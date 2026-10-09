Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Una TV vecchia o poco smart può rendere frustrante ogni serata film: colori spenti, app lente e pochi contenuti disponibili. Con lo sconto del 26%, la LG NANO AI UHD 43NU8E0B3LA da 43 pollici diventa una soluzione molto più accessibile per chi vuole fare un salto di qualità in salotto senza passare a un taglio enorme.

LG NANO AI UHD 43NU8E0B3LA 339,00 € -26% 459,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

Questa smart TV 4K punta sull’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza visiva in ogni scena, lavorando su dettagli, contrasto e profondità per immagini più tridimensionali. Il design è curato, con una struttura solida e una finitura posteriore lavorata che aiuta a integrarla con stile nell’arredo. L’ecosistema smart mette al centro contenuti e sicurezza: tante piattaforme di streaming, aggiornamenti garantiti nel tempo e strumenti pensati per proteggere i dati personali.

LG NANO AI UHD 43NU8E0B3LA in offerta su Amazon: sconto del 26%

In questo momento la LG NANO AI UHD 43NU8E0B3LA da 43 pollici è proposta a 339,00€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo di listino. Per una smart TV 4K con funzionalità avanzate basate sull’AI, modalità cinema dedicata e un ecosistema ricco di app, si colloca in una fascia di prezzo competitiva per chi cerca un modello moderno da usare tutti i giorni in salotto o in camera.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta sulla LG NANO AI UHD 43NU8E0B3LA

La smart TV LG con il dettaglio migliorato dall’AI e le piattaforme di streaming integrate

Se vuoi migliorare la qualità d’immagine e avere contenuti sempre a portata di telecomando, questa smart TV punta proprio a rendere più piacevoli film, serie, sport e streaming quotidiano.

NANO Detail Enhancer con AI : l’intelligenza artificiale analizza ogni fotogramma per valorizzare dettagli, contrasto e profondità, così ottieni scene più nitide e «tridimensionali», ideali per film e serie in 4K.

: l’intelligenza artificiale analizza ogni fotogramma per valorizzare dettagli, contrasto e profondità, così ottieni scene più nitide e «tridimensionali», ideali per film e serie in 4K. Nuovo design Linear Flow : il look moderno e la struttura solida, insieme alla finitura posteriore con scanalature orizzontali, aiutano a integrare il TV in qualunque ambiente senza effetto «pannello anonimo» appeso al muro.

: il look moderno e la struttura solida, insieme alla finitura posteriore con scanalature orizzontali, aiutano a integrare il TV in qualunque ambiente senza effetto «pannello anonimo» appeso al muro. AI Search con Google Gemini : puoi sfruttare la ricerca avanzata basata sull’AI per trovare facilmente film, contenuti o informazioni, rendendo l’uso quotidiano più rapido e intuitivo rispetto ai classici menu.

: puoi sfruttare la ricerca avanzata basata sull’AI per trovare facilmente film, contenuti o informazioni, rendendo l’uso quotidiano più rapido e intuitivo rispetto ai classici menu. Tante piattaforme di streaming : accedi a migliaia di contenuti tramite oltre 170 canali gratuiti LG Channels o app come Netflix e Disney+, così hai sempre qualcosa di nuovo da guardare senza aggiungere dispositivi esterni.

: accedi a migliaia di contenuti tramite oltre 170 canali gratuiti LG Channels o app come Netflix e Disney+, così hai sempre qualcosa di nuovo da guardare senza aggiungere dispositivi esterni. Filmmaker Mode : questa modalità preserva l’intenzione originale del regista, con colori e impostazioni pensati per un’esperienza cinema più fedele, ideale per chi ama vedere i film come sono stati concepiti.

: questa modalità preserva l’intenzione originale del regista, con colori e impostazioni pensati per un’esperienza cinema più fedele, ideale per chi ama vedere i film come sono stati concepiti. webOS Re:New e LG Shield : gli aggiornamenti garantiti per 5 anni allungano la vita «smart» del TV, mentre gli strumenti di protezione dedicati puntano a salvaguardare dati e privacy durante l’uso quotidiano.

: gli aggiornamenti garantiti per 5 anni allungano la vita «smart» del TV, mentre gli strumenti di protezione dedicati puntano a salvaguardare dati e privacy durante l’uso quotidiano. Sports Portal : ricevi avvisi in tempo reale, calendari e highlights, così non ti perdi momenti chiave delle partite della tua squadra preferita anche mentre guardi altro.

: ricevi avvisi in tempo reale, calendari e highlights, così non ti perdi momenti chiave delle partite della tua squadra preferita anche mentre guardi altro. Compatibile con il telecomando puntatore AI Magic Remote: acquistando separatamente il telecomando, puoi controllare il TV con gesti e voce, rendendo ancora più immediata la gestione delle app e delle funzioni smart.

LG NANO AI UHD 43NU8E0B3LA 339,00 € -26% 459,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

LG NANO AI UHD 43NU8E0B3LA, approfitta ora dell’offerta lampo con sconto del 26% finché le scorte lo permettono.

Scopri altri smart TV in promo da oggi su Amazon.

Offerta Amazon Ember serie 4 da 55" con Fire TV (ultimo modello), sm... 699,99 € Acquista su Amazon Amazon Ember serie 4 da 50" con Fire TV (ultimo modello), sm... 599,99 € Acquista su Amazon Amazon Ember serie 4 da 43" con Fire TV (ultimo modello), sm... 499,99 € Acquista su Amazon Amazon Ember Serie 2 da 32" con Fire TV (ultimo modello), sm... 279,99 € Acquista su Amazon Blackview Proiettore 4K 2026, 1000 ANSI Lumens con Sistema V... 399,99 € -30% 569,99 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon

FAQ La LG NANO AI UHD 43NU8E0B3LA supporta le principali app di streaming? Sì, offre tante piattaforme di streaming, inclusi LG Channels con oltre 170 canali gratuiti e app come Netflix e Disney+. Che vantaggi offre l’AI NANO Detail Enhancer di questa TV LG? L’AI analizza le immagini e migliora dettagli, contrasto e profondità, rendendo le scene più nitide e tridimensionali. La smart TV LG NANO AI UHD 43NU8E0B3LA viene aggiornata nel tempo? Sì, grazie a webOS Re:New sono garantiti aggiornamenti per 5 anni, così il sistema resta attuale più a lungo. Serve un accessorio per usare il telecomando puntatore AI Magic Remote? Il TV è compatibile con l’AI Magic Remote, ma il telecomando va acquistato separatamente se si desidera il controllo puntatore e vocale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.