anni: il controllo con gesti del polso è pensato per rendere la navigazione intuitiva, mentre la garanzia riguarda il pannello.

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FAQ La LG OLED evo AI 65 supporta il gaming in 4K? Sì, le informazioni riportano gaming in 4K fino a 165 fps e compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium. La TV riduce i riflessi in una stanza luminosa? La funzione Reflection Free Premium è indicata per ridurre al minimo i riflessi e preservare neri e colori anche in piena luce. La LG OLED evo AI 65 funziona con Google Gemini? Sì, la scheda indica AI Search con Google Gemini, utilizzabile per esempio per cercare un film o chiedere informazioni. Quanto dura la garanzia sul pannello OLED? La scheda riporta 5 anni di garanzia sul pannello OLED.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.