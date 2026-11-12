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Lo smart TV LG Mini RGB da 65 Pollici è in offerta con doppio sconto e crolla di prezzo. Immagini in 4K con Dolby Vision, Dolby Atmos e ricerca AI.

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Vuoi rendere più coinvolgenti film e serie TV, ma cerchi uno schermo capace di valorizzare colori e dettagli? La LG Mini RGB 65 Pollici è proposta con uno sconto del 57% a cui aggiungere un coupon sconto di 169,78 € che fa crollare il prezzo.

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Questa Smart TV 4K da 65 pollici combina la retroilluminazione Mini RGB con il processore α8 Gen3, che analizza i contenuti e ricostruisce i dettagli in 4K. Dolby Vision e Dolby Atmos puntano a rendere la visione di film e serie più immersiva; con Google Gemini puoi cercare contenuti e porre domande, mentre l’AI Hub personalizza l’esperienza in base ai tuoi gusti. Il telecomando AI Magic Remote, controllabile con gesti, offre un modo intuitivo per interagire con il televisore.

LG Mini RGB 65 Pollici: TV 4K con doppio sconto

Per chi desidera portare a casa un televisore di grande formato con funzioni smart e tecnologie pensate per immagini e audio, la LG Mini RGB 65 Pollici è disponibile a 779,22 euro, con uno sconto dichiarato del 57% a cui aggiungere un coupon sconto di 169,78 €. La tecnologia Mini RGB gestisce la retroilluminazione con colori indipendenti, mentre la certificazione DualColor 100% indica la copertura degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB. Il prezzo e la percentuale di sconto sono quelli riportati nell’offerta; non sono indicate informazioni su rate, coupon, scadenza, benefici Prime o tempi di reso. Puoi consultare la LG Mini RGB 65 Pollici con sconto del 57% per verificare i dettagli aggiornati.

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La Smart TV LG con Mini RGB e processore α8 Gen3

Se vuoi una visione ricca di sfumature e un televisore che semplifichi la ricerca dei contenuti, queste sono le caratteristiche principali da considerare:

Retroilluminazione Mini RGB: i colori indipendenti della retroilluminazione sono pensati per migliorare resa e intensità delle sfumature, così le immagini possono apparire più ricche di colore.

i colori indipendenti della retroilluminazione sono pensati per migliorare resa e intensità delle sfumature, così le immagini possono apparire più ricche di colore. Certificazione DualColor 100%: la copertura degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB punta a offrire colori nitidi e sfumature precise, utile per apprezzare con maggiore fedeltà i contenuti sullo schermo.

la copertura degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB punta a offrire colori nitidi e sfumature precise, utile per apprezzare con maggiore fedeltà i contenuti sullo schermo. Processore α8 Gen3: analizza ciò che guardi e ricostruisce i dettagli in 4K. Il televisore elabora così le immagini per valorizzare la visione dei contenuti.

analizza ciò che guardi e ricostruisce i dettagli in 4K. Il televisore elabora così le immagini per valorizzare la visione dei contenuti. Precision Dimming: il controllo indipendente delle zone di dimming migliora contrasto e nitidezza, aiutando a distinguere meglio gli elementi della scena.

il controllo indipendente delle zone di dimming migliora contrasto e nitidezza, aiutando a distinguere meglio gli elementi della scena. Dolby Vision e Dolby Atmos: supportano rispettivamente la visione e l’audio di film e serie, per un’esperienza domestica più coinvolgente.

supportano rispettivamente la visione e l’audio di film e serie, per un’esperienza domestica più coinvolgente. Google Gemini e AI Hub: puoi chiedere indicazioni, cercare un film e ricevere suggerimenti personalizzati in base ai tuoi gusti.

puoi chiedere indicazioni, cercare un film e ricevere suggerimenti personalizzati in base ai tuoi gusti. AI Magic Remote: i gesti del polso permettono di controllare il televisore in modo intuitivo, come con un mouse.

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FAQ Che risoluzione ha la LG Mini RGB da 65 pollici? È una Smart TV 4K. La TV LG Mini RGB supporta Dolby Vision e Dolby Atmos? Sì, le caratteristiche indicate includono Dolby Vision e Dolby Atmos. Come si controlla la LG Mini RGB 65? È dotata di AI Magic Remote, controllabile con gesti del polso. La TV include Google Gemini? Sì, la funzione AI Search è indicata con Google Gemini.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.