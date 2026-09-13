LG, lo smart TV al minimo storico: maxi risparmio e pagamento a rate a tasso zero
LG OLED evo AI 48 Pollici, smart TV 4K della Serie G6S con pannello super luminoso, nero perfetto e funzioni avanzate AI è in sconto del 53%.
Stanco di vedere film e serie TV con colori slavati e neri che in realtà sono grigi? Con uno sconto del 53% puoi passare a una qualità d’immagine di livello superiore scegliendo la LG OLED evo AI 48 Pollici, una smart TV 4K pensata per chi vuole il massimo da cinema, sport e gaming.
Questa TV OLED combina un pannello di nuova generazione con luminosità potenziata, contrasto elevatissimo e funzioni basate su intelligenza artificiale per adattare l’esperienza ai tuoi gusti. Il nero perfetto rende ogni scena più profonda, i colori sono vivaci e realistici e l’AI ti aiuta sia nella ricerca dei contenuti sia nella gestione del televisore, trasformando il salotto in un vero hub di intrattenimento e di gioco.
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Con questa promozione puoi ottenere la LG OLED evo AI 48 Pollici a 845,00€ grazie a uno sconto del 53% sul prezzo di listino. Si tratta di un valore molto competitivo per una OLED 4K con tecnologia di ultima generazione e funzioni AI avanzate, in una fascia dove spesso i modelli paragonabili costano sensibilmente di più. Se cerchi un televisore premium per film e gaming, la LG OLED evo AI 48 Pollici è disponibile con uno sconto del 53%. Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero.
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La smart TV LG con il nero perfetto e la luminosità potenziata
Se guardi film al buio, segui sport in salotto illuminato o giochi con console di nuova generazione, questa TV nasce per risolvere proprio il problema della qualità d’immagine e della fluidità, offrendo tecnologie pensate per scenari diversi senza compromessi.
- Tecnologia Hyper Radiant Color: porta la qualità delle immagini a un livello superiore, con colori più ricchi e sfumature più precise, così ogni scena appare più cinematografica e coinvolgente.
- Fino a 2,1 volte più luminosa: il pannello OLED da 48 pollici, abbinato al Brightness Booster Pro e al processore α11 Gen3, garantisce una luminosità elevata che aiuta a vedere bene anche in stanze molto illuminate.
- Nero perfetto e colori certificati: il contrasto estremo permette di distinguere meglio i dettagli nelle scene scure, ideale per film e serie in notturna, mantenendo colori vivaci e realistici.
- AI Search con Google Gemini: puoi sfruttare l’assistente AI per trovare contenuti, informazioni e suggerimenti, rendendo la ricerca più rapida e naturale direttamente dal televisore.
- AI Hub: riconosce la tua voce, impara dai tuoi gusti e ti propone contenuti su misura, semplificando la navigazione tra app e servizi di streaming.
- Gaming next-gen fino a 4K 165fps: il supporto a VRR, G-Sync e FreeSync Premium riduce tearing e stuttering, offrendo una fluidità ideale per chi gioca con PC o console compatibili.
- Telecomando puntatore AI Magic Remote: controlli la TV con movimenti del polso come un mouse, rendendo più veloce muoversi nei menu e nelle app rispetto ai telecomandi tradizionali.
- 5 anni di garanzia sul pannello OLED: la copertura estesa sul componente principale aggiunge un livello extra di tranquillità nell’uso quotidiano.
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FAQ
Sì, il pannello è fino a 2,1 volte più luminoso, quindi si vede bene anche in ambienti molto illuminati.
Sì, supporta gaming in 4K fino a 165fps con VRR, G-Sync e FreeSync Premium per la massima fluidità.
L’AI personalizza consigli, riconosce la voce, facilita la ricerca di contenuti e integra Google Gemini per richieste avanzate.
Il pannello OLED è coperto da 5 anni di garanzia, offrendo maggiore tranquillità nel lungo periodo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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