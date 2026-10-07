Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo smart TV LG OLED da 65 pollici è in offerta con un maxi sconto del 47% e risparmi quasi 1700 euro. Colori realistici e neri assoluti.

Amazon

Stanco di film rovinati da aloni grigi, riflessi fastidiosi e colori spenti quando accendi la TV in salotto? Con uno sconto del 47% puoi puntare su LG OLED evo AI 65 della serie G6, una Smart TV 4K pensata per chi vuole qualità d’immagine di livello altissimo e un’esperienza davvero immersiva.

LG OLED evo AI 65 Pollici 1.915,00 € -47% 3.599,00 € Risparmi 1.684,00 € Acquista su Amazon

Questo modello da 65 pollici si distingue per una nuova tecnologia del pannello OLED che spinge luminosità e resa cromatica molto oltre gli standard tradizionali. Il nero resta profondo anche in piena luce grazie a una gestione avanzata dei riflessi, mentre il design quasi invisibile a parete lo trasforma in un vero elemento d’arredo, ideale per chi cura tanto l’estetica quanto la qualità visiva.

LG OLED evo AI 65 G6 in offerta su Amazon: sconto del 47%

Su Amazon il LG OLED evo AI 65 G6 è proposto a 1.915,00€ grazie a uno sconto del 47%, una cifra molto interessante considerando che parliamo di una TV OLED di fascia alta con pannello ultraluminoso e funzioni avanzate per cinema, sport e gaming. In questa fascia di prodotto il prezzo lo rende una soluzione particolarmente appetibile per chi vuole fare un salto di qualità rispetto ai classici LCD o ai vecchi OLED meno luminosi. Se ti interessa una TV premium, il LG OLED evo AI 65 G6 è disponibile con uno sconto del 47%.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta sul LG OLED evo AI 65 G6

La Smart TV LG con la tecnologia Hyper Radiant Color e il nero perfetto

Se vuoi trasformare il soggiorno in una piccola sala cinema, questa TV punta tutto su qualità d’immagine, luminosità estrema e un montaggio a muro che scompare alla vista.

Tecnologia Hyper Radiant Color : la nuova generazione di OLED esalta colori e contrasti, così film, serie e sport risultano più vividi e realistici, soprattutto nei contenuti HDR.

: la nuova generazione di OLED esalta colori e contrasti, così film, serie e sport risultano più vividi e realistici, soprattutto nei contenuti HDR. Luminosità fino a 3,9 volte superiore : grazie al Brightness Booster Ultra e al processore α11 Gen3, le scene restano chiare e leggibili anche con molta luce ambientale, ideale per salotti luminosi.

: grazie al Brightness Booster Ultra e al processore α11 Gen3, le scene restano chiare e leggibili anche con molta luce ambientale, ideale per salotti luminosi. Nero perfetto con Reflection Free Premium : la riduzione dei riflessi mantiene i neri profondi e i colori saturi anche di giorno, evitando l’effetto “specchio" tipico di molte TV.

: la riduzione dei riflessi mantiene i neri profondi e i colori saturi anche di giorno, evitando l’effetto “specchio" tipico di molte TV. Design One Wall con staffa zero gap inclusa : puoi installare il TV a filo muro come un quadro, ottenendo un look minimal e pulito senza ingombri.

: puoi installare il TV a filo muro come un quadro, ottenendo un look minimal e pulito senza ingombri. 5 anni di garanzia sul pannello OLED : un plus importante per chi investe in un modello top e vuole maggiore tranquillità nel lungo periodo.

: un plus importante per chi investe in un modello top e vuole maggiore tranquillità nel lungo periodo. AI Search con Google Gemini : l’integrazione dell’AI ti permette di cercare contenuti, informazioni e suggerimenti in modo più naturale, usando comandi vocali evoluti.

: l’integrazione dell’AI ti permette di cercare contenuti, informazioni e suggerimenti in modo più naturale, usando comandi vocali evoluti. Gaming next-gen in 4K fino a 165fps : compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium per sessioni di gioco fluide, senza tearing, pensate per console e PC di nuova generazione.

: compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium per sessioni di gioco fluide, senza tearing, pensate per console e PC di nuova generazione. Telecomando puntatore AI Magic Remote: controlli la TV con movimenti del polso come un mouse, rendendo la navigazione tra app e impostazioni molto più rapida.

LG OLED evo AI 65 Pollici 1.915,00 € -47% 3.599,00 € Risparmi 1.684,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

LG OLED evo AI 65 G6, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

Scopri altri smart TV in promo da oggi su Amazon.

Offerta Hisense Smart TV QLED 144Hz 75" 4K 75E7S PRO Prodotto non disponibile Prodotti simili Amazon Ember serie 4 da 55" con Fire TV (ultimo modello), sm... 359,99 € -49% 699,99 € Risparmi 340,00 € Acquista su Amazon Amazon Ember serie 4 da 50" con Fire TV (ultimo modello), sm... 309,99 € -48% 599,99 € Risparmi 290,00 € Acquista su Amazon Amazon Ember serie 4 da 43" con Fire TV (ultimo modello), sm... 259,99 € -48% 499,99 € Risparmi 240,00 € Acquista su Amazon Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 50" 4K 50E8S Prodotto non disponibile Prodotti simili

FAQ LG OLED evo AI 65 G6 è adatto a stanze molto luminose? Sì, il pannello OLED è fino a 3,9 volte più luminoso e la tecnologia Reflection Free Premium riduce i riflessi. Posso montare LG OLED evo AI 65 G6 a filo muro? Sì, grazie al design One Wall e alla staffa zero gap inclusa puoi installarlo aderente alla parete. LG OLED evo AI 65 G6 è indicato per il gaming next-gen? Sì, supporta gaming in 4K fino a 165fps con VRR, G-Sync e FreeSync Premium per immagini fluide. Che tipo di controllo remoto ha LG OLED evo AI 65 G6? Include il telecomando puntatore AI Magic Remote, che ti permette di navigare muovendo il polso come un mouse.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.