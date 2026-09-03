Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Hisense 43E7S PRO, smart TV QLED 4K da 43 pollici con pannello a 144Hz, VIDAA ricco di app e audio Dolby Atmos è in offerta con sconto del 38%.

Amazon

Vuoi goderti film, serie TV e gaming di ultima generazione ma il vecchio televisore non regge più il passo? Oggi puoi fare un salto di qualità importante con la Hisense Smart TV QLED 4K 43E7S PRO, proposta su Amazon con uno sconto del 38% a cui aggiungere un coupon di 20 euro che rende molto più accessibile una TV moderna, fluida e pronta per le nuove console.

Hisense Smart TV QLED 144Hz 43\ 4K 43E7S PRO 339,00 € -38% 549,00 € Risparmi 210,00 € Acquista su Amazon

Questa TV da 43 pollici punta su un pannello QLED con refresh rate a 144Hz per immagini fluide e colori brillanti, ideale sia per i contenuti in streaming sia per il gaming competitivo. La piattaforma VIDAA integra oltre 1000 app, così hai subito a portata di mano i principali servizi video, mentre l’audio con tecnologia Dolby Atmos rende più avvolgenti film e serie TV, senza bisogno di complicate configurazioni.

Hisense Smart TV QLED 43E7S PRO in sconto del 38% su Amazon

La promozione sulla Hisense Smart TV QLED 144Hz 43" 4K 43E7S PRO la porta a 319,00€, con uno sconto del 38% a cui aggiungere un coupon di 20 euro. Si tratta di una cifra molto competitiva per una TV QLED 4K con refresh rate nativo a 144Hz, una caratteristica che spesso si trova su modelli più costosi della stessa diagonale. Se cerchi una soluzione equilibrata per salotto o camera da letto, il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante.

Grazie alla piattaforma VIDAA hai accesso a oltre 1000 app e servizi in streaming, trasformando il televisore nel centro dell’intrattenimento domestico senza dover acquistare dispositivi esterni. Inoltre, la presenza della modalità Native 144Hz Game Mode rende questa TV molto adatta a chi gioca su console o PC e vuole sfruttare al massimo la fluidità dei titoli compatibili, il tutto a un prezzo che, con l’offerta attuale, diventa decisamente più abbordabile. In questo momento la Hisense Smart TV QLED 144Hz 43" 4K 43E7S PRO è disponibile con uno sconto del 38%, una buona occasione per aggiornare il tuo impianto senza sforare il budget.

Amazon

Approfitta ora della Hisense 43E7S PRO in offerta

La smart TV Hisense con il pannello QLED 4K e il refresh rate nativo a 144Hz

Se passi molte serate tra streaming e gaming, una TV con pannello rapido e colori intensi può fare davvero la differenza nell’esperienza quotidiana.

Pannello QLED 4K da 43 pollici : la tecnologia QLED punta su una resa cromatica più ricca e dettagliata, ideale per film, serie e sport in alta definizione, soprattutto se guardi spesso contenuti 4K.

: la tecnologia QLED punta su una resa cromatica più ricca e dettagliata, ideale per film, serie e sport in alta definizione, soprattutto se guardi spesso contenuti 4K. QLED Display 144Hz : il refresh rate a 144Hz aiuta a rendere l’immagine più fluida, particolarmente apprezzabile nelle scene veloci e durante le sessioni di gioco con titoli ad alto frame rate.

: il refresh rate a 144Hz aiuta a rendere l’immagine più fluida, particolarmente apprezzabile nelle scene veloci e durante le sessioni di gioco con titoli ad alto frame rate. Smart TV VIDAA con oltre 1000 app : l’ecosistema VIDAA permette di installare molte app di intrattenimento, così puoi centralizzare streaming, musica e contenuti on demand direttamente dalla TV, senza dispositivi aggiuntivi.

: l’ecosistema VIDAA permette di installare molte app di intrattenimento, così puoi centralizzare streaming, musica e contenuti on demand direttamente dalla TV, senza dispositivi aggiuntivi. Audio con tecnologia Dolby Atmos : il supporto a Dolby Atmos punta a un audio più avvolgente, migliorando l’immersione in film e serie, soprattutto se abbini la TV a un impianto compatibile.

: il supporto a Dolby Atmos punta a un audio più avvolgente, migliorando l’immersione in film e serie, soprattutto se abbini la TV a un impianto compatibile. Native 144Hz Game Mode: la modalità pensata per il gaming sfrutta la frequenza nativa a 144Hz per migliorare la reattività e la fluidità, un vantaggio concreto per chi utilizza console o PC da gaming.

Hisense Smart TV QLED 144Hz 43\ 4K 43E7S PRO 339,00 € -38% 549,00 € Risparmi 210,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Hisense Smart TV QLED 144Hz 43" 4K 43E7S PRO, approfitta subito di questa offerta lampo al 38% prima che le scorte si esauriscano.

FAQ La Hisense Smart TV QLED 43E7S PRO è adatta al gaming competitivo? Sì, il pannello QLED 4K con refresh rate nativo a 144Hz e la modalità Native 144Hz Game Mode la rendono indicata per il gaming fluido. Quante app sono disponibili sulla piattaforma VIDAA di questa Hisense? La smart TV utilizza VIDAA come sistema operativo e offre l’accesso a oltre 1000 app compatibili per l’intrattenimento. La Hisense 43E7S PRO supporta l’audio Dolby Atmos? Sì, il televisore è dotato di supporto Dolby Atmos per un audio più coinvolgente nei film e nelle serie. Che dimensioni ha lo schermo della Hisense 43E7S PRO? Lo schermo è da 43 pollici in risoluzione 4K, una diagonale adatta a salotti medio-piccoli o camere da letto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.