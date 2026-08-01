LG, lo smart TV di nuova generazione a prezzo stracciato: minimo storico

Lo smart TV LG da 43 pollici è in offerta con uno sconto del 33% e il prezzo crolla al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 o 12 rate a tasso zero.

LG

Per chi ha poco spazio a disposizione nel salotto di casa, lo smart TV LG QNED evo MiniLED da 43 pollici è la miglior scelta che può fare oggi. Televisore di ultima generazione da poco uscito sul mercato, è dotato di un pannello QNED con MiniLED che assicura il 100% del volume del colore per immagini realistiche con qualsiasi tipologia di contenuto. Il sistema operativo webOS è una garanzia ed è supportato anche dall’intelligenza artificiale per suggerirti cosa vedere. Un TV unico sul mercato e che da oggi trovi anche a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 250 euro. L’offerta si impreziosisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Affrettati: può terminare da un momento all’altro.

Smart TV LG QNED evo MiniLED da 43 pollici 538,53 € -33% 799,00 € Risparmi 260,47 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smart TV LG QNED evo MiniLED da 43 pollici: promo Amazon

Grazie all’offerta disponibile oggi, il prezzo dello smart TV LG QNED evo MiniLED da 43 pollici scende al minimo storico. Solo per pochissimo tempo lo trovi a 538,53 euro, con uno sconto del 33%. Il risparmio netto superiore ai 250 euro rispetto a quello di listino. Amazon ti viene in soccorso e permette anche il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero.

Lo smart TV è già disponibile nei magazzini Amazon e per la consegna devi aspettare solamente un paio di giorni. Per il reso gratuito hai a disposizione i soliti quattordici giorni.

Smart TV LG QNED evo MiniLED da 43 pollici 538,53 € -33% 799,00 € Risparmi 260,47 € Acquista su Amazon

Smart TV LG QNED evo MiniLED da 43 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV LG evo MINILED rappresenta l’ultima generazione di televisori smart del produttore sud-coreano. Un televisore con tecnologie avanzate per assicurare una qualità delle immagini e dei colori mai visti prima. Caratterizzato da un design ultra-sottile ideale per chi ha poco spazio in casa.

Il televisore si basa du un avanzato pannello QNED Mini LED da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, certificato per coprire il 100% del volume colore e restituire sfumature brillanti e immagini realistiche. L’ottimizzazione di ciascun fotogramma è affidata all’intelligenza artificiale, capaci di gestire l’upscaling in 4K per mettere in risalto ogni singolo dettaglio e adattare la luminosità alle condizioni di luce della stanza. L’efficienza visiva è arricchita da modalità dedicate come il Filmmaker Mode, che preserva l’intenzione originale dei registi, e dal supporto a Motion Booster con refresh rate fino a 120 Hz per raddoppiare la fluidità di visione durante le scene più dinamiche.

Per un’esperienza d’uso personalizzata, lo smart TV è dotato del sistema operativo webOS con AI Hub, protetto dal sistema di sicurezza LG Shield e garantito per 5 anni di aggiornamenti con il programma webOS Re:New Program. Gli utenti beneficiano dell’integrazione di Multi AI Search con Google Gemini e Microsoft Copilot, oltre a funzioni avanzate come AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Concierge e AI Voice ID. Sul fronte del gaming, la TV supporta tecnologie quali VRR, ALLM, HGiG fino a 120fps. A completare l’ecosistema intelligente intervengono la funzionalità Home Hub per il controllo della casa domotica, la trasmissione audio Auracast e la perfetta sincronizzazione con le soundbar LG per un suono unico.

Smart TV LG QNED evo MiniLED da 43 pollici 538,53 € -33% 799,00 € Risparmi 260,47 € Acquista su Amazon

Scopri altri 5 smart TV in promo da oggi su Amazon.

Offerta MEDION TV Full HD 100,3 cm (40 pollici) (Smart TV, HDR, VIDA... 189,95 € -24% 249,95 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon MEDION Televisore HD 59,8 cm (24 pollici) (VIDAA, Smart TV, ... 151,95 € -20% 189,95 € Risparmi 38,00 € Acquista su Amazon MEDION 138.8 cm 55" TV Ultra HD Smart TV HDR10 VIDA Store Pr... 332,45 € -15% 389,95 € Risparmi 57,50 € Acquista su Amazon MEDION TV 43 pollici (108 cm) Full HD Smart TV (HDR, VIDAA S... 237,45 € -15% 279,95 € Risparmi 42,50 € Acquista su Amazon MEDION 125.7 cm 50" TV Ultra HD Smart TV Dolby Vision HDR Do... 303,95 € -5% 319,95 € Risparmi 16,00 € Acquista su Amazon