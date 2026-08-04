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LG NANO AI UHD 43, smart TV 4K da 43 pollici con webOS, Multi AI, HDR10 Pro, Filmmaker Mode e design Linear Flow è in sconto del 33%.

Amazon

Vuoi migliorare l’esperienza di visione in salotto senza spendere cifre da capogiro, passando a un vero TV 4K moderno e ricco di servizi? Su Amazon la LG NANO AI UHD 43 è proposta con uno sconto del 33%, che porta il prezzo a soli 305,99€ per una smart TV da 43 pollici con piattaforma aggiornata e funzioni basate su intelligenza artificiale.

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Questa smart TV 4K è pensata per dare una marcia in più a film, serie e sport: il processore dedicato sfrutta il Nano Detail Enhancer per migliorare dettagli, contrasto e profondità, mentre le numerose app di streaming e i canali gratuiti permettono di trovare sempre qualcosa da guardare senza hardware esterno. Il design Linear Flow, moderno e curato anche sul retro, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, e la piattaforma webOS con Multi AI è già pronta a dialogare con gli assistenti di ultima generazione.

LG NANO AI UHD 43 in offerta su Amazon con il 33% di sconto

La promozione su Amazon rende la LG NANO AI UHD 43 particolarmente interessante: grazie allo sconto del 33% il prezzo scende a circa 305,99€, una cifra competitiva per un modello 4K di questa diagonale con funzioni avanzate di intelligenza artificiale e piattaforma smart completa. Nella stessa fascia molti TV offrono solo funzionalità base, mentre qui trovi webOS, servizi AI integrati e modalità pensate per film e sport.

Se stai cercando una nuova TV 4K bilanciata tra qualità d’immagine e funzioni smart, questa offerta ti permette di portarti a casa la LG NANO AI UHD 43 in sconto del 33% e di aggiornare il tuo salotto con un prodotto recente e pronto per lo streaming.

La smart TV LG con il Nano Detail Enhancer e il design Linear Flow

Se sei stanco di immagini piatte e di una smart TV lenta o limitata nelle app, questo modello LG punta proprio a risolvere questi problemi offrendo una piattaforma completa e un trattamento dell’immagine più evoluto rispetto ai classici entry level.

Nano Detail Enhancer con AI : l’algoritmo analizza la scena e migliora dettagli, contrasto e profondità , così film e serie risultano più tridimensionali e coinvolgenti, soprattutto sulle sorgenti in 4K.

: l’algoritmo analizza la scena e migliora , così film e serie risultano più tridimensionali e coinvolgenti, soprattutto sulle sorgenti in 4K. Nuovo design Linear Flow : la struttura solida e la finitura posteriore con scanalature orizzontali valorizzano il soggiorno anche quando la TV è vista di lato o da dietro, ideale per chi la posiziona su mobili a centro stanza.

: la struttura solida e la finitura posteriore con scanalature orizzontali valorizzano il soggiorno anche quando la TV è vista di lato o da dietro, ideale per chi la posiziona su mobili a centro stanza. webOS con Multi AI : la presenza di Google Gemini e Microsoft Copilot integra funzioni di intelligenza artificiale evoluta, rendendo più semplice cercare contenuti, ottenere suggerimenti e sfruttare servizi smart direttamente dal TV.

: la presenza di e integra funzioni di intelligenza artificiale evoluta, rendendo più semplice cercare contenuti, ottenere suggerimenti e sfruttare servizi smart direttamente dal TV. Tante piattaforme di streaming e LG Channels : puoi scegliere tra Netflix, Disney+ e molte altre app, oltre a oltre 170 canali gratuiti LG Channels , così hai sempre contenuti pronti senza abbonamenti aggiuntivi obbligatori.

: puoi scegliere tra e molte altre app, oltre a oltre , così hai sempre contenuti pronti senza abbonamenti aggiuntivi obbligatori. Filmmaker Mode : questa modalità mantiene colori e impostazioni come li ha pensati il regista, ideale per chi ama il cinema e vuole un’immagine più fedele senza dover smanettare nei menu.

: questa modalità mantiene colori e impostazioni come li ha pensati il regista, ideale per chi ama il cinema e vuole un’immagine più fedele senza dover smanettare nei menu. webOS Re:New e LG Shield : gli aggiornamenti garantiti per 5 anni e la protezione avanzata dei dati offrono maggiore tranquillità nel lungo periodo, evitando una smart TV già vecchia dopo poco tempo.

: gli aggiornamenti garantiti per e la protezione avanzata dei dati offrono maggiore tranquillità nel lungo periodo, evitando una smart TV già vecchia dopo poco tempo. Sports Portal dedicato : gli avvisi in tempo reale, il calendario e gli highlights aiutano a non perdere gol e momenti chiave della propria squadra, trasformando la TV in un hub sportivo personalizzato.

: gli avvisi in tempo reale, il calendario e gli highlights aiutano a non perdere gol e momenti chiave della propria squadra, trasformando la TV in un hub sportivo personalizzato. Compatibilità con il telecomando puntatore AI Magic Remote: acquistando separatamente il telecomando dedicato puoi controllare la TV con gesti intuitivi e comandi vocali, rendendo la navigazione tra app e impostazioni molto più rapida.

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LG NANO AI UHD 43, approfitta dell’offerta lampo con sconto del 33% fino a esaurimento scorte.

FAQ La LG NANO AI UHD 43 è adatta per vedere film e serie in 4K? Sì, il pannello 4K e il Nano Detail Enhancer con AI migliorano dettagli e profondità, ideali per contenuti UHD. Quali app di streaming sono disponibili sulla LG NANO AI UHD 43? Supporta le principali piattaforme come Netflix, Disney+ e molte altre, oltre ai canali gratuiti LG Channels. La LG NANO AI UHD 43 riceverà aggiornamenti nel tempo? Sì, grazie a webOS Re:New sono garantiti aggiornamenti per 5 anni, con protezione dei dati tramite LG Shield. Il telecomando AI Magic Remote è incluso con la LG NANO AI UHD 43? No, il telecomando puntatore AI Magic Remote è compatibile ma viene venduto separatamente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.