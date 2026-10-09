LG NANO AI da 43", lo smart TV oggi in offerta a un prezzo eccezionale
Lo smart TV LG NANO da 43 pollici con intelligenza artificiale oggi in offerta a un prezzo mini. Sistema operativo webOS e supporta tutte le principali piattaforme di streaming.
Una TV vecchia o poco smart può rendere frustrante ogni serata film: colori spenti, app lente e pochi contenuti disponibili. Con lo sconto del 26%, la LG NANO AI UHD 43NU8E0B3LA da 43 pollici diventa una soluzione molto più accessibile per chi vuole fare un salto di qualità in salotto senza passare a un taglio enorme.
Questa smart TV 4K punta sull’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza visiva in ogni scena, lavorando su dettagli, contrasto e profondità per immagini più tridimensionali. Il design è curato, con una struttura solida e una finitura posteriore lavorata che aiuta a integrarla con stile nell’arredo. L’ecosistema smart mette al centro contenuti e sicurezza: tante piattaforme di streaming, aggiornamenti garantiti nel tempo e strumenti pensati per proteggere i dati personali.
LG NANO AI UHD 43NU8E0B3LA in offerta su Amazon: sconto del 26%
In questo momento la LG NANO AI UHD 43NU8E0B3LA da 43 pollici è proposta a 339,00€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo di listino. Per una smart TV 4K con funzionalità avanzate basate sull’AI, modalità cinema dedicata e un ecosistema ricco di app, si colloca in una fascia di prezzo competitiva per chi cerca un modello moderno da usare tutti i giorni in salotto o in camera.
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La smart TV LG con il dettaglio migliorato dall’AI e le piattaforme di streaming integrate
Se vuoi migliorare la qualità d’immagine e avere contenuti sempre a portata di telecomando, questa smart TV punta proprio a rendere più piacevoli film, serie, sport e streaming quotidiano.
- NANO Detail Enhancer con AI: l’intelligenza artificiale analizza ogni fotogramma per valorizzare dettagli, contrasto e profondità, così ottieni scene più nitide e «tridimensionali», ideali per film e serie in 4K.
- Nuovo design Linear Flow: il look moderno e la struttura solida, insieme alla finitura posteriore con scanalature orizzontali, aiutano a integrare il TV in qualunque ambiente senza effetto «pannello anonimo» appeso al muro.
- AI Search con Google Gemini: puoi sfruttare la ricerca avanzata basata sull’AI per trovare facilmente film, contenuti o informazioni, rendendo l’uso quotidiano più rapido e intuitivo rispetto ai classici menu.
- Tante piattaforme di streaming: accedi a migliaia di contenuti tramite oltre 170 canali gratuiti LG Channels o app come Netflix e Disney+, così hai sempre qualcosa di nuovo da guardare senza aggiungere dispositivi esterni.
- Filmmaker Mode: questa modalità preserva l’intenzione originale del regista, con colori e impostazioni pensati per un’esperienza cinema più fedele, ideale per chi ama vedere i film come sono stati concepiti.
- webOS Re:New e LG Shield: gli aggiornamenti garantiti per 5 anni allungano la vita «smart» del TV, mentre gli strumenti di protezione dedicati puntano a salvaguardare dati e privacy durante l’uso quotidiano.
- Sports Portal: ricevi avvisi in tempo reale, calendari e highlights, così non ti perdi momenti chiave delle partite della tua squadra preferita anche mentre guardi altro.
- Compatibile con il telecomando puntatore AI Magic Remote: acquistando separatamente il telecomando, puoi controllare il TV con gesti e voce, rendendo ancora più immediata la gestione delle app e delle funzioni smart.
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FAQ
Sì, offre tante piattaforme di streaming, inclusi LG Channels con oltre 170 canali gratuiti e app come Netflix e Disney+.
L’AI analizza le immagini e migliora dettagli, contrasto e profondità, rendendo le scene più nitide e tridimensionali.
Sì, grazie a webOS Re:New sono garantiti aggiornamenti per 5 anni, così il sistema resta attuale più a lungo.
Il TV è compatibile con l’AI Magic Remote, ma il telecomando va acquistato separatamente se si desidera il controllo puntatore e vocale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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