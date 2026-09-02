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LG Mini RGB 65 Pollici, Smart TV 4K Mini LED con processore α8 Gen3, Dolby Vision e Atmos, certificazione DualColor 100% è in sconto del 53%.

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Vuoi trasformare il salotto in una vera sala cinema domestica, con colori profondi e immagini nitide anche al buio, senza spendere quanto un top di gamma appena uscito? Oggi la LG Mini RGB 65 Pollici è disponibile con uno sconto del 53%, una Smart TV 4K Mini LED pensata per dare nuova vita a film, serie e gaming.

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Questa TV unisce la tecnologia Mini RGB con una retroilluminazione avanzata ai colori indipendenti, capace di esaltare le sfumature più difficili, e una copertura colore certificata al 100% degli spazi DCI-P3 e Adobe RGB. Il nuovo processore α8 Gen3, molto più evoluto rispetto alla generazione precedente, analizza in tempo reale ciò che stai guardando per ricostruire dettagli in 4K e ottimizzare la resa. A completare il quadro ci sono le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, oltre alle funzioni smart potenziate dall’Intelligenza Artificiale, che rendono l’esperienza più coinvolgente e personalizzata.

LG Mini RGB 65 Pollici in offerta: sconto del 53% su Amazon

La promo sulla LG Mini RGB 65 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K porta il prezzo a 1.043,00€ grazie a uno sconto del 53% sul listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 86,92 euro al mese per alleggerire l’esborso iniziale. Parliamo di una cifra interessante per una TV Mini LED di grandi dimensioni con certificazione colore avanzata e tecnologie da home cinema integrate, ideale se stai cercando un modello di fascia alta a un prezzo più accessibile rispetto a molti concorrenti della stessa diagonale. L’acquisto avviene tramite Amazon, con tutti i consueti vantaggi in termini di consegna e gestione del reso.

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Approfitta dello sconto sulla LG Mini RGB 65"

La smart TV LG con il Mini RGB, il processore α8 Gen3 e Dolby Vision

Se passi molte serate davanti allo schermo e vuoi immagini spettacolari senza compromessi su contrasto e colore, questa TV nasce proprio per rispondere a quel bisogno di qualità visiva e audio immersiva.

Tecnologia Mini RGB : la retroilluminazione con colori indipendenti migliora la resa delle sfumature e la profondità delle scene, così film e serie appaiono più realistici e coinvolgenti.

: la retroilluminazione con colori indipendenti migliora la resa delle sfumature e la profondità delle scene, così film e serie appaiono più realistici e coinvolgenti. Certificazione DualColor 100% (DCI-P3 e Adobe RGB): garantisce colori più nitidi e precisi, ideale per chi guarda contenuti in alta qualità o è attento alla fedeltà cromatica.

(DCI-P3 e Adobe RGB): garantisce colori più nitidi e precisi, ideale per chi guarda contenuti in alta qualità o è attento alla fedeltà cromatica. Processore α8 Gen3 : la nuova generazione elabora le immagini in maniera avanzata, analizzando ciò che vedi per ricostruire i dettagli in 4K e rendere tutto più definito, anche con sorgenti non perfette.

: la nuova generazione elabora le immagini in maniera avanzata, analizzando ciò che vedi per ricostruire i dettagli in 4K e rendere tutto più definito, anche con sorgenti non perfette. Precision Dimming : il controllo indipendente delle zone di dimming migliora contrasto e nitidezza, offrendo neri più profondi e luci meno bruciate, soprattutto nelle scene scure.

: il controllo indipendente delle zone di dimming migliora contrasto e nitidezza, offrendo neri più profondi e luci meno bruciate, soprattutto nelle scene scure. webOS con Multi AI : integra servizi di intelligenza artificiale come Google Gemini e Microsoft Copilot per un’interazione più smart, dalla ricerca dei contenuti alla gestione delle funzioni del TV.

: integra servizi di intelligenza artificiale come Google Gemini e Microsoft Copilot per un’interazione più smart, dalla ricerca dei contenuti alla gestione delle funzioni del TV. Dolby Atmos e Dolby Vision : combinano audio avvolgente e resa HDR avanzata per un’esperienza tipo cinema in salotto, perfetta per film, serie e contenuti streaming di ultima generazione.

: combinano audio avvolgente e resa HDR avanzata per un’esperienza tipo cinema in salotto, perfetta per film, serie e contenuti streaming di ultima generazione. AI Hub e telecomando puntatore AI Magic Remote: il sistema riconosce la tua voce, suggerisce cosa guardare in base ai gusti e ti permette di controllare la TV in modo intuitivo come con un mouse.

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FAQ La LG Mini RGB 65 Pollici supporta Dolby Vision e Dolby Atmos? Sì, questa Smart TV integra sia Dolby Vision per l’HDR avanzato sia Dolby Atmos per un audio più immersivo. Che tipo di tecnologia utilizza la TV LG Mini RGB 65 Pollici per la retroilluminazione? Utilizza la tecnologia Mini RGB, un’evoluzione dei Mini LED con retroilluminazione a colori indipendenti per sfumature più intense. La LG Mini RGB 65 Pollici è adatta per film e serie TV in 4K? Sì, il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K e, insieme al Precision Dimming, offre immagini molto nitide e contrastate. Che vantaggi offre il sistema webOS con Multi AI sulla LG Mini RGB 65 Pollici? webOS con Multi AI permette di usare Google Gemini e Microsoft Copilot per suggerimenti di contenuti e gestione smart della TV.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.