LG, questo smart TV è da comprare subito: prezzo in picchiata

Lo smart TV LG NanoCell di ultima generazione è in offerta su Amazon con uno sconto del 39% e al prezzo più basso di sempre. Schermo da 43 pollici con risoluzione 4K.

Amazon

Un’offerta come non se ne vedevano da tempo su Amazon per uno smart TV appena uscito sul mercato. Il protagonista della promo di oggi è il televisore LG NanoCell AI NANO80 con schermo da 43 pollici, uscito sul mercato quest’anno e dotato delle migliori componenti del momento. Televisore che assicura immagini in altissima definizione grazie allo schermo con risoluzione 4K e al processore che sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare in tempo reale i contenuti che stai vedendo. La ciliegina sulla torta è il sistema operativo webOS che supporta tutte le principali app per lo streaming.

Come detto, a catturare l’attenzione è l’ottima offerta che trovi su Amazon. Da oggi lo smart TV è disponibile con un super sconto del 39% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto irripetibili e che non devi assolutamente farti scappare. La promo può terminare da un momento all’altro.

Smart TV LG NanoCell AI NANO80

LG NanoCell 43 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in calo e minimo storico per questo ottimo smart TV LG di ultima generazione. La versione da 43 pollici è in offerta oggi a un prezzo di 337 euro grazie allo sconto del 39% che ti fa risparmiare più di 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 67,40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto irripetibili e che trovi solo sul sito di e-commerce.

Lo smart TV è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Hai anche tutto il tempo per testarlo: per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

LG NanoCell AI NANO80: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV LG NanoCell Nano80 da 43 pollici è televisore di ultima generazione che porta la qualità dell’immagine e le funzionalità intelligenti a un nuovo livello, offrendo un’esperienza d’intrattenimento coinvolgente e intuitiva.

Il cuore dello smart TV è la tecnologia NanoCell, che utilizza nanoparticelle per filtrare e purificare i colori, garantendo immagini più fedeli alla realtà. Con una risoluzione 4K nativa, ogni dettaglio appare nitido. A potenziare l’esperienza visiva e sonora c’è il processore α7 Gen8 AI, che ottimizza in tempo reale sia la qualità delle immagini che dell’audio, per un’immersione totale in film, serie TV e eventi sportivi. Il pannello con dimensioni di 43 pollici è l’ideale per il tuo salotto.

L’interfaccia smart è gestita dal sistema operativo webOS 25, uno dei migliori in circolazione e che supporta tutte le principali app per lo streaming, a partire da Prime Video, Netflix, DAZN e NowTV. Il televisore è dotato di un telecomando con puntatore per una navigazione intuitiva e di una funzione AI Voice ID che riconosce la tua voce per offrire consigli personalizzati. Inoltre, grazie alla piena compatibilità con l’app LG ThinQ, Apple Home e Google Home, puoi gestire facilmente la TV e i tuoi dispositivi smart.

Anche gli appassionati di gaming troveranno questo televisore un ottimo alleato. Lo smart TV LG offre un’esperienza di gioco evoluta con VRR (Variable Refresh Rate) a 60 fps, che garantisce maggiore fluidità e reattività. Grazie al Game Portal, puoi accedere a migliaia di giochi direttamente dal TV tramite servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW e Amazon Luna, senza la necessità di una console.

