LG, lo smart TV OLED da 65 pollici a un prezzo incredibile: maxi sconto
Da oggi lo smart TV LG OLED AI da 65 pollici è in offerta con uno sconto del 35% e risparmi centinaia di euro. Neri assoluti, colori realistici e funzioni AI avanzate.
Quando film, serie e videogiochi non rendono al meglio sullo schermo di casa, scegliere una TV più coinvolgente può fare la differenza. La LG OLED AI 65 Pollici è disponibile con uno sconto del 35%.
Questa smart TV unisce immagini in 4K, funzioni basate sull’intelligenza artificiale e strumenti pensati per diversi utilizzi, dalla visione di film al gaming. Il processore α8 Gen3 analizza i contenuti e ne ricostruisce i dettagli in 4K; per i giochi sono indicati la risoluzione 4K fino a 120 fps e il supporto a VRR, G-Sync e FreeSync Premium. Completano la dotazione Dolby Vision e Dolby Atmos, Google Gemini per le ricerche e un telecomando puntatore controllabile con gesti.
LG OLED AI 65 Pollici in offerta: 35% di sconto e circa 808 euro di risparmio
La TV è proposta a 1.499 euro, con uno sconto dichiarato del 35%. Applicando la percentuale al prezzo indicato, il risparmio è di circa 808 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito. Non sono disponibili informazioni su coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso. Per verificare i dettagli aggiornati e acquistare la LG OLED AI 65 Pollici a 1.499 euro, consulta la pagina dell’offerta.
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La TV LG con il nero OLED e il gaming 4K fino a 120 fps
Se vuoi passare dai film ai videogiochi senza rinunciare a un’immagine ricca di dettagli, queste sono le caratteristiche che distinguono il televisore:
- Pannello OLED con 8,3 milioni di zone di dimming: il nero certificato e il contrasto dichiarato aiutano a rendere più evidenti colori e dettagli durante la visione.
- Processore α8 Gen3: analizza ciò che guardi e ricostruisce i dettagli in 4K, per valorizzare i contenuti visualizzati.
- Gaming in 4K fino a 120 fps: VRR, G-Sync e FreeSync Premium sono pensati per una riproduzione fluida e senza tearing nei giochi compatibili.
- Dolby Vision e Dolby Atmos: le tecnologie video e audio puntano a rendere film e serie più coinvolgenti.
- Google Gemini e AI Hub: puoi chiedere aiuto per cercare un film o ricevere consigli sui contenuti; il sistema può anche personalizzare l’esperienza in base ai tuoi gusti.
- webOS Re:New e LG Shield: sono dichiarati cinque anni di aggiornamenti e una protezione dedicata a dati e privacy.
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FAQ
Sì. Le specifiche indicano gaming in 4K fino a 120 fps e compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium.
Il televisore supporta Dolby Vision e Dolby Atmos.
La scheda prodotto dichiara aggiornamenti webOS garantiti per cinque anni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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