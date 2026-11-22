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Lo smart TV LG OLED evo da 42 pollici è in offerta con il 43% di sconto e costa quasi la metà. Lo puoi anche pagare a rate.

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Vuoi rendere più coinvolgenti film, serie e partite, ma anche avere un televisore adatto al gaming? La LG OLED evo AI 42 Pollici è disponibile con uno sconto del 43%.

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Questa Smart TV 4K punta su immagini con contrasto elevato e colori realistici, elaborati dal processore α11 Gen3 con Dual AI Engine. Dolby Vision e Dolby Atmos arricchiscono la visione di film e serie, mentre la ricerca AI con Google Gemini permette di chiedere suggerimenti e cercare contenuti. Per chi gioca, la compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium si accompagna alla riproduzione in 4K fino a 165 fps.

LG OLED evo AI 42 Pollici in offerta: sconto del 43% e prezzo di 799 euro

La TV è proposta a 799 euro, con uno sconto del 43% indicato nella pagina dell’offerta. Se cerchi un modello che unisca intrattenimento e funzionalità per il gioco, approfitta ora dello sconto del 43% sulla LG OLED evo AI 42 Pollici. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza, condizioni Prime o tempi di reso.

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La Smart TV LG con immagini 4K e gaming fino a 165 fps

Se vuoi una TV capace di seguire esigenze diverse, dalla visione di un film a una sessione di gioco, queste sono le caratteristiche da considerare:

OLED con 8,3 milioni di zone di dimming : il contrasto e i colori realistici puntano a valorizzare film e partite anche in un soggiorno luminoso.

: il contrasto e i colori realistici puntano a valorizzare film e partite anche in un soggiorno luminoso. Processore α11 Gen3 con Dual AI Engine : l’elaborazione migliora le immagini pixel per pixel, per una resa curata durante la visione dei contenuti.

: l’elaborazione migliora le immagini pixel per pixel, per una resa curata durante la visione dei contenuti. Gaming 4K fino a 165 fps : VRR, G-Sync e FreeSync Premium sono pensati per una riproduzione fluida e senza tearing. La TV è indicata anche per PS5, Xbox Series X e come monitor per PC.

: VRR, G-Sync e FreeSync Premium sono pensati per una riproduzione fluida e senza tearing. La TV è indicata anche per PS5, Xbox Series X e come monitor per PC. Dolby Vision e Dolby Atmos : le tecnologie audio e video rendono film e serie più coinvolgenti nelle serate in casa.

: le tecnologie audio e video rendono film e serie più coinvolgenti nelle serate in casa. AI Search con Google Gemini e AI Hub : puoi cercare un film o chiedere consigli; il sistema riconosce la voce, personalizza l’esperienza e suggerisce contenuti.

: puoi cercare un film o chiedere consigli; il sistema riconosce la voce, personalizza l’esperienza e suggerisce contenuti. WebOS Re:New e LG Shield : sono previsti aggiornamenti per 5 anni e funzioni dedicate alla protezione dei dati e della privacy.

: sono previsti aggiornamenti per 5 anni e funzioni dedicate alla protezione dei dati e della privacy. AI Magic Remote: il telecomando puntatore si controlla con gesti del polso, per navigare in modo intuitivo.

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FAQ La LG OLED evo AI 42 Pollici è adatta al gaming? È indicata per il gaming in 4K fino a 165 fps e supporta VRR, G-Sync e FreeSync Premium. È compatibile anche con PS5, Xbox Series X e PC. Quali tecnologie audio e video supporta? La TV include Dolby Vision e Dolby Atmos. Per quanto tempo sono previsti gli aggiornamenti? La descrizione indica aggiornamenti WebOS Re:New garantiti per 5 anni. La TV integra Google Gemini? Sì, la funzione AI Search con Google Gemini consente di cercare contenuti e chiedere suggerimenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.