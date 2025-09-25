Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

LG

In sintesi

Offerta Amazon: LG UT73 2024 da 43 pollici disponibile a 384 euro con consegna gratuita; promo valida per un periodo limitato.

Caratteristiche principali: pannello 4K, processore α7 AI Processor Gen 7 con ottimizzazione della luminosità e delle immagini, piattaforma webOS con tutte le app dei principali servizi di streaming; disponibili anche varianti da 50 e 55 pollici.

È il momento ideale per acquistare una nuova Smart TV con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato: con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è possibile puntare sulla LG UT73 2024. Si tratta di un modello da 43 pollici parte della gamma 2024 della casa coreana.

Sfruttando la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare questo modello con un prezzo scontato di 384 euro.Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere la Smart TV al carrello. La consegna è gratuita.

Da segnalare che in sconto sono disponibili anche altre varianti di Smart TV della stessa serie LG. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di optare su un televisore con pannello più grande scegliendo, ad esempio, il taglio da 50 pollici oppure quello da 55 pollici.

LG UHD 43'', Serie UT73 2024, Smart TV 4K, 43UT73006LA, Processore α5 Gen7, 20W, 3 HDMI, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Alexa, Wi-Fi, webOS 24, Sports Portal

LG UT73: la scheda tecnica

La LG UT73 è un’ottima scelta per tutti gli utenti alla ricerca di una Smart TV di qualità in grado di offrire un comparto tecnico avanzato a un prezzo contenuto. Il modello, come sottolineato in precedenza, è dotato di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K.

Da segnalare anche la presenza del processore Alfa Gen 7 che consente anche di regolare la luminosità in base all’ambiente circostante e gestire in modo completo le immagini per migliorare la resa visiva.

Alla base del modello c’è la piattaforma smart webOS, con tutte le applicazioni dei principali servizi di intrattenimento e con tutte le funzionalità sviluppate da LG per garantire un’esperienza utente davvero "smart" e completa.

Si tratta di un prodotto di qualità, pensato per chi è alla ricerca di un nuovo televisore senza spendere troppo ma anche senza rinunciare alla parte smart, ormai essenziale per un’esperienza d’uso completa.

In alternativa, la stessa serie propone anche varianti con pannello più grande, come la 50 pollici oppure la 55 pollici, conservando sempre la particolare convenienza garantita dal prezzo accessibile.

LG UT73: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso in queste ore su Amazon è ora possibile acquistare la LG UT73 con un prezzo scontato di 384 euro. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. La consegna è sempre gratuita. Per accedere subito alla promo, destinata a durare solo per un breve periodo, è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto.

LG UHD 43'', Serie UT73 2024, Smart TV 4K, 43UT73006LA, Processore α5 Gen7, 20W, 3 HDMI, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Alexa, Wi-Fi, webOS 24, Sports Portal