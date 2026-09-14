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Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65" 4K 65E8S, televisore 4K con pannello MiniLED, audio Dolby Atmos e Game Mode 144Hz è in sconto del 42%.

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Passare le serate davanti a una TV datata, con colori spenti e movimenti sfocati, può rovinare film, serie TV e partite. Oggi puoi fare un salto di qualità importante con la Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65E8S, proposta su Amazon con uno sconto del 42% che porta il prezzo a 699,00€.

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Questa TV da 65 pollici 4K con tecnologia MiniLED e pannello ULED punta tutto su qualità d’immagine, fluidità e funzioni smart. Il processore Hi-View AI Engine ottimizza in tempo reale colori, contrasto e luminosità, mentre il sistema Hi-QLED Colour e il supporto HDR avanzato donano maggiore profondità alle scene. A completare l’esperienza ci sono l’audio Dolby Atmos e una piattaforma smart ricca di app per lo streaming e il gaming.

Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65E8S in offerta su Amazon: sconto del 42%

Con questa promozione puoi portarti a casa la Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65E8S a 699,00€ grazie a uno sconto del 42% sul prezzo di listino. Un taglio di prezzo importante per una TV 4K da 65 pollici con tecnologia MiniLED e funzioni pensate per film, sport e videogiochi.

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La smart TV Hisense con il pannello MiniLED 4K e il Game Mode a 144Hz

Se vuoi migliorare l’esperienza di visione in salotto, questa TV punta su qualità d’immagine, audio coinvolgente e funzioni dedicate al gaming e allo streaming quotidiano.

Schermo ULED MiniLED 4K da 65 pollici : la combinazione di retroilluminazione MiniLED e tecnologia ULED offre neri più profondi, contrasto elevato e colori più brillanti, ideale per film e serie in alta definizione.

: la combinazione di retroilluminazione MiniLED e tecnologia ULED offre neri più profondi, contrasto elevato e colori più brillanti, ideale per film e serie in alta definizione. Hi-View AI Engine e Hi-QLED Colour : il processore con intelligenza artificiale elabora le immagini scena per scena, migliorando nitidezza e resa cromatica, così ogni contenuto appare più naturale e dettagliato.

: il processore con intelligenza artificiale elabora le immagini scena per scena, migliorando nitidezza e resa cromatica, così ogni contenuto appare più naturale e dettagliato. Supporto HDR avanzato e Filmmaker Mode : la gestione dell’HDR e la modalità pensata per rispettare le intenzioni del regista rendono l’esperienza cinematografica più fedele, con luci e ombre più realistiche.

: la gestione dell’HDR e la modalità pensata per rispettare le intenzioni del regista rendono l’esperienza cinematografica più fedele, con luci e ombre più realistiche. Native 144Hz Game Mode : il refresh rate fino a 144 Hz rende i movimenti più fluidi e reattivi, particolarmente utile nei videogiochi veloci e nelle partite di calcio o basket.

: il refresh rate fino a 144 Hz rende i movimenti più fluidi e reattivi, particolarmente utile nei videogiochi veloci e nelle partite di calcio o basket. Audio Dolby Atmos : il supporto a Dolby Atmos crea un suono più avvolgente rispetto alle TV tradizionali, migliorando l’immersione in film, serie e giochi.

: il supporto a Dolby Atmos crea un suono più avvolgente rispetto alle TV tradizionali, migliorando l’immersione in film, serie e giochi. Smart TV VIDAA con oltre 1000 app: la piattaforma VIDAA mette a disposizione un ampio catalogo di applicazioni, dai principali servizi di streaming ai contenuti on demand, senza bisogno di dispositivi esterni.

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FAQ La Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65E8S supporta la risoluzione 4K? Sì, la Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65E8S offre un pannello ULED MiniLED con risoluzione 4K. Questa TV Hisense è adatta al gaming su console di nuova generazione? Sì, grazie al Game Mode con refresh rate nativo fino a 144 Hz è adatta a sessioni di gioco fluide. Che sistema audio utilizza la Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65E8S? La TV integra il supporto audio Dolby Atmos per un suono più immersivo rispetto ai sistemi tradizionali. Quale sistema operativo smart utilizza la Hisense 65E8S? La Hisense 65E8S utilizza la piattaforma smart VIDAA, con oltre 1000 app disponibili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.