LG Mini RGB, lo smart TV premium a un prezzo incredibile: va comprato subito

Lo smart TV LG mini RGB da 65 pollici è in promo con un mega sconto del 59% e il prezzo sprofonda. Schermo 4K, colori realistici e sistema operativo webOS.

LG

Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon, e non stiamo esagerando. Il protagonista di questa promo speciale è lo smart TV LG Mini RGB da 65 pollici disponibile da oggi a un prezzo unico. Non stiamo esagerando: basta vedere i numeri presenti su Amazon per capire la bontà dell’offerta. Lo sconto del 59% ti permette di risparmiare ben 1300 euro su quello di listino. Un risparmio extra large impreziosito anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Le qualità dello smart TV sono evidenti, a partire dal pannello RGB che assicura colori realistici con ogni tipologia di contenuto. A bordo trovi anche il sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di videostreaming.

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Smart TV LG Mini RGB 65 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta shock che rende lo smart TV LG uno dei migliori affari del giorno. Da oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 899 euro con uno sconto del 59% che fa crollare il prezzo e lo paghi meno della metà. Il dato più interessante è quello del risparmio: 1300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 74,92 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando oggi lo smart TV lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni grazie alla spedizione rapida di Amazon. Hai anche tutto il tempo per testarla a fondo: per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

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Smart TV LG Mini RGB 65 pollici: le caratteristiche tecniche

Un televisore di nuovissima generazione e dotato di un pannello che assicura immagini realistiche con qualsiasi contenuto. Il televisore LG Mini RGB evo è dotato di un pannello 4K UHD con retroilluminazione Mini RGB e Precision Dimming da 65 pollici. La tecnologia RGB Primary Color Pro offre una copertura al 100% degli spazi colore DCI-P3 per colori intensi e fedeli. La frequenza di aggiornamento è di 120Hz nativi, fino a 144Hz con VRR. A gestire immagini e suono c’è il processore α8 4K Gen3 con AI.

Per il gaming sono disponibili 3 ingressi HDMI con risoluzione 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision for Gaming e la funzione Game Optimizer con Game Dashboard, oltre a Motion Booster fino a 288 fps con risoluzione 1080p. Non manca la modalità Filmmaker Mode per godersi i film come voluto dal regista.

Il sistema operativo è webOS 26 con riconoscimento vocale e ricerca AI con Google Gemini e Microsoft Copilot. Il supporto alle principali piattaforme di streaming è massimo e puoi farti suggerire ogni sera quale contenuto vedere. Uno dei migliori televisori sul mercato, da oggi a un prezzo eccezionale.

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