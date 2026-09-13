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LG OLED evo AI 48 Pollici, smart TV 4K della Serie G6S con pannello super luminoso, nero perfetto e funzioni avanzate AI è in sconto del 53%.

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Stanco di vedere film e serie TV con colori slavati e neri che in realtà sono grigi? Con uno sconto del 53% puoi passare a una qualità d’immagine di livello superiore scegliendo la LG OLED evo AI 48 Pollici, una smart TV 4K pensata per chi vuole il massimo da cinema, sport e gaming.

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Questa TV OLED combina un pannello di nuova generazione con luminosità potenziata, contrasto elevatissimo e funzioni basate su intelligenza artificiale per adattare l’esperienza ai tuoi gusti. Il nero perfetto rende ogni scena più profonda, i colori sono vivaci e realistici e l’AI ti aiuta sia nella ricerca dei contenuti sia nella gestione del televisore, trasformando il salotto in un vero hub di intrattenimento e di gioco.

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Con questa promozione puoi ottenere la LG OLED evo AI 48 Pollici a 845,00€ grazie a uno sconto del 53% sul prezzo di listino. Si tratta di un valore molto competitivo per una OLED 4K con tecnologia di ultima generazione e funzioni AI avanzate, in una fascia dove spesso i modelli paragonabili costano sensibilmente di più. Se cerchi un televisore premium per film e gaming, la LG OLED evo AI 48 Pollici è disponibile con uno sconto del 53%. Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero.

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La smart TV LG con il nero perfetto e la luminosità potenziata

Se guardi film al buio, segui sport in salotto illuminato o giochi con console di nuova generazione, questa TV nasce per risolvere proprio il problema della qualità d’immagine e della fluidità, offrendo tecnologie pensate per scenari diversi senza compromessi.

Tecnologia Hyper Radiant Color : porta la qualità delle immagini a un livello superiore, con colori più ricchi e sfumature più precise, così ogni scena appare più cinematografica e coinvolgente.

: porta la qualità delle immagini a un livello superiore, con colori più ricchi e sfumature più precise, così ogni scena appare più cinematografica e coinvolgente. Fino a 2,1 volte più luminosa : il pannello OLED da 48 pollici, abbinato al Brightness Booster Pro e al processore α11 Gen3 , garantisce una luminosità elevata che aiuta a vedere bene anche in stanze molto illuminate.

: il pannello OLED da 48 pollici, abbinato al e al processore , garantisce una luminosità elevata che aiuta a vedere bene anche in stanze molto illuminate. Nero perfetto e colori certificati : il contrasto estremo permette di distinguere meglio i dettagli nelle scene scure, ideale per film e serie in notturna, mantenendo colori vivaci e realistici.

: il contrasto estremo permette di distinguere meglio i dettagli nelle scene scure, ideale per film e serie in notturna, mantenendo colori vivaci e realistici. AI Search con Google Gemini : puoi sfruttare l’assistente AI per trovare contenuti, informazioni e suggerimenti, rendendo la ricerca più rapida e naturale direttamente dal televisore.

: puoi sfruttare l’assistente AI per trovare contenuti, informazioni e suggerimenti, rendendo la ricerca più rapida e naturale direttamente dal televisore. AI Hub : riconosce la tua voce, impara dai tuoi gusti e ti propone contenuti su misura, semplificando la navigazione tra app e servizi di streaming.

: riconosce la tua voce, impara dai tuoi gusti e ti propone contenuti su misura, semplificando la navigazione tra app e servizi di streaming. Gaming next-gen fino a 4K 165fps : il supporto a VRR , G-Sync e FreeSync Premium riduce tearing e stuttering, offrendo una fluidità ideale per chi gioca con PC o console compatibili.

: il supporto a , e riduce tearing e stuttering, offrendo una fluidità ideale per chi gioca con PC o console compatibili. Telecomando puntatore AI Magic Remote : controlli la TV con movimenti del polso come un mouse, rendendo più veloce muoversi nei menu e nelle app rispetto ai telecomandi tradizionali.

: controlli la TV con movimenti del polso come un mouse, rendendo più veloce muoversi nei menu e nelle app rispetto ai telecomandi tradizionali. 5 anni di garanzia sul pannello OLED: la copertura estesa sul componente principale aggiunge un livello extra di tranquillità nell’uso quotidiano.

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FAQ La LG OLED evo AI 48 Pollici è adatta anche a stanze luminose? Sì, il pannello è fino a 2,1 volte più luminoso, quindi si vede bene anche in ambienti molto illuminati. Questa TV LG OLED è indicata per il gaming di nuova generazione? Sì, supporta gaming in 4K fino a 165fps con VRR, G-Sync e FreeSync Premium per la massima fluidità. Che vantaggio offre l’AI sulla LG OLED evo AI 48 Pollici? L’AI personalizza consigli, riconosce la voce, facilita la ricerca di contenuti e integra Google Gemini per richieste avanzate. Qual è la garanzia sul pannello della LG OLED evo AI 48 Pollici? Il pannello OLED è coperto da 5 anni di garanzia, offrendo maggiore tranquillità nel lungo periodo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.