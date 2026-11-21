LG, lo smart TV OLED da 65 pollici in offerta: prezzo mai visto prima
Lo smart TV LG OLED evo AI 65 con colori Hyper Radiant, AI e gaming fino a 165 fps, è in sconto del 50%.
Guardare film o giocare in una stanza luminosa può rendere meno coinvolgenti immagini e colori. La LG OLED evo AI 65 è proposta con uno sconto del 50%.
Questa Smart TV 4K della serie G6S punta su una tecnologia OLED di nuova generazione, pensata per offrire colori ricchi e immagini luminose. La riduzione dei riflessi aiuta a mantenere la profondità dei neri anche in ambienti illuminati. Tra le funzioni smart sono indicate la ricerca AI con Google Gemini e un hub che riconosce la voce, personalizza l’esperienza e suggerisce contenuti. Per il gioco, la compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium supporta la visualizzazione in 4K fino a 165 fps.
LG OLED evo AI 65 in offerta: sconto del 50% sulla Smart TV 4K
Con un prezzo indicato di 1.799 euro e uno sconto del 50%, la LG OLED evo AI 65 propone un pannello OLED da 65 pollici e funzioni dedicate a immagini, ricerca dei contenuti e gaming. Il tool non riporta il prezzo degli altri televisori della stessa fascia, né dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi di reso. Puoi consultare la scheda dell’offerta per verificare le condizioni aggiornate: la LG OLED evo AI 65 è disponibile con uno sconto del 50%.
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La TV LG con colori Hyper Radiant e gaming 4K fino a 165 fps
Se cerchi uno schermo capace di accompagnare film, contenuti in streaming e sessioni di gioco, questa TV riunisce alcune funzioni pensate per esigenze diverse. Ecco cosa offre:
- Tecnologia OLED Hyper Radiant Color: la nuova tecnologia punta a valorizzare colori e qualità dell’immagine per rendere più coinvolgente la visione dei contenuti.
- Luminosità dichiarata fino a 3,9 volte superiore: il Brightness Booster Ultra e il processore α11 Gen3 sono indicati per immagini più luminose, così la visione può risultare più intensa.
- Reflection Free Premium e nero perfetto: la riduzione dei riflessi è pensata per preservare neri profondi e colori anche quando la stanza è molto illuminata.
- AI Search con Google Gemini e AI Hub: puoi usare la voce per cercare un film o chiedere informazioni; il sistema può inoltre personalizzare l’esperienza e consigliare contenuti.
- Gaming 4K fino a 165 fps: VRR, G-Sync e FreeSync Premium supportano una visualizzazione fluida, utile per chi vuole giocare riducendo tearing e scatti.
- Telecomando AI Magic Remote e garanzia sul pannello OLED di 5 anni: il controllo con gesti del polso è pensato per rendere la navigazione intuitiva, mentre la garanzia riguarda il pannello.
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FAQ
Sì, le informazioni riportano gaming in 4K fino a 165 fps e compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium.
La funzione Reflection Free Premium è indicata per ridurre al minimo i riflessi e preservare neri e colori anche in piena luce.
Sì, la scheda indica AI Search con Google Gemini, utilizzabile per esempio per cercare un film o chiedere informazioni.
La scheda riporta 5 anni di garanzia sul pannello OLED.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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