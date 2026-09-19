Lo smart TV LG OLED in offerta con uno sconto imperdibile: affare lampo
Lo smart TV LG OLED da 48 pollici è in promo con uno sconto di 400 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.
Stanco di film e serie TV rovinati da neri grigi e colori slavati, soprattutto la sera con le luci spente? Su Amazon la LG OLED AI 48 Pollici Serie B6E è disponibile con uno sconto del 31%, così puoi portarti in casa una vera esperienza da cinema in 4K senza svenarti.
Questo modello punta tutto sulla qualità d’immagine e sull’intelligenza artificiale: il pannello OLED con nero perfetto certificato offre contrasto elevatissimo e colori vivaci, mentre il processore α8 Gen3 analizza ogni scena e la ricostruisce in 4K, migliorando anche le sorgenti non UHD. A completare l’esperienza ci sono l’audio Dolby Atmos, il supporto Dolby Vision e una piattaforma smart avanzata con AI integrata che personalizza suggerimenti e controlli.
LG OLED AI 48 Pollici in offerta su Amazon con sconto del 31%
Su Amazon puoi approfittare di una promozione interessante sulla LG OLED AI 48 Pollici Serie B6E: grazie allo sconto del 31% il prezzo scende a 899,00€, una cifra molto competitiva per una smart TV 4K OLED con nero perfetto certificato, processore evoluto e funzioni AI avanzate. In questa fascia si trovano spesso LCD di fascia media, mentre qui porti in salotto una soluzione pensata per home cinema e gaming di nuova generazione.
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La smart TV LG con il nero perfetto certificato e il processore α8 Gen3
Se vuoi migliorare davvero la qualità delle serate davanti allo schermo, questa TV nasce per offrire un salto netto rispetto ai classici LCD, sia per film che per gaming di nuova generazione.
- Nero perfetto certificato: gli 8,3 milioni di zone di dimming tipiche dell’OLED spengono singolarmente i pixel, così le scene buie sono profonde e realistiche, senza aloni fastidiosi.
- Processore α8 Gen3: l’elaborazione video di nuova generazione è studiata per analizzare ciò che guardi e ricostruire i dettagli in 4K, migliorando anche i contenuti in bassa risoluzione.
- AI search con Google Gemini: la ricerca vocale avanzata ti permette di trovare film, contenuti o informazioni con richieste naturali, rendendo la navigazione più immediata.
- Gaming next-gen: la TV supporta il gioco in 4K fino a 120fps e le tecnologie VRR, G-Sync e FreeSync Premium, per sessioni fluide e senza tearing con le console e i PC compatibili.
- Dolby Vision e Dolby Atmos: l’immagine HDR e l’audio tridimensionale aumentano il coinvolgimento, trasformando film e serie in un’esperienza più cinematografica.
- AI Hub e riconoscimento vocale: l’interfaccia si adatta ai tuoi gusti, suggerisce nuovi contenuti e ti aiuta a controllare più facilmente il TV.
- Telecomando puntatore AI Magic Remote: il controllo a puntatore funziona come un mouse, rendendo più rapido spostarsi tra app, impostazioni e contenuti.
- webOS Re:New e LG Shield: gli aggiornamenti garantiti per 5 anni e le funzioni di protezione dei dati puntano a mantenere il TV attuale e più sicuro nel tempo.
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LG OLED AI 48 Pollici Serie B6E, approfitta subito dell’offerta lampo al 31% di sconto fino ad esaurimento scorte.
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FAQ
Sì, supporta gaming in 4K fino a 120fps con VRR, G-Sync e FreeSync Premium per immagini fluide e senza tearing.
Il pannello OLED garantisce nero perfetto certificato, contrasto molto elevato e colori vivaci, senza aloni nelle scene scure.
Il processore α8 Gen3 analizza i contenuti e ne ricostruisce i dettagli in 4K, migliorando anche le sorgenti non UHD.
Sì, integra AI Hub, ricerca AI con Google Gemini, riconoscimento vocale e suggerimenti personalizzati tramite webOS.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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